9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. По Казани на трамвае

Прикоснуться к истории, увидеть старинные мечети и понять важность расположения города

Наталия
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Наталия – ваш гид
Кроме экологических и бюджетных плюсов трамвая, это удобный способ взглянуть на город.

Предлагаю проехать по маршруту от Казанского вокзала до речного порта — понять, какая Казань многоплановая, и познакомиться со знаковыми местами Старо- и Ново-Татарской слободы.

Вы узнаете историю старинных поселений, услышите имена выдающихся людей, побываете в мечети и в необычной церкви, а в конце прогуляетесь по набережной Волги.
1200 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча По договорённости
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У этой экскурсии9 отзывов
4.11
По Казани на трамвае
По Казани на трамвае

Что вас ожидает

Достопримечательности и имена Казани
Встретившись, мы обсудим, что вы уже успели посмотреть и узнать в Казани, чтобы скорректировать маршрут по вашим интересам. Стандартный вариант — поездка от Казанского вокзала до речного порта. Трамвай провезёт вас по улицам Габдуллы Тукая, Татарстан и Девятаева, связанным с историей Старо- и Ново-татарской слободы. Вы узнаете о происхождении Казани и о первых поселениях, увидите старейший рынок города и несколько мечетей. В одну из них заглянем, выйдя из трамвая, а также посетим Кряшенскую церковь для крещёных татар и, конечно, прогуляемся по набережной Волги.

Транспорт как важная часть облика и жизни города
Поездка на трамвае позволит связать два значимых для Казани «органа» — водные и железнодорожные транспортные пути — и понять достоинства расположения города. Я расскажу о первом казанском транспорте, о присоединении третьей столицы к Московской железной дороге, о первых трамваях и об одном интересном, к сожалению, не сохранившемся маршруте. На набережной поговорим о речном транспорте и о его производстве в Зеленодольске. В итоге у вас сложится представление о транспорте Казани, который важен для понимания города.

Организационные детали

Поездки на трамвае оплачиваются дополнительно (около 50 рублей).

По Казани на трамвае
По Казани на трамвае
По Казани на трамвае
По Казани на трамвае
По Казани на трамвае
По Казани на трамвае
По Казани на трамвае

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура По договорённости.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталия
Наталия
Здравствуйте, дорогие гости Казани! Я работаю экскурсоводом с 18 лет, то есть на протяжении уже 20 лет. Начинала работать в компании Интурист. Очень люблю Казань и буду рада познакомить вас со своим любимым городом. Являюсь создателем ряда авторских экскурсий. Принимала участие в съёмке фильма для телеканала «Союз», где рассказывала о православных святынях нашего края. В 2018 году стала призером конкурса «Звезды гостеприимства» в номинации «Лучший гид-экскурсовод». Провожу экскурсии по всем местам республики: остров-град Свияжск, город Болгар, город Елабуга, Раифский мужской Богородицкий монастырь и другие направления. Цель моей работы — оставить у вас отличные впечатления о Казани и желание вернуться сюда вновь!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 сентября 2019
Экскурсия необычная: узнать город, проехав на трамвае в компании такого профессионала как Наталья. Конечно, громко, когда колеса стучат о рельсы - не совсем комфортно слушать историю города, поэтому лучше ехать маленькой компанией, на мой взгляд, но все равно прикольно.
23 августа 2019
Все отмечено выше
20 августа 2019
Большая благодарность Наталье за интересную экскурсию, интересный рассказ о Казани. Все очень понравилось!
11 августа 2019
Приехали в Казань всей семьей и хотелось чего-то необычного и нестандартного. Решили узнать о Казани, прокатившись на трамвае и детство вспомнить. Дочке очень понравилось. Нам с супругой тоже: было интересно. Советую. Интересная экскурсия.
6 августа 2019
Вы знаете, совершенно нечего смотреть на этом пути. Типичные унылые тусклые застройки и магазины, заводы....
15 июля 2019
Нам хотелось посмотреть Казань со всех сторон, а не только центральную ее часть, поэтому был сделан выбор в пользу трамвая) Гид отлично справился со своей задачей, подробно рассказал обо всех районах и знаменитых людях, чьими именами они названы. Очень познавательно и интересно! ч
2 января 2019
Экскурсия очень понравилась. Если хотите увидеть Казань со всех сторон, а не только центр, то это то,что нужно. И довольно необычно.
31 декабря 2018
Наташа прекрасный гид. Интересный рассказчик, который любит свой город.Эрудированный и опытный гид.Энтузиаст!
9 ноября 2018
мне понравилось. отличный гид) интересно, рекомендую любителям трамваев;)

Наталия проводит ещё 5 экскурсий

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