Най экскурсии 🧭 мы прогуляемся по Космической части города. Я расскажу вам про Космическую Калугу. Увидим Музей 🖼 Космонавтики, могилу К. Э. Циолковского. Спустимся к дому, на берегу Оки, где ученый жил со своей семьей и делал научные открытия. Я покажу вам памятник, который стал визитной карточкой нашего города. Так же, как и в любом городе в Калуге есть частичка хаоса, которая эксцентрично вписалась в её жизнь. Мы увидим самый мрачный и загадочный дом Калуги. Узнаем его тайны и легенды.
Что входит
Услуги экскурсовода.
Что не входит
Кофе
чай. На маршруте будет кофейня. По желанию можем зайти за горячими напитками.
Начало
🚩 Музей Истории Космонавтики. Центральный вход
Место завершения
🏁 Улица Гагарина. Памятник 600 летия Калуги.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.