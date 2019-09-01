9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Достопримечательности и имена Казани

Встретившись, мы обсудим, что вы уже успели посмотреть и узнать в Казани, чтобы скорректировать маршрут по вашим интересам. Стандартный вариант — поездка от Казанского вокзала до речного порта. Трамвай провезёт вас по улицам Габдуллы Тукая, Татарстан и Девятаева, связанным с историей Старо- и Ново-татарской слободы. Вы узнаете о происхождении Казани и о первых поселениях, увидите старейший рынок города и несколько мечетей. В одну из них заглянем, выйдя из трамвая, а также посетим Кряшенскую церковь для крещёных татар и, конечно, прогуляемся по набережной Волги.

Транспорт как важная часть облика и жизни города

Поездка на трамвае позволит связать два значимых для Казани «органа» — водные и железнодорожные транспортные пути — и понять достоинства расположения города. Я расскажу о первом казанском транспорте, о присоединении третьей столицы к Московской железной дороге, о первых трамваях и об одном интересном, к сожалению, не сохранившемся маршруте. На набережной поговорим о речном транспорте и о его производстве в Зеленодольске. В итоге у вас сложится представление о транспорте Казани, который важен для понимания города.