Познакомиться с архитектурой и природой края, а также местной кухней в мини-группе до 8 человек
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Описание
Что вас ожидает
Замок Шаакен
Основанный около 1270 года на месте прусской крепости Зоке, сегодня замок переживает второе рождение. В музее инквизиции вы узнаете о нравах и обычаях в Средние века, изучите экспозицию осадных орудий и проникнетесь духом прошлого. Вы также сможете сфотографироваться в доспехах, поразить мишень из арбалета и отведать глинтвейна (за отдельную плату). Рядом с замком есть крафтовая сыроварня, где вы откроете секреты ремесленного сыроделия и понаблюдаете, как созревают полутвёрдые, твёрдые и выдержанные сорта.
Куршская коса
Здесь расположены три населённых пункта — Лесной, Рыбачий и Морское — а также многочисленные природные объекты. Путешествуя по косе, мы не спеша погуляем по дюнам и подышим балтийским ветром. В Королевском бору отыщем гигантские туи и подсмотрим за жизнью местной фауны. В посёлке Лесной поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма. А ещё посетим несколько смотровых площадок и непременно заглянем в Танцующий лес.
Зеленоградск
В курортном городе котиков мы займёмся поисками сказочных впечатлений. Пройдёмся по главной пешеходной улице, отыщем местных усатых-полосатых и увидим много любопытных арт-объектов. В свободное время вы сможете посетить музеи, прогуляться по променаду вдоль моря или прокатиться на колесе обозрения. На обратной дороге заедем в замковый комплекс «Нессельбек» в средневековом стиле с крафтовой пивоварней и аутентичными рыцарскими интерьерами.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт гид-водитель из нашей команды. Он будет сопровождать группу на некоторых объектах осмотра.
- Поездка проходит на микроавтобусе повышенной комфортности вместимостью до 8 человек.
- Окончательный маршрут определяется гидом исходя из доступности объектов и погодных условий. Мы согласуем его с группой и постараемся учесть все ваши пожелания.
- На все вопросы, которые появятся до экскурсии, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня я веду экскурсии и не могу отвечать оперативно.
Дополнительные расходы
- Экологический сбор при въезде на косу — 300 руб. /чел.
- Билет в замок Шаакен — 320 руб. /взрослый, 270 руб. /дети старше 7 лет
- Дегустация сыра и шоколада — 350 руб. /чел.
ежедневно в 08:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Калининграда
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:30Экскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.