Уникальная возможность увидеть два красивейших озера Байкал и Хубсугул. Прокатиться по КБЖД, Искупаться в теплых озерах предгорья Хамар-Дабана, посетить термальные и радоновые источники Аршана, с головой окунуться в Монгольскую самобытность, поохотиться на хубсугульского хариуса и сфотографироваться на фоне величественной вершины Восточных Саян - Пик Мунку-Сардык. К сожалению, тур только для граждан РФ, т. к. пограничный переход МАПП "Монды - Ханх" не является международным. Подходит для туристов всех возрастных групп.

1-й день. (суббота) Прибытие в а/п или ж/д вокзал г. Иркутска. Встреча с гидом. Размещение в отеле.

2-й день. (воскресенье) Завтрак. Освобождение номеров. В 08-15 трансфер в п. Листвянка. Переправа в Порт Байкал. Посадка в ж/д Экспресс, согласно указанным местам. В 10-40 отправление по КБЖД. В дороге путевая информация от экскурсоводов, просмотр фильмов о Байкале, 5-6 непродолжительных пешеходных экскурсий от 20 мин до 1. 5 часа. Обед в поезде 🚂. В 18-15 прибытие в Слюдянку, трансфер на турбазу "Байкал". Размещение в номерах. Ужин самостоятельно.

3-й день (понедельник). Завтрак. Экскурсия ⛳ на Теплые озера. Обед на природе. Ужин.

4-й день (вторник) Завтрак. Сдача номеров. Трансфер в Аршан. Размещение в отеле. Купание в термальных и радоновых источниках. Обед, ужин самостоятельно.

4-й день (среда). Завтрак. Сдача номеров. В 09-00 отправление в Монголию. В 11-00 переход границы на МАПП "Монды - Ханх". Ориентировочное прибытие в Ханх 13-00. Размещение в юрт-кемпинге "Серебрянный берег" или гостиничный комплекс "Край Земли". Поездка на священное место Обоо. Обед, ужин самостоятельно.

6-й день (четверг). Завтрак. В 09-00 выезд на рыбалку. Обед на природе из пойманной рыбы. Вечером посещение концерта местной художественной самодеятельности. Ужин самостоятельно.

7-й день (пятница). Завтрак. В 09-00 трансфер на границу и выезд в Иркутск. Прибытие в Иркутск ориентировочно в 16-00. Заселение в отель 🏨 день (суббота). Завтрак. Сдача номеров. трансфер в а/п или ж/д вокзал.

Для оформления тура нам нужно выслать на электронную почту Sputnik8: скан заграничного паспорта, домашний адрес, номер мобильного телефона в федеральном формате.