Най экскурсии 🧭 мы прогуляемся по Космической части города. Я расскажу вам про Космическую Калугу. Увидим Музей 🖼 Космонавтики, могилу К. Э. Циолковского. Спустимся к дому, на берегу Оки, где ученый жил со своей семьей и делал научные открытия. Я покажу вам памятник, который стал визитной карточкой нашего города. Так же, как и в любом городе в Калуге есть частичка хаоса, которая эксцентрично вписалась в её жизнь. Мы увидим самый мрачный и загадочный дом Калуги. Узнаем его тайны и легенды.