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Калуга. Космос и Хаос

Анастасия .
Анастасия . – Гид из Калуги
Калуга.

Космос и Хаос
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Калуга. Космос и Хаос
Калуга. Космос и Хаос

Что вы увидите

  • Музей истории Космонавтики
  • ракета "Восток"
  • Парк Имени Циолковского
  • Могила Циолковского
  • памятник "Встреча Королева и Циолковского"
  • Загадочный дом( ул. Гоголя 1)
  • дом-музей Циолковского
  • памятник 600 летию Калуги
  • смотровая на Оку и правоборежье
Най экскурсии 🧭 мы прогуляемся по Космической части города. Я расскажу вам про Космическую Калугу. Увидим Музей 🖼 Космонавтики, могилу К. Э. Циолковского. Спустимся к дому, на берегу Оки, где ученый жил со своей семьей и делал научные открытия. Я покажу вам памятник, который стал визитной карточкой нашего города. Так же, как и в любом городе в Калуге есть частичка хаоса, которая эксцентрично вписалась в её жизнь. Мы увидим самый мрачный и загадочный дом Калуги. Узнаем его тайны и легенды.
Что входит
  • Услуги экскурсовода.
Что не входит
  • Кофе
  • чай. На маршруте будет кофейня. По желанию можем зайти за горячими напитками.
Начало
🚩 Музей Истории Космонавтики. Центральный вход
Место завершения
🏁 Улица Гагарина. Памятник 600 летия Калуги.
Калуга. Космос и Хаос
Калуга. Космос и Хаос
Калуга. Космос и Хаос
Калуга. Космос и Хаос
Калуга. Космос и Хаос

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анастасия .
Анастасия .
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