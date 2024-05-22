В Калининграде на данный момент живут семь хомлинов. Добрые сказочные существа не прячутся от людей, но найти их непросто. И времени на это уходит много — порой дня не хватает. А вот за 3 часа на велосипеде можно без труда навестить каждого хомлина и заодно посмотреть все достопримечательности города. Здорово придумано? Тогда почему вы ещё не в седле?

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Колеся по городу и разглядывая его достопримечательности, мы передадим приветы от бабушки Марты из башни Дона дедушке Карлу на Медовом мосту. Доставим воздушные поцелуи от мамы Вари папе Лео у старой Биржи и малышу Антошке, отдыхающему в уютном Амалиенау. Проверим, как дела у сына Вити на набережной возле Музея Мирового океана и у озорной внучки Ульяны возле входа в зоопарк.

Мы объедем почти весь исторический центр и обязательно найдём уютное местечко для кофе-паузы или ароматного чая с крендельком. В конце велопрогулки все домовики будут ждать вас в Мастерской хомлинов. А я преподнесу вам небольшие сувениры в благодарность за чудесно проведённый день.

Вы увидите:

Редюит Астрономического бастиона — фортификационное сооружение середины 19 века

— фортификационное сооружение середины 19 века Парк Луизенваль (ныне Центральный), заложенный ещё в 18 веке, и кирху, возведённую в честь прусской королевы Луизы

(ныне Центральный), заложенный ещё в 18 веке, и кирху, возведённую в честь прусской королевы Луизы Хуфен и Амалиенау — старейшие и уютнейшие районы Кёнигсберга

— старейшие и уютнейшие районы Кёнигсберга Калининградский зоопарк — один из трёх в современной России, имеющих статус исторического

— один из трёх в современной России, имеющих статус исторического Башню Врангеля — часть фортификационных сооружений Кёнигсберга

— часть фортификационных сооружений Кёнигсберга Башню Дона (Музей янтаря) на берегу Верхнего озера

(Музей янтаря) на берегу Верхнего озера Росгартенские ворота — одни из восьми сохранившихся городских ворот

— одни из восьми сохранившихся городских ворот Замковый пруд (Нижнее озеро), созданный рукотворно тевтонскими рыцарями

(Нижнее озеро), созданный рукотворно тевтонскими рыцарями Остров Канта и Кафедральный собор — сердце города

и Кафедральный собор — сердце города Набережную Петра Великого и суда-экспонаты Музея Мирового океана

и суда-экспонаты Музея Мирового океана Аусфальские ворота, построенные только для пешеходов в стиле кирпичной готики

И многое другое!

Кому подойдёт экскурсия

Авторская прогулка для тех, кто не любит многолюдные автобусные поездки, зато получает удовольствие от свежего воздуха, покатушек на велосипеде и экскурсий с элементами игры. Велопрогулка доступна для путешественников возраста 13+ и ростом не ниже 150 см.

Организационные детали