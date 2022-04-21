в понедельник, вторник, среду и пятницу в 15:00, в четверг, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00

Что вас ожидает

Собрать топ-достопримечательности

Мы стартуем от Астрономического бастиона — оттуда проедем по набережной Петра Великого, остановимся посмотреть экспонаты на территории Музея Мирового Океана и окажемся на острове Канта. В сердце города вы увидите могилу философа и Кафедральный собор.

Затем поднимемся к руинам Королевского замка, полюбуемся видами Нижнего и Верхнего озер. Будут остановки возле крепостных башен Дона и Врангеля, а еще встретим крошек-хомлинов.

В конце предлагаю вернуться к бастиону по прекрасным скверам либо расширить круг — доехать до Королевских ворот и района вилл Амалиенау.

Интересные рассказы и дружеский формат

У нас нет цели ставить рекорды велосипедного спорта, катаемся в прогулочном ритме, с остановками, рассказами и приятными сюрпризами. Попутно вы проследите путь Кенигсберга и Калининграда, услышите о пруссах, тевтонцах и Великой Отечественной Войне, о системе фортификации города и его знаменитых именах.

Организационные детали