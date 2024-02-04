Ледовый тур 3 в 1: экскурсия по Иркутску, Листвянка и Малое Море Байкала

Увидеть Шаман-камень, полюбоваться «Мавританским замком» и заглянуть в ледяной грот

Описание
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Собрали всё самое интересное в одном туре: увидим достопримечательности Иркутска и полюбуемся сказочным замком и дворцом с колоннами, выйдем на чистый Байкальский лёд и сделаем снимки торосов и наплесков — удивительных природных явлений, познакомимся с историей и культурой местных в музее деревянного зодчества «Тальцы» и заглянем в хрустальные пещеры и гроты с ледяными сталактитами.

Один день будет свободным, чтобы вы могли выбрать интересную экскурсию или прогуляться самостоятельно.
Ледовый тур 3 в 1: экскурсия по Иркутску, Листвянка и Малое Море Байкала
Ледовый тур 3 в 1: экскурсия по Иркутску, Листвянка и Малое Море Байкала
Ледовый тур 3 в 1: экскурсия по Иркутску, Листвянка и Малое Море Байкала
Ледовый тур 3 в 1: экскурсия по Иркутску, Листвянка и Малое Море Байкала
Ледовый тур 3 в 1: экскурсия по Иркутску, Листвянка и Малое Море Байкала
Ледовый тур 3 в 1: экскурсия по Иркутску, Листвянка и Малое Море Байкала
Ледовый тур 3 в 1: экскурсия по Иркутску, Листвянка и Малое Море Байкала
Ледовый тур 3 в 1: экскурсия по Иркутску, Листвянка и Малое Море Байкала
Ледовый тур 3 в 1: экскурсия по Иркутску, Листвянка и Малое Море Байкала
Ближайшие даты:
4
фев
11
фев
18
фев
25
фев
3
мар
10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий и ледовой обстановки, программа экскурсий может меняться.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Иркутску, «Тальцы» и поездка в Листвянку

Встретим вас в аэропорту в 08:30 или на ж. -д. вокзале в 09:30, вкусно позавтракаем и начнём экскурсию по Иркутску. Побываем на месте, где в 17 веке основали Иркутский острог, и увидим старейшую святыню города — Спасскую церковь. Ещё рассмотрим Богоявленский собор, Польский костёл, Вечный огонь и Московские ворота. Полюбуемся памятником Первопроходцам, Знаменским монастырём и памятником Колчаку.

По улице Карла Маркса отправимся на бульвар Гагарина, чтобы увидеть памятник Александру III, «Мавританский замок», где находится иркутский краеведческий музей, а ещё Сибиряковский дворец.

Затем поедем на Байкал. По пути остановимся в музее под открытым небом «Тальцы». Здесь познакомимся с деревянным зодчеством, а желающие смогут покататься с горок.

Прибудем в Листвянку и наконец сможем увидеть удивительный лёд Байкала. Сделаем эффектные кадры у Шаман-камня, а потом погуляемся по посёлку и обязательно заглянем на рыбный рынок.

К вечеру вернёмся в Иркутск и заселимся в гостиницу.

Экскурсия по Иркутску, «Тальцы» и поездка в ЛиствянкуЭкскурсия по Иркутску, «Тальцы» и поездка в ЛиствянкуЭкскурсия по Иркутску, «Тальцы» и поездка в ЛиствянкуЭкскурсия по Иркутску, «Тальцы» и поездка в ЛиствянкуЭкскурсия по Иркутску, «Тальцы» и поездка в ЛиствянкуЭкскурсия по Иркутску, «Тальцы» и поездка в ЛиствянкуЭкскурсия по Иркутску, «Тальцы» и поездка в Листвянку
2 день

Путешествие к Малому Морю и выход на лёд

После завтрака поедем на Малое Море. По пути вы будете любоваться пейзажами Тажеранской степи, Прибайкальского хребта и тайги. Познакомим вас с местными легендами и преданиями, расскажем про шаманов и их религию.

Остановимся у памятника Орлу, и вот уже перед нами предстанет наконец Байкал! Разместимся на базе отдыха и прогуляемся на прозрачный, будто хрусталь, лёд. Вечером поужинаем.

Путешествие к Малому Морю и выход на лёдПутешествие к Малому Морю и выход на лёдПутешествие к Малому Морю и выход на лёдПутешествие к Малому Морю и выход на лёд
3 день

Остров Ольхон, ледяные гроты и скала Шаманка

После завтрака на автомобиле поедем на остров Ольхон, чтобы увидеть торосы — огромные нагромождения ледяных глыб, а ещё сокуи — наплески байкальских волн на скалах.

Выйдем на лёд, сделаем невероятные кадры и попробуем студёную воду из лунки.

Продолжим путешествие. Впереди — скалы, покрытые яркими лишайниками, и сказочные ледяные гроты. Заглянем в хрустальные пещеры, пофотографируемся и полюбуемся сталактитами и сталагмитами.

Остановимся у мыса Бурхан (скала Шаманка), энергетически мощного места и одной из 9 святынь Азии. Здесь для обрядов собираются шаманы!

Вечером по желанию и за доплату вы сможете насладиться SPA по-сибирски: попариться в баньке, окунуться в банный чан с горячей водой и отваром из трав на улице, прямо под звёздами.

Остров Ольхон, ледяные гроты и скала ШаманкаОстров Ольхон, ледяные гроты и скала ШаманкаОстров Ольхон, ледяные гроты и скала ШаманкаОстров Ольхон, ледяные гроты и скала ШаманкаОстров Ольхон, ледяные гроты и скала ШаманкаОстров Ольхон, ледяные гроты и скала Шаманка
4 день

Свободный день и экскурсия на выбор

Сегодня вы можете отдохнуть на базе или за доплату присоединиться к групповым экскурсиям:

  • Панорамы и торосы Байкала, чай из самовара, поцелуй Байкала и коньки за 3000 рублей.
  • Остров Ольхон, мыс Бурхан — Сакральное сердце Байкала за 3500 рублей.
  • Остров Ольхон до самого Севера — мыс Хобой за 5000 рублей.
  • Застывшие волны Байкала (сокуи и наплески), волшебные гроты Байкала (февраль, март).
  • Байкальский космос (залив с пузырями) и ледовые просторы, Трезубец и Панорамы Малого моря за 2800 рублей (авто), 3500 рублей (хивус).
  • Священный остров Огой, наплески и мыс Дракона (февраль, март) за 3500 рублей (авто), 4300 рублей (хивус).
  • Ледовая сказка Аи (бухта Ая, ледовые панорамы, торосы, петроглифы и Анга)
  • Мраморный карьер и ледовые просторы в Бугульдейке за 5000 рублей.
  • Две святыни: остров Огой и наплески, мыс Бурхан — сакральное сердце Байкала за 5000 рублей.
  • Экскурсия на Хивусе (декабрь, январь, февраль, март, апрель) под запрос.
5 день

Возвращение в Иркутск

После завтрака — свободное время. Затем поедем в Иркутск и заселимся в гостиницу. Вы сможете самостоятельно погулять по набережной Ангары, познакомиться со святынями города и заглянуть в ледовый городок.

6 день

Отъезд

После завтрака выселимся из отеля до 12:00 и отвезём вас на ж. -д. вокзал или аэропорт ко времени вашего рейса.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, в аэропорту в 08:00-08:30, на ж. - д. вокзале в 09:00-09:30
Завершение: Иркутск, 18:00-19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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