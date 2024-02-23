Наше путешествие начнётся со знакомства с достопримечательностями Иркутска. Вы увидите символ города — Московские ворота, шедевры деревянного зодчества — старинные особняки, узнаете, кто такой Бабр и почему региональный центр называют «золотой столицей Сибири» или «сибирским Парижем». Перед обедом осмотрим снаружи и изнутри один из самых старых в мире ледоколов «Ангара».

Подкрепившись, поедем к Малому Морю — живописной части Байкала, отделённой от озера островом Ольхон. По пути будем останавливаться, чтобы сделать фотографии у буддийского храма, памятников священному орлу и байкальскому бродяге. Перед ужином разместимся на туристической базе и отдохнём.