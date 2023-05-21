Посещение дома-музея Лермонтова и подземного озера Провал
Место дуэли Лермонтова
Канатная дорога на гору Машук
Уллу-Муруджу
Домбай
Ессентуки
Грязелечебница им. Семашко
Железноводск
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Описание
Что вас ждет
Кисловодск — самый большой и живописный курорт Кавказских Минеральных Вод. В нашем новогоднем туре вы не только посетите все уголки нашего старинного курорта, но и побываете во всех городах Кавказских Минеральных Вод и, так любимыми туристами, Домбае и Эльбрусе.
Маршрут: Кисловодск и Замок Коварства и Любви – Приэльбрусье – Пятигорск – Домбай – Железноводск - Ессентуки.
Курортный сбор – 50 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Кисловодск, бульвар Курортный, дом 21
Завершение: Ставропольский край, г. Кисловодск, бульвар Курортный, дом 21
Когда и сколько длится?
Когда: 1 раз в год, на Новогодние праздники
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
В телефонном режиме за несколько дней до заезда с туристами свяжется куратор тура и обговорит с ними все детали и нюансы поездки (конт. тел. 8-928-348-58-48)
Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на первую экскурсию.
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
В последний день тура завершение экскурсионной программы в 18.00-19.00 в городе-курорте Кисловодске. От аэропорта Минеральные воды до Кисловодска ехать ориентировочно 60 минут. От ж/д – 5-10 мин. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.
Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять время выезда последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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