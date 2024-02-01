Встретить закат с видом на скалу Шаманка и побывать на священных островах Огой и Ольхон
Вас ждёт бескрайний лёд, гигантские торосы и гроты! Посетим сакральные места, увидим шаманские столбы и прокатимся на весёлом местной транспорте — везде проходимых «буханках», они же УАЗики.
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Описание
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой медицинский полис, термос, солнцезащитные очки, личные необходимые именно вам лекарства, маленький рюкзак для пеших прогулок, утеплённую одежду и обувь, зимние варежки-перчатки, шарф, шапку.
Программа тура по дням
Лёд Байкала, гроты и скалы
Отправляемся из Иркутска на побережье Байкала. По дороге остановимся на обед в кафе. Заселимся в уютную гостиницу в районе Малого моря. Отдохнув, посетим мыс Уюга, где перед нами откроется бескрайний лёд Байкала. Заглянем в гроты, пещерки с сосульками и рассмотрим заледенелые скалы.
Малое море, Огой, Ольхон и закат у Шаманки
Сегодня нас ждёт увлекательная экскурсия на УАЗиках по льду пролива Малое море к острову Огой. Именно на нём находится буддийская ступа, а его мыс, похожий на дракона, вы точно видели на фотографиях! Гид расскажет, какие загадки хранит в себе священный остров. Налюбовавшись просторами со всех сторон, отправимся на мыс Бурхан к Шаман-скале — визитной карточке Ольхона. Здесь же увидим 13 шаманских столбов с разноцветными ленточками и встретим закат.
Мыс Хобой, гроты, торосы и бескрайний каток
После завтрака запрыгиваем в уже знакомые весёлые УАЗики и отправляемся к самой северной точке острова Ольхон — мысу Хобой. Название переводится как «клык». Визуально скальный мыс тоже напоминает здоровенный клык. Вы узнаете легенды, связанные с этим местом, полюбуетесь ледяными гротами и торосами. Желающие смогут взять в аренду коньки и прокатиться по самому большому ледовому катку в мире!
Возвращение в Иркутск
После завтрака выезжаем из гостиницы и отправляемся в Иркутск. В пути около 5 часов. Ориентировочное прибытие в город к 17:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Иркутска, до 10:00Завершение: Иркутск, около 17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.