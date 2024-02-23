Побывать в каюте ледокола и бурятской юрте и согреться ухой, приготовленной на костре
Первым делом вы посетите главные достопримечательности «золотой столицы Сибири» — Иркутска — и побываете на одном из старейших в мире ледоколов.
Затем вас ждут топовые локации самого глубокого озера планеты: Малое Море, острова Ольхон и Огой, скала Шаманка, посёлок Листвянка.
Вы исследуете просторы замёрзшего озера и буддийские святыни, увидите, кто обитает в глубинах Байкала, и узнаете, как живёт коренное население.
фев
мар
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 800 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Иркутск и переезд к Малому морю Байкала
Наше путешествие начнётся со знакомства с достопримечательностями Иркутска. Вы увидите символ города — Московские ворота, шедевры деревянного зодчества — старинные особняки, узнаете, кто такой Бабр и почему региональный центр называют «золотой столицей Сибири» или «сибирским Парижем». Перед обедом осмотрим снаружи и изнутри один из самых старых в мире ледоколов «Ангара».
Подкрепившись, поедем к Малому Морю — живописной части Байкала, отделённой от озера островом Ольхон. По пути будем останавливаться, чтобы сделать фотографии у буддийского храма, памятников священному орлу и байкальскому бродяге. Перед ужином разместимся на туристической базе и отдохнём.
Острова Ольхон и Огой, скала Шаманка и мыс Хобой
После завтрака отправимся на машинах по замёрзшему Байкалу к Ольхону. По дороге нам встретятся ледяные глыбы, гроты, буддийская ступа и остров Огой. Добравшись до Ольхона, взберёмся к месту силы — на священную скалу Шаманку.
Затем вдоль берега двинемся к мысу Хобой. Полюбуемся ледяными торосами и обросшими гигантскими сосульками пещерами. Попробуем «поцелуй Байкала»: сделаем рюмки прямо во льду, нальём в них напитки и выпьем через трубочки. Тут же приготовим на костре уху из свежей рыбы и согреемся чаем, а после вернёмся на турбазу.
Этнопарк «Золотая Орда» и Байкальский музей
Позавтракав, освободим номера и поедем в посёлок Листвянка. На обед заглянем в этнопарк «Золотая Орда», где бережно воссозданы быт и культура коренного населения — бурят. Позже посетим Байкальский музей, посвящённый исследованию глубин озера, и понаблюдаем за обитателями его вод в аквариумах. После размещения в отеле останется свободное время. Желающим рекомендуем прокатиться на коньках по льду Байкала.
Знакомство с Листвянкой
После завтрака поближе познакомимся с Листвянкой. По канатной дороге поднимемся на пик Черского, откуда открываются головокружительные панорамы Байкала, Ангары и хребта Хамар-Дабан. Отправимся на рынок, где продают копчёную рыбу, украшения из чароита, кедровые орехи, тонизирующий чай. После обеда в кафе желающие смогут посетить нерпинарий. В 16:00 отправимся в обратный путь и завершим путешествие в аэропорту Иркутска.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: аэропорт Иркутска, 09:00Завершение: аэропорт Иркутска, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.