Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Авторская экскурсия по Амалиенау

О выдающемся проекте, великих людях и истории вилл, хранящих тайны своих владельцев

Марина
Марина – Гид из Калининграда
Прогулка 👣 по старинному благородному району перенесет вас в Кёнигсберг довоенной эпохи.

Вы познакомитесь с концепцией города-сада, узнаете о нетипичных принципах планировки улиц и особенностях застройки, откроете изюминки природных и архитектурных ландшафтов, изучите декор вилл, а также послушаете об именитых архитекторах и домовладельцах.
Задать вопросОбычно отвечает за 25 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 800 ₽ за экскурсию

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Авторская экскурсия по Амалиенау
Авторская экскурсия по Амалиенау

Что вас ожидает

История района
В этом особенном уголке города поговорим о том, как квартал стал примером сочетания деревенского и городского пространств. Я расскажу о первых горожанах, селившихся здесь, об отличиях Северного Амалиенау от Южного, о доходных домах и проектах частных особняков. И конечно, отдельное внимание уделим Фридриху Хайтману — идейному вдохновителю и основателю «колонии».

Живой Кёнигсберг
Вы осмотрите виллу Лео 1902 г. с изощренной формой крыши и фахверковыми конструкциями, узнаете о ее хозяине — владельце судоходной компании и городском старейшине Кёнигсберга. Также в программе вилла Маковски 1905 г. из ярко-желтого клинкера, стройная вилла на Кёртеалле, в оформлении которой романтизм, пожалуй, достиг своего апогея, и другие яркие достопримечательности 🏛️ Амалиенау в любопытных деталях.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы не предусмотрены
  • Позаботьтесь о комфортной обуви для прогулки
Начало и место завершения
🚩 в районе Центрального парка культуры и отдыха
Авторская экскурсия по Амалиенау
Авторская экскурсия по Амалиенау
Авторская экскурсия по Амалиенау
Авторская экскурсия по Амалиенау
Авторская экскурсия по Амалиенау
Авторская экскурсия по Амалиенау
Авторская экскурсия по Амалиенау
Авторская экскурсия по Амалиенау
Авторская экскурсия по Амалиенау

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Меня зовут Марина, я родилась и живу в Калининградской области. По основной профессии — художник. Также с отличием окончила курсы дополнительного образования для гидов в Балтийском университете. С радостью покажу вам наш удивительный край и раскрою его богатую историю.
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