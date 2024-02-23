В ледяные объятия замёрзшего Байкала
Групповой тур в Иркутске

Побывать в каюте ледокола и бурятской юрте и согреться ухой, приготовленной на костре

Приглашаем вас в морозное царство — к берегам закованного льдами Байкала.

Первым делом вы посетите главные достопримечательности «золотой столицы Сибири» — Иркутска — и побываете на одном из старейших в мире ледоколов.

Затем вас ждут топовые локации самого глубокого озера планеты: Малое Море, острова Ольхон и Огой, скала Шаманка, посёлок Листвянка.

Вы исследуете просторы замёрзшего озера и буддийские святыни, увидите, кто обитает в глубинах Байкала, и узнаете, как живёт коренное население.
В ледяные объятия замёрзшего Байкала
В ледяные объятия замёрзшего Байкала
В ледяные объятия замёрзшего Байкала
В ледяные объятия замёрзшего Байкала
В ледяные объятия замёрзшего Байкала
В ледяные объятия замёрзшего Байкала
В ледяные объятия замёрзшего Байкала
В ледяные объятия замёрзшего Байкала
В ледяные объятия замёрзшего Байкала
Ближайшие даты:
23
фев
8
мар
20
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Иркутск и переезд к Малому морю Байкала

Наше путешествие начнётся со знакомства с достопримечательностями Иркутска. Вы увидите символ города — Московские ворота, шедевры деревянного зодчества — старинные особняки, узнаете, кто такой Бабр и почему региональный центр называют «золотой столицей Сибири» или «сибирским Парижем». Перед обедом осмотрим снаружи и изнутри один из самых старых в мире ледоколов «Ангара».

Подкрепившись, поедем к Малому Морю — живописной части Байкала, отделённой от озера островом Ольхон. По пути будем останавливаться, чтобы сделать фотографии у буддийского храма, памятников священному орлу и байкальскому бродяге. Перед ужином разместимся на туристической базе и отдохнём.

Иркутск и переезд к Малому морю БайкалаИркутск и переезд к Малому морю БайкалаИркутск и переезд к Малому морю БайкалаИркутск и переезд к Малому морю Байкала
2 день

Острова Ольхон и Огой, скала Шаманка и мыс Хобой

После завтрака отправимся на машинах по замёрзшему Байкалу к Ольхону. По дороге нам встретятся ледяные глыбы, гроты, буддийская ступа и остров Огой. Добравшись до Ольхона, взберёмся к месту силы — на священную скалу Шаманку.

Затем вдоль берега двинемся к мысу Хобой. Полюбуемся ледяными торосами и обросшими гигантскими сосульками пещерами. Попробуем «поцелуй Байкала»: сделаем рюмки прямо во льду, нальём в них напитки и выпьем через трубочки. Тут же приготовим на костре уху из свежей рыбы и согреемся чаем, а после вернёмся на турбазу.

Острова Ольхон и Огой, скала Шаманка и мыс ХобойОстрова Ольхон и Огой, скала Шаманка и мыс ХобойОстрова Ольхон и Огой, скала Шаманка и мыс ХобойОстрова Ольхон и Огой, скала Шаманка и мыс ХобойОстрова Ольхон и Огой, скала Шаманка и мыс Хобой
3 день

Этнопарк «Золотая Орда» и Байкальский музей

Позавтракав, освободим номера и поедем в посёлок Листвянка. На обед заглянем в этнопарк «Золотая Орда», где бережно воссозданы быт и культура коренного населения — бурят. Позже посетим Байкальский музей, посвящённый исследованию глубин озера, и понаблюдаем за обитателями его вод в аквариумах. После размещения в отеле останется свободное время. Желающим рекомендуем прокатиться на коньках по льду Байкала.

Этнопарк «Золотая Орда» и Байкальский музейЭтнопарк «Золотая Орда» и Байкальский музейЭтнопарк «Золотая Орда» и Байкальский музейЭтнопарк «Золотая Орда» и Байкальский музейЭтнопарк «Золотая Орда» и Байкальский музей
4 день

Знакомство с Листвянкой

После завтрака поближе познакомимся с Листвянкой. По канатной дороге поднимемся на пик Черского, откуда открываются головокружительные панорамы Байкала, Ангары и хребта Хамар-Дабан. Отправимся на рынок, где продают копчёную рыбу, украшения из чароита, кедровые орехи, тонизирующий чай. После обеда в кафе желающие смогут посетить нерпинарий. В 16:00 отправимся в обратный путь и завершим путешествие в аэропорту Иркутска.

Знакомство с ЛиствянкойЗнакомство с ЛиствянкойЗнакомство с ЛиствянкойЗнакомство с ЛиствянкойЗнакомство с Листвянкой

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Иркутска, 09:00
Завершение: аэропорт Иркутска, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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