в понедельник, вторник, среду и пятницу в 15:00, в четверг, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00

Велопрогулка по Калининграду

Отправиться в путешествие по эпохам города и полюбить его за 2,5 часа

Мини-группа
Эта велопрогулка родилась от моей любви к родному Калининграду и желания показать его масштабно.

Велосипед станет нашей машиной времени: мы переместимся в старые кварталы Кенигсберга и ощутим его атмосферу, проедем по классическим достопримечательностям и секретным местам.

Я расскажу о прошлом без скучных дат и поделюсь советами местного жителя.
Велопрогулка по Калининграду
Велопрогулка по Калининграду
Велопрогулка по Калининграду
Велопрогулка по Калининграду
Велопрогулка по Калининграду
Велопрогулка по Калининграду
Велопрогулка по Калининграду
Велопрогулка по Калининграду
Велопрогулка по Калининграду
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Собрать топ-достопримечательности

Мы стартуем от Астрономического бастиона — оттуда проедем по набережной Петра Великого, остановимся посмотреть экспонаты на территории Музея Мирового Океана и окажемся на острове Канта. В сердце города вы увидите могилу философа и Кафедральный собор.

Затем поднимемся к руинам Королевского замка, полюбуемся видами Нижнего и Верхнего озер. Будут остановки возле крепостных башен Дона и Врангеля, а еще встретим крошек-хомлинов.

В конце предлагаю вернуться к бастиону по прекрасным скверам либо расширить круг — доехать до Королевских ворот и района вилл Амалиенау.

Интересные рассказы и дружеский формат

У нас нет цели ставить рекорды велосипедного спорта, катаемся в прогулочном ритме, с остановками, рассказами и приятными сюрпризами. Попутно вы проследите путь Кенигсберга и Калининграда, услышите о пруссах, тевтонцах и Великой Отечественной Войне, о системе фортификации города и его знаменитых именах.

Организационные детали

  • В вашем распоряжении новые велосипеды, велошлемы, перчатки, дождевики — всё включено в стоимость
  • Протяженность маршрута около 10-12 км, катаемся в спокойном ритме
  • Безопасность — наш приоритет, едем только по велодорожкам и тропинкам
  • Велопрогулка доступна для путешественников старше 16 лет
  • Приходите в удобной одежде и обуви либо вы можете взять нужные вещи с с собой и переодеться перед началом (в точке сбора можно оставить на хранение личные вещи)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Астрономический бастион
Когда и сколько длится
Когда: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 15:00, в четверг, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в понедельник, вторник, среду и пятницу в 15:00, в четверг, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00

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