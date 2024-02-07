Встретим вас в аэропорту и поедем в Листвянку. Это место называют «Воротами Байкала», а своё название посёлок получил благодаря лиственницам, растущим на мысу, расположенному рядом. По прибытии посетим Усадьбу Тюрюминых, где вы сможете познакомиться с байкальскими хаски. Поиграем с хвостатыми друзьями и прокатимся в собачьей упряжке.

Пообедаем и пойдём изучать экспозицию Байкальского музея. Вы увидите местных нерп, а в научной лаборатории рассмотрите мельчайших обитателей озера.

К вечеру доберёмся до камня Черского, чтобы насладиться закатом с высоты 700 метров и полюбоваться панорамой Байкала и Ангары. Затем заселимся в гостиницу. Далее — свободное время, в которое рекомендуем вам заглянуть на рынок и приобрести байкальскую рыбку.