Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Что вас ожидает

История района

В этом особенном уголке города поговорим о том, как квартал стал примером сочетания деревенского и городского пространств. Я расскажу о первых горожанах, селившихся здесь, об отличиях Северного Амалиенау от Южного, о доходных домах и проектах частных особняков. И конечно, отдельное внимание уделим Фридриху Хайтману — идейному вдохновителю и основателю «колонии».

Живой Кёнигсберг

Вы осмотрите виллу Лео 1902 г. с изощренной формой крыши и фахверковыми конструкциями, узнаете о ее хозяине — владельце судоходной компании и городском старейшине Кёнигсберга. Также в программе вилла Маковски 1905 г. из ярко-желтого клинкера, стройная вилла на Кёртеалле, в оформлении которой романтизм, пожалуй, достиг своего апогея, и другие яркие достопримечательности 🏛️ Амалиенау в любопытных деталях.

Организационные детали