За 3 часа найти всех домовиков и познакомиться с Калининградом в мини-группе
В Калининграде на данный момент живут семь хомлинов. Добрые сказочные существа не прячутся от людей, но найти их непросто. И времени на это уходит много — порой дня не хватает.
А вот за 3 часа на велосипеде можно без труда навестить каждого хомлина и заодно посмотреть все достопримечательности города. Здорово придумано? Тогда почему вы ещё не в седле?
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Ближайшие даты:
Время начала: 16:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Колеся по городу и разглядывая его достопримечательности, мы передадим приветы от бабушки Марты из башни Дона дедушке Карлу на Медовом мосту. Доставим воздушные поцелуи от мамы Вари папе Лео у старой Биржи и малышу Антошке, отдыхающему в уютном Амалиенау. Проверим, как дела у сына Вити на набережной возле Музея Мирового океана и у озорной внучки Ульяны возле входа в зоопарк.
Мы объедем почти весь исторический центр и обязательно найдём уютное местечко для кофе-паузы или ароматного чая с крендельком. В конце велопрогулки все домовики будут ждать вас в Мастерской хомлинов. А я преподнесу вам небольшие сувениры в благодарность за чудесно проведённый день.
Вы увидите:
Редюит Астрономического бастиона — фортификационное сооружение середины 19 века
Парк Луизенваль (ныне Центральный), заложенный ещё в 18 веке, и кирху, возведённую в честь прусской королевы Луизы
Хуфен и Амалиенау — старейшие и уютнейшие районы Кёнигсберга
Калининградский зоопарк — один из трёх в современной России, имеющих статус исторического
Башню Врангеля — часть фортификационных сооружений Кёнигсберга
Башню Дона (Музей янтаря) на берегу Верхнего озера
Росгартенские ворота — одни из восьми сохранившихся городских ворот
Замковый пруд (Нижнее озеро), созданный рукотворно тевтонскими рыцарями
Остров Канта и Кафедральный собор — сердце города
Набережную Петра Великого и суда-экспонаты Музея Мирового океана
Аусфальские ворота, построенные только для пешеходов в стиле кирпичной готики
И многое другое!
Кому подойдёт экскурсия
Авторская прогулка для тех, кто не любит многолюдные автобусные поездки, зато получает удовольствие от свежего воздуха, покатушек на велосипеде и экскурсий с элементами игры. Велопрогулка доступна для путешественников возраста 13+ и ростом не ниже 150 см.
Организационные детали
В вашем распоряжении новые велосипеды, велошлемы, перчатки, дождевики, питьевая вода — всё включено в стоимость
Дополнительные расходы предполагаются только на кофе/чай
Протяжённость маршрута около 15 км. Катаемся в спокойном ритме, едем только по велодорожкам и тропинкам.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника героям Первой мировой войны (рядом с Астрономическим бастионом)
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 16:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 318 туристов
Привет, меня зовут Александр. Калининград — мой родной город. Часть его последней полувековой истории — это и моя личная история тоже. Я скучаю по Калининграду, даже живя в нем, и читать дальше
с удовольствием гуляю по его улицам. Я люблю ходить пешком, но велосипед это новая степень свободы, новые возможности. В университеты, где я преподаю химию, я предпочитаю ездить на велосипеде. Это и быстро, и надежно, и приятно. Поэтому знаю, как проехать без приключений и суеты. Увлекаюсь историей Кенигсберга и очень люблю рассказывать истории знаменитых людей города. Приглашаю вас прогуляться вместе со мной!