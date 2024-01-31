Остров Ольхон: уникальная природа Байкала и активный отдых

Покататься в собачьих упряжках, отправиться в прогулку на хивусе и ощутить «поцелуй Байкала»

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Оказаться в сказке реально! Стоит просто приехать на Байкал. Отправляемся в сердце самого глубокого озера — на остров Ольхон.

За время тура успеем побывать в этнографическом музее «Тальцы», покататься в собачьей упряжке, коньках и хивусе и попробовать местные деликатесы.

Вы увидите скалу Шаманку, побываете на острове Огой, загадаете желание у ступы Просветления и полюбуетесь невероятными ледяными узорами Байкала.
Остров Ольхон: уникальная природа Байкала и активный отдых
Остров Ольхон: уникальная природа Байкала и активный отдых
Остров Ольхон: уникальная природа Байкала и активный отдых
Остров Ольхон: уникальная природа Байкала и активный отдых
Остров Ольхон: уникальная природа Байкала и активный отдых
Остров Ольхон: уникальная природа Байкала и активный отдых
Остров Ольхон: уникальная природа Байкала и активный отдых
Остров Ольхон: уникальная природа Байкала и активный отдых
Остров Ольхон: уникальная природа Байкала и активный отдых
Остров Ольхон: уникальная природа Байкала и активный отдых
Остров Ольхон: уникальная природа Байкала и активный отдых
Остров Ольхон: уникальная природа Байкала и активный отдых
Остров Ольхон: уникальная природа Байкала и активный отдых
Остров Ольхон: уникальная природа Байкала и активный отдых
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

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В первый день тура группа выезжает из г. Иркутск ровно в 09:00 утра.
Поэтому необходимо до 09:00 утра быть в городе. Если вы решите прилететь заранее, сообщите, пожалуйста.

Программа тура по дням

1 день

Листвянка: музей «Тальцы» и катание в собачьих упряжках

Начинаем наше путешествие! После встречи в Иркутске отправляемся в посёлок Листвянка, недалеко от столицы Восточной Сибири. Своё название это место получило благодаря лиственницам, растущим здесь.

По пути заглянем в этнографический музей «Тальцы», расположившийся под открытым небом. Местный гид познакомит нас с экспозицией и расскажет много интересного.

Пообедаем на берегу Байкала, а затем поднимемся на высоту 728 метров. С обзорной площадки открывается невероятный вид: в безоблачную погоду можно разглядеть вершины Хамар-Дабана, Байкальскую обсерваторию и пристань. Увидим исток Ангары и знаменитый Шаман-камень. После этого нас ждёт катание в собачьих упряжках.

Мы прогуляемся по берегу озера, посетим рыбный рынок и сувенирные лавки посёлка, а потом вернёмся в Иркутск и заселимся в гостиницу.

Листвянка: музей «Тальцы» и катание в собачьих упряжкахЛиствянка: музей «Тальцы» и катание в собачьих упряжкахЛиствянка: музей «Тальцы» и катание в собачьих упряжкахЛиствянка: музей «Тальцы» и катание в собачьих упряжкахЛиствянка: музей «Тальцы» и катание в собачьих упряжках
2 день

Остров Ольхон: скала Шаманка

Сегодня отправляемся в самое сердце Байкала — на остров Ольхон. Его история обросла массой легенд и преданий.

Встаём рано и стартуем из Иркутска до ледовой переправы. Преодолев её, пересядем на УАЗы. Около 15:00 доберёмся до Хужира и заселимся в гостиницу, после чего у вас будет свободное время.

Вечером нас ждёт пешая прогулка до скалы Шаманки. Пещера мыса считалась местом, где живёт хозяин острова — эжин. Скала обладает невероятной энергетикой. Гид расскажет вам много увлекательных фактов о Шаманке. Здесь же встретим закат, а затем вернёмся в отель.

Остров Ольхон: скала ШаманкаОстров Ольхон: скала ШаманкаОстров Ольхон: скала ШаманкаОстров Ольхон: скала ШаманкаОстров Ольхон: скала Шаманка
3 день

Мыс Хобой и ритуал «Поцелуй Байкала»

После раннего завтрака выезжаем на север острова — к мысу Хобой. По пути сделаем несколько остановок, чтобы насладиться всеми красотами северной части Ольхона. Увидим мыс Саган-Хушун или «Три брата», посёлок Харанцы. Обязательно покатаемся на коньках по зеркальной глади и проведём ритуал «Поцелуй Байкала».

С Хобоя открываются нереальные виды на бескрайние просторы озера и скалы. В хорошую погоду можно разглядеть Ушканьи острова.

Мыс Хобой и ритуал «Поцелуй Байкала»Мыс Хобой и ритуал «Поцелуй Байкала»Мыс Хобой и ритуал «Поцелуй Байкала»Мыс Хобой и ритуал «Поцелуй Байкала»Мыс Хобой и ритуал «Поцелуй Байкала»Мыс Хобой и ритуал «Поцелуй Байкала»
4 день

Остров Огой: ступа Просветления, прогулка на хивусе до Ижелхея

Встаём рано, завтракаем и едем в южную часть Ольхона. Продвигаясь на юг, увидим причудливые узоры заледеневшего Байкала, гроты и торосы, ледяные пещеры.

Добравшись до Огоя, посетим ступу Просветления. Здесь вы сможете загадать свои самые заветные желания! А ещё существует поверье, что буддийские ступы помогают справиться посетителям с негативными эмоциями.

Устроим пикник на льду Байкала и попробуем уху из омуля, а затем нас ждёт прогулка на хивусе до острова Ижелхей, во время которой встретим закат.

Остров Огой: ступа Просветления, прогулка на хивусе до ИжелхеяОстров Огой: ступа Просветления, прогулка на хивусе до ИжелхеяОстров Огой: ступа Просветления, прогулка на хивусе до ИжелхеяОстров Огой: ступа Просветления, прогулка на хивусе до ИжелхеяОстров Огой: ступа Просветления, прогулка на хивусе до Ижелхея
5 день

Окончание тура

Наше путешествие подошло к концу. После завтрака мы вернёмся в Иркутск. По пути не забудем подкрепиться: нас ждёт обед из трёх блюд. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Также сможем забрать вас из центра города
Завершение: Иркутск, 17:00-18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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