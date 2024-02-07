Научиться танцевать ёхор, покататься на хивусе и подружиться с байкальскими хаски
Проедем по Тажеранским степям и заглянем в этнопарк «Золотая орда», чтобы полакомиться бурятскими деликатесами и станцевать национальный танец-хоровод. В завершении тура вас ждёт прогулка по «Сибирскому Парижу». Присоединяйтесь!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|79 900 ₽
Описание
Организационные детали
С собой необходимо иметь паспорт, авиа- или ж. -д. билеты и медицинский полис.
Программа тура по дням
Иркутск - Листвянка
Встретим вас в аэропорту и поедем в Листвянку. Это место называют «Воротами Байкала», а своё название посёлок получил благодаря лиственницам, растущим на мысу, расположенному рядом. По прибытии посетим Усадьбу Тюрюминых, где вы сможете познакомиться с байкальскими хаски. Поиграем с хвостатыми друзьями и прокатимся в собачьей упряжке.
Пообедаем и пойдём изучать экспозицию Байкальского музея. Вы увидите местных нерп, а в научной лаборатории рассмотрите мельчайших обитателей озера.
К вечеру доберёмся до камня Черского, чтобы насладиться закатом с высоты 700 метров и полюбоваться панорамой Байкала и Ангары. Затем заселимся в гостиницу. Далее — свободное время, в которое рекомендуем вам заглянуть на рынок и приобрести байкальскую рыбку.
Покатушки на хивусе, бухта Песчаная и пролив Ольхонские ворота
Позавтракав, садимся на хивус — судно на воздушной подушке и отправляемся исследовать Байкал. По пути будем любоваться зимними пейзажами и уникальным пузырьковым льдом. Первая остановка — бухта Песчаная. Здесь увидим Большую и Малую колокольни и причудливые «ходульные» деревья, которые высятся над землей благодаря выступающим корням.
После обеда проследуем к проливу Ольхонские ворота. Виды здесь потрясающие! Побережье изрезано заливами и бухтами, а вокруг — скалы, скованные объятиями льда. Вечером разместимся в гостинице на острове Ольхон.
Ольхон: мыс Хобой, скала Шаманка
После завтрака грузимся во внедорожники и мчим к мысу Хобой. По дороге вы увидите гроты и торосы, которые нельзя не запечатлеть в фотоплёнке. Обедать сегодня будем на свежем воздухе ухой из омуля, а на десерт — байкальские пряники.
Затем переместимся к мысу Бурхан, на котором расположилась мистическая скала Шаманка. Согласно поверьям, это место обладает особой энергетикой, поэтому шаманы проводили обряды именно здесь. Весь день будем любоваться невероятными пейзажами и гулять по льду озера.
Тажеранские степи, этнопарк «Золотая орда» и возвращение в Иркутск
Сегодня выезжаем в Иркутск. Будем проезжать знаменитые Тажеранские степи, богатые солёными озёрами, реликтовыми лесами и месторождениями драгоценных и полудрагоценных камней. Цель нашего маршрута — этнопарк «Золотая орда».
По прибытии пообедаем в бурятской юрте, чтобы ощутить национальный колорит. Послушаем традиционную музыку и рассказы о быте и обычаях бурят. Изучим экспонаты музея, а в сувенирной лавке закупимся необычными подарками для себя и близких. Для вас также проведут мастер-класс, во время которого вы научитесь танцу ёхор, символизирующему дружбу народов.
Вечером доберёмся до Иркутска и разместимся в отеле.
Прогулка по Иркутску
Время путешествия пролетело незаметно, но мы не прощаемся, ведь сегодня вас ждёт знакомство со столицей Восточной Сибири. Если вы улетаете во второй половине дня, то успеете прогуляться по историческому кварталу Иркутска и площади Графа Сперанского, побывать в Иркутском музее декабристов и пройтись по набережной реки Ангары.
После этого мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Иркутска, до 09:00 по местному времениЗавершение: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.