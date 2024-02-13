Отправляемся туда, где зима создаёт уникальную сказочную атмосферу. Едем на Байкал! Вас ждёт пятидневное путешествие, во время которого мы успеем насладиться самыми интересными локациями у глубочайшего озера на планете. Полюбуемся причудливыми узорами заледеневшего Малого Моря и сможем покататься на коньках, посетим знаменитый остров Ольхон и узнаем, что такое наплески и сокуи, заглянем в буддийский дацан и увидим 12 водопадов на реке Кынгарге.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Список вещей:

Паспорт

Свидетельство о рождении (для детей)

Полис ОМС

Тёплые ботинки

Тёплая верхняя одежда

Термобельё

Шапка и варежки

солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук

защитная маска для лица/большой шарф

шерстяные носки

купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники)

личная аптечка

средства личной гигиены

фото- и видеоаппаратура с запасными флэшками и аккумуляторами

Организация:

Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).

Вы можете взять коньки для прогулки по льду Байкала в 1-ый день тура. Для этого необходимо заранее сообщить свой размер для брони.

Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.