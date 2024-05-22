В гости к хомлинам - на велосипеде

За 3 часа найти всех домовиков и познакомиться с Калининградом в мини-группе
В Калининграде на данный момент живут семь хомлинов. Добрые сказочные существа не прячутся от людей, но найти их непросто. И времени на это уходит много — порой дня не хватает.

А вот за 3 часа на велосипеде можно без труда навестить каждого хомлина и заодно посмотреть все достопримечательности города. Здорово придумано? Тогда почему вы ещё не в седле?
5
1 отзыв
В гости к хомлинам - на велосипеде
В гости к хомлинам - на велосипеде
В гости к хомлинам - на велосипеде
Ближайшие даты:
Время начала: 16:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Колеся по городу и разглядывая его достопримечательности, мы передадим приветы от бабушки Марты из башни Дона дедушке Карлу на Медовом мосту. Доставим воздушные поцелуи от мамы Вари папе Лео у старой Биржи и малышу Антошке, отдыхающему в уютном Амалиенау. Проверим, как дела у сына Вити на набережной возле Музея Мирового океана и у озорной внучки Ульяны возле входа в зоопарк.

Мы объедем почти весь исторический центр и обязательно найдём уютное местечко для кофе-паузы или ароматного чая с крендельком. В конце велопрогулки все домовики будут ждать вас в Мастерской хомлинов. А я преподнесу вам небольшие сувениры в благодарность за чудесно проведённый день.

Вы увидите:

  • Редюит Астрономического бастиона — фортификационное сооружение середины 19 века
  • Парк Луизенваль (ныне Центральный), заложенный ещё в 18 веке, и кирху, возведённую в честь прусской королевы Луизы
  • Хуфен и Амалиенау — старейшие и уютнейшие районы Кёнигсберга
  • Калининградский зоопарк — один из трёх в современной России, имеющих статус исторического
  • Башню Врангеля — часть фортификационных сооружений Кёнигсберга
  • Башню Дона (Музей янтаря) на берегу Верхнего озера
  • Росгартенские ворота — одни из восьми сохранившихся городских ворот
  • Замковый пруд (Нижнее озеро), созданный рукотворно тевтонскими рыцарями
  • Остров Канта и Кафедральный собор — сердце города
  • Набережную Петра Великого и суда-экспонаты Музея Мирового океана
  • Аусфальские ворота, построенные только для пешеходов в стиле кирпичной готики

И многое другое!

Кому подойдёт экскурсия

Авторская прогулка для тех, кто не любит многолюдные автобусные поездки, зато получает удовольствие от свежего воздуха, покатушек на велосипеде и экскурсий с элементами игры. Велопрогулка доступна для путешественников возраста 13+ и ростом не ниже 150 см.

Организационные детали

  • В вашем распоряжении новые велосипеды, велошлемы, перчатки, дождевики, питьевая вода — всё включено в стоимость
  • Дополнительные расходы предполагаются только на кофе/чай
  • Протяжённость маршрута около 15 км. Катаемся в спокойном ритме, едем только по велодорожкам и тропинкам.

в среду в 16:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3 000 ₽
Дети до 16 лет1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника героям Первой мировой войны (рядом с Астрономическим бастионом)
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 16:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
22 мая 2024
Интересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории и о том, чем город живёт в настоящий момент. Устали, но оно того стоило! Рекомендуем!
Интересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории и

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

ГрупповыеНа велосипедеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхЖивотныеНабережнаяПопулярные местаКафедральный соборСвятые местаАмалиенауПаркиПрирода и пейзажиЗоопаркРазвлеченияАвторскиеАусфальские воротаБашня ВрангеляОстров КантаКирхиХомлиныДля студентовСамое главноеАктивностиВорота Калининграда

Похожие экскурсии из Калининграда

Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
253 отзыва
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
Начало: На Площади Победы или в Рыбной деревне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 667 за всё до 5 чел.
В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
🚗 На машине
Квест
2.5 часа
140 отзывов
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Привет, Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Привет, Калининград
Непринуждённая авто-пешеходная экскурсия по главным местам города
11 июня в 15:00
19 июня в 09:30
5 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Калининграде
ХорошоТам