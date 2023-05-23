Исторический калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и коса

Познакомиться с архитектурой и природой края, а также местной кухней в мини-группе до 8 человек

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Небольшая по площади, Калининградская область удивляет богатством и разнообразием. Я составила однодневный маршрут по её самым колоритным местам. Вас ждёт погружение в мир средневековья и традиции сыроварения в замке Шаакен. «Шагающие» дюны и дурманящий сосновый бор на Куршской косе. Гостеприимство и уют одного из главных курортов побережья — Зеленоградска.
Исторический калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и коса
Исторический калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и коса
Исторический калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и коса
Исторический калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и коса
Исторический калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и коса
Исторический калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и коса
Исторический калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и коса
Исторический калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и коса
Исторический калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и коса
Исторический калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и коса
Исторический калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и коса
Исторический калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и коса
Исторический калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и коса
Исторический калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и коса
Исторический калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и коса
Исторический калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и коса
Исторический калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и коса
Ближайшие даты:
23
мая
24
мая
25
мая
26
мая
27
мая
28
мая
29
мая
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Замок Шаакен

Основанный около 1270 года на месте прусской крепости Зоке, сегодня замок переживает второе рождение. В музее инквизиции вы узнаете о нравах и обычаях в Средние века, изучите экспозицию осадных орудий и проникнетесь духом прошлого. Вы также сможете сфотографироваться в доспехах, поразить мишень из арбалета и отведать глинтвейна (за отдельную плату). Рядом с замком есть крафтовая сыроварня, где вы откроете секреты ремесленного сыроделия и понаблюдаете, как созревают полутвёрдые, твёрдые и выдержанные сорта.

Куршская коса

Здесь расположены три населённых пункта — Лесной, Рыбачий и Морское — а также многочисленные природные объекты. Путешествуя по косе, мы не спеша погуляем по дюнам и подышим балтийским ветром. В Королевском бору отыщем гигантские туи и подсмотрим за жизнью местной фауны. В посёлке Лесной поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма. А ещё посетим несколько смотровых площадок и непременно заглянем в Танцующий лес.

Зеленоградск

В курортном городе котиков мы займёмся поисками сказочных впечатлений. Пройдёмся по главной пешеходной улице, отыщем местных усатых-полосатых и увидим много любопытных арт-объектов. В свободное время вы сможете посетить музеи, прогуляться по променаду вдоль моря или прокатиться на колесе обозрения. На обратной дороге заедем в замковый комплекс «Нессельбек» в средневековом стиле с крафтовой пивоварней и аутентичными рыцарскими интерьерами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт гид-водитель из нашей команды. Он будет сопровождать группу на некоторых объектах осмотра.
  • Поездка проходит на микроавтобусе повышенной комфортности вместимостью до 8 человек.
  • Окончательный маршрут определяется гидом исходя из доступности объектов и погодных условий. Мы согласуем его с группой и постараемся учесть все ваши пожелания.
  • На все вопросы, которые появятся до экскурсии, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня я веду экскурсии и не могу отвечать оперативно.

Дополнительные расходы

  • Экологический сбор при въезде на косу — 300 руб. /чел.
  • Билет в замок Шаакен — 320 руб. /взрослый, 270 руб. /дети старше 7 лет
  • Дегустация сыра и шоколада — 350 руб. /чел.

ежедневно в 08:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Калининграда
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Дворцы, замки и особняки
Куршская Коса
Популярные места
Зеленоградск
Сыроварни
Замок Шаакен
Танцующий лес
Замок Нессельбек
Природа и пейзажи
Гастрономические
Водные развлечения
На микроавтобусе

Похожие туры из Калининграда

Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
Полюбоваться песчаными дюнами, погулять по уютному курорту, попробовать местные сыры и шоколад
на площади Победы
Завтра
24 мая
25 мая
26 мая
1 500 за человека
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
298 отзывов
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
Рассмотреть памятники военно-морского города и прогуляться по заповедным пляжам Балтики
в одном из 8 мест в Калининграде на выбор
Завтра
25 мая
28 мая
30 мая
17201 548 за человека
По Куршской косе и Зеленоградску в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
408 отзывов
По Куршской косе и Зеленоградску в мини-группе
Изучить эко-тропы, природные феномены и легенды косы на групповой экскурсии
в центре Калининграда
Завтра
24 мая
25 мая
26 мая
3 250 за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Калининграде
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ