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Байкал+Хубсугул в одном туре.

Олег Л.
Олег Л. – Гид из Иркутска
Во время экскурсии 🧭 вы увидите два уникальных озера – Байкал и Хубсугул, прокатитесь по Кругобайкальской железной дороге и узнаете историю 📖 ее строительства.

Посетите теплые озера в живописном предгорье Хамар-Дабана и искупаетесь в термальных источниках Аршана.

Отведаете уху из свежепойманного хариуса и посмотрите на быт простого монгольского поселка.

Вас ждут не только самые красивые 🤩 виды Сибири и Монголии, но и увлекательные рассказы о специфике регионов, менталитете местных жителей и истории знаменитых достопримечательностей 🏛️.
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Байкал+Хубсугул в одном туре.
Байкал+Хубсугул в одном туре.

Что вы увидите

  • За время экскурсии вы увидите два озера Байкал и Хубсугул
  • прокатитесь по Кругобайкальской железной дороге. Узнаете историю ее строительства. Посетите теплые озера в предгорье Хабар-Дабана. (Это место посещал В. В. Путин, когда приезжал покататься на горных лыжах на горе Соболиной). Искупаетесь в термальных источниках Аршана. Если нет противопоказаний примете ванну из природной радоновой воды. Отведаете ухи из свежепойманного хариуса. Посмотрите на быт простого монгольского поселка. Передвижение на автобусе тур класса.
Уникальная возможность увидеть два красивейших озера Байкал и Хубсугул. Прокатиться по КБЖД, Искупаться в теплых озерах предгорья Хамар-Дабана, посетить термальные и радоновые источники Аршана, с головой окунуться в Монгольскую самобытность, поохотиться на хубсугульского хариуса и сфотографироваться на фоне величественной вершины Восточных Саян - Пик Мунку-Сардык. К сожалению, тур только для граждан РФ, т. к. пограничный переход МАПП "Монды - Ханх" не является международным. Подходит для туристов всех возрастных групп.
1-й день. (суббота) Прибытие в а/п или ж/д вокзал г. Иркутска. Встреча с гидом. Размещение в отеле.
2-й день. (воскресенье) Завтрак. Освобождение номеров. В 08-15 трансфер в п. Листвянка. Переправа в Порт Байкал. Посадка в ж/д Экспресс, согласно указанным местам. В 10-40 отправление по КБЖД. В дороге путевая информация от экскурсоводов, просмотр фильмов о Байкале, 5-6 непродолжительных пешеходных экскурсий от 20 мин до 1. 5 часа. Обед в поезде 🚂. В 18-15 прибытие в Слюдянку, трансфер на турбазу "Байкал". Размещение в номерах. Ужин самостоятельно.
3-й день (понедельник). Завтрак. Экскурсия ⛳ на Теплые озера. Обед на природе. Ужин.
4-й день (вторник) Завтрак. Сдача номеров. Трансфер в Аршан. Размещение в отеле. Купание в термальных и радоновых источниках. Обед, ужин самостоятельно.
4-й день (среда). Завтрак. Сдача номеров. В 09-00 отправление в Монголию. В 11-00 переход границы на МАПП "Монды - Ханх". Ориентировочное прибытие в Ханх 13-00. Размещение в юрт-кемпинге "Серебрянный берег" или гостиничный комплекс "Край Земли". Поездка на священное место Обоо. Обед, ужин самостоятельно.
6-й день (четверг). Завтрак. В 09-00 выезд на рыбалку. Обед на природе из пойманной рыбы. Вечером посещение концерта местной художественной самодеятельности. Ужин самостоятельно.
7-й день (пятница). Завтрак. В 09-00 трансфер на границу и выезд в Иркутск. Прибытие в Иркутск ориентировочно в 16-00. Заселение в отель 🏨 день (суббота). Завтрак. Сдача номеров. трансфер в а/п или ж/д вокзал.
Для оформления тура нам нужно выслать на электронную почту Sputnik8: скан заграничного паспорта, домашний адрес, номер мобильного телефона в федеральном формате.
Что входит
  • Трансфер по прибытию и отправлению. Полная программа тура, питание по программе. Передвижение на автобусе тур-класса.
  • 1-й день. (суббота) Прибытие в а/п или ж/д вокзал г. Иркутска. Встреча с гидом. Размещение в отеле.
  • 2-й день. (воскресенье) Завтрак. Освобождение номеров. В 08-15 трансфер в п. Листвянка. Переправа в Порт Байкал. Посадка в ж/д Экспресс, согласно указанным местам. В 10-40 отправление по КБЖД. В дороге путевая информация от экскурсоводов, просмотр фильмов о Байкале, 5-6 непродолжительных пешеходных экскурсий от 20 мин до 1. 5 часа. Обед в поезде. В 18-15 прибытие в Слюдянку, трансфер на турбазу "Байкал". Размещение в номерах. Ужин самостоятельно.
  • 3-й день (понедельник). Завтрак. Экскурсия на Теплые озера. Обед на природе. Ужин.
  • 4-й день (вторник) Завтрак. Сдача номеров. Трансфер в Аршан. Размещение в отеле. Купание в термальных и радоновых источниках. Обед, ужин самостоятельно.
  • 4-й день (среда). Завтрак. Сдача номеров. В 09-00 отправление в Монголию. В 11-00 переход границы на МАПП "Монды — Ханх". Ориентировочное прибытие в Ханх 13-00. Размещение в юрт-кемпинге "Серебрянный берег" или гостиничный комплекс "Край Земли". Поездка на священное место Обоо. Обед, ужин самостоятельно.
  • 6-й день (четверг). Завтрак. В 09-00 выезд на рыбалку. Обед на природе из пойманной рыбы. Вечером посещение концерта местной художественной самодеятельности. Ужин самостоятельно.
  • 7-й день (пятница). Завтрак. В 09-00 трансфер на границу и выезд в Иркутск. Прибытие в Иркутск ориентировочно в 16-00. Заселение в отель.
  • 8-й день (суббота). Завтрак. Сдача номеров. трансфер в а/п или ж/д вокзал.
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается питание не включенное в программу
  • сбор за нахождение в национальном природном парке Монголии 200 рублей
Начало и место завершения
🚩 Сообщите номер поезда или рейса и мы встретим вас в а/п или ж/д вокзале с табличкой "Ваша фамилия"
Байкал+Хубсугул в одном туре.
Байкал+Хубсугул в одном туре.

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег Л.
Олег Л.
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