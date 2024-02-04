Увидеть Шаман-камень, полюбоваться «Мавританским замком» и заглянуть в ледяной грот
Один день будет свободным, чтобы вы могли выбрать интересную экскурсию или прогуляться самостоятельно.
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Описание
Организационные детали
В зависимости от погодных условий и ледовой обстановки, программа экскурсий может меняться.
Программа тура по дням
Экскурсия по Иркутску, «Тальцы» и поездка в Листвянку
Встретим вас в аэропорту в 08:30 или на ж. -д. вокзале в 09:30, вкусно позавтракаем и начнём экскурсию по Иркутску. Побываем на месте, где в 17 веке основали Иркутский острог, и увидим старейшую святыню города — Спасскую церковь. Ещё рассмотрим Богоявленский собор, Польский костёл, Вечный огонь и Московские ворота. Полюбуемся памятником Первопроходцам, Знаменским монастырём и памятником Колчаку.
По улице Карла Маркса отправимся на бульвар Гагарина, чтобы увидеть памятник Александру III, «Мавританский замок», где находится иркутский краеведческий музей, а ещё Сибиряковский дворец.
Затем поедем на Байкал. По пути остановимся в музее под открытым небом «Тальцы». Здесь познакомимся с деревянным зодчеством, а желающие смогут покататься с горок.
Прибудем в Листвянку и наконец сможем увидеть удивительный лёд Байкала. Сделаем эффектные кадры у Шаман-камня, а потом погуляемся по посёлку и обязательно заглянем на рыбный рынок.
К вечеру вернёмся в Иркутск и заселимся в гостиницу.
Путешествие к Малому Морю и выход на лёд
После завтрака поедем на Малое Море. По пути вы будете любоваться пейзажами Тажеранской степи, Прибайкальского хребта и тайги. Познакомим вас с местными легендами и преданиями, расскажем про шаманов и их религию.
Остановимся у памятника Орлу, и вот уже перед нами предстанет наконец Байкал! Разместимся на базе отдыха и прогуляемся на прозрачный, будто хрусталь, лёд. Вечером поужинаем.
Остров Ольхон, ледяные гроты и скала Шаманка
После завтрака на автомобиле поедем на остров Ольхон, чтобы увидеть торосы — огромные нагромождения ледяных глыб, а ещё сокуи — наплески байкальских волн на скалах.
Выйдем на лёд, сделаем невероятные кадры и попробуем студёную воду из лунки.
Продолжим путешествие. Впереди — скалы, покрытые яркими лишайниками, и сказочные ледяные гроты. Заглянем в хрустальные пещеры, пофотографируемся и полюбуемся сталактитами и сталагмитами.
Остановимся у мыса Бурхан (скала Шаманка), энергетически мощного места и одной из 9 святынь Азии. Здесь для обрядов собираются шаманы!
Вечером по желанию и за доплату вы сможете насладиться SPA по-сибирски: попариться в баньке, окунуться в банный чан с горячей водой и отваром из трав на улице, прямо под звёздами.
Свободный день и экскурсия на выбор
Сегодня вы можете отдохнуть на базе или за доплату присоединиться к групповым экскурсиям:
- Панорамы и торосы Байкала, чай из самовара, поцелуй Байкала и коньки за 3000 рублей.
- Остров Ольхон, мыс Бурхан — Сакральное сердце Байкала за 3500 рублей.
- Остров Ольхон до самого Севера — мыс Хобой за 5000 рублей.
- Застывшие волны Байкала (сокуи и наплески), волшебные гроты Байкала (февраль, март).
- Байкальский космос (залив с пузырями) и ледовые просторы, Трезубец и Панорамы Малого моря за 2800 рублей (авто), 3500 рублей (хивус).
- Священный остров Огой, наплески и мыс Дракона (февраль, март) за 3500 рублей (авто), 4300 рублей (хивус).
- Ледовая сказка Аи (бухта Ая, ледовые панорамы, торосы, петроглифы и Анга)
- Мраморный карьер и ледовые просторы в Бугульдейке за 5000 рублей.
- Две святыни: остров Огой и наплески, мыс Бурхан — сакральное сердце Байкала за 5000 рублей.
- Экскурсия на Хивусе (декабрь, январь, февраль, март, апрель) под запрос.
Возвращение в Иркутск
После завтрака — свободное время. Затем поедем в Иркутск и заселимся в гостиницу. Вы сможете самостоятельно погулять по набережной Ангары, познакомиться со святынями города и заглянуть в ледовый городок.
Отъезд
После завтрака выселимся из отеля до 12:00 и отвезём вас на ж. -д. вокзал или аэропорт ко времени вашего рейса.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, в аэропорту в 08:00-08:30, на ж. - д. вокзале в 09:00-09:30Завершение: Иркутск, 18:00-19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.