Новогодние каникулы в Кисловодске

Кисловодск - самый большой и живописный курорт Кавказских Минеральных Вод

Кисловодск — самый большой и живописный курорт Кавказских Минеральных Вод.

В нашем новогоднем туре вы не только посетите все уголки нашего старинного курорта, но и побываете во всех городах Кавказских Минеральных Вод и, так любимыми туристами, Домбае и Эльбрусе.
Новогодние каникулы в Кисловодске
Новогодние каникулы в Кисловодске
Новогодние каникулы в Кисловодске
Новогодние каникулы в Кисловодске
Новогодние каникулы в Кисловодске
Новогодние каникулы в Кисловодске
Новогодние каникулы в Кисловодске

Что вас ожидает 🤩

  • Г. Кисловодск
  • Замок Коварства и Любви
  • Приэльбрусье
  • Чегет
  • Азау
  • Пятигорск
  • Обновленный парк «Цветник»
  • Посещение дома-музея Лермонтова и подземного озера Провал
  • Место дуэли Лермонтова
  • Канатная дорога на гору Машук
  • Уллу-Муруджу
  • Домбай
  • Ессентуки
  • Грязелечебница им. Семашко
  • Железноводск
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Кисловодск — самый большой и живописный курорт Кавказских Минеральных Вод. В нашем новогоднем туре вы не только посетите все уголки нашего старинного курорта, но и побываете во всех городах Кавказских Минеральных Вод и, так любимыми туристами, Домбае и Эльбрусе.
Маршрут: Кисловодск и Замок Коварства и Любви – Приэльбрусье – Пятигорск – Домбай – Железноводск - Ессентуки.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • проживание,
  • завтраки,
  • экскурсионное и транспортное обслуживание.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты в музеи и канатные дороги,
  • обеды и ужины,
  • трансфер: ж/д вокзал Кисловодск-гостиница, а/п Минеральные Воды-гостиница,
  • курортный сбор – 50 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи и канатные дороги
  • Обеды и ужины
  • Трансфер: ж/д вокзал Кисловодск-гостиница, а/п Минеральные Воды-гостиница
  • Курортный сбор – 50 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Кисловодск, бульвар Курортный, дом 21
Завершение: Ставропольский край, г. Кисловодск, бульвар Курортный, дом 21
Когда и сколько длится?
Когда: 1 раз в год, на Новогодние праздники
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • В телефонном режиме за несколько дней до заезда с туристами свяжется куратор тура и обговорит с ними все детали и нюансы поездки (конт. тел. 8-928-348-58-48)
  • Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на первую экскурсию.
  • Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
  • В последний день тура завершение экскурсионной программы в 18.00-19.00 в городе-курорте Кисловодске. От аэропорта Минеральные воды до Кисловодска ехать ориентировочно 60 минут. От ж/д – 5-10 мин. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.
  • Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять время выезда последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми🏡Выездные🎄Новогодние 2023Эльбрус🗽Популярные местаДомбай📜История и культураЗамок коварства и любви🏰Дворцы, замки и особняки🧳Многодневные туры5-дневные туры☃️Зимние

Похожие туры в Кисловодске

Кавказский Вояж
5 дней
Авторский тур
до 35 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Кавказский Вояж
Кисловодск - самый большой и живописный курорт Кавказских Минеральных Вод
Россия, Ставропольский край, Кисловодск
21 мая
28 мая
4 июня
11 июня
от 32 200 за 1 человека
Знакомство с Кисловодском
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Ариана
Ариана
4
1 отзыв
Знакомство с Кисловодском
Кисловодск - самый южный и самый солнечный курорт Кавказских Минеральных Вод
Колоннада, Курортный бульвар
800 за 1 человека
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
5
5 отзывов
Очень популярно сейчас
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
Завтра
1 дек
2 дек
3 дек
11 000 за всё до 6 чел.
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
4 дня
Авторский тур
до 40 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкессия
Короткий, но полный ярких приключений тур по знаковым местам Кавказских Минеральных Вод
Минеральные Воды
10 апр
24 апр
1 мая
22 мая
от 19 995 за 1 человека
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Сокращенный вариант
6 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Сокращенный вариант
Укороченный вариант всеми полюбившегося тура Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
г. Минеральные Воды
30 янв
20 фев
20 мар
3 апр
от 37 700 за 1 человека
Прогулка по старому Кисловодску
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
4.8
18 отзывов
Прогулка по старому Кисловодску
Кисловодск - один из самых известных курортов на Кавказе
проспект Мира, 11
2 500 за всё до 2 чел.
Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
5 дней
Авторский тур
до 35 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
Знакомство с Кавказом лучше всего начинать с посещения Кавказских Минеральных Вод
г. Пятигорск
5 дек
12 дек
19 дек
16 янв
от 28 000 за 1 человека
Детальное знакомство с городами Кавказских Минеральных Вод и окрестностями
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Карен
Карен
5
1 отзыв
Детальное знакомство с городами Кавказских Минеральных Вод и окрестностями
Вас ждет продолжение авторской экскурсии на автомобиле по Пятигорску
Я заберу путешественников из указанного ими отеля
12 500 за всё до 6 чел.
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Карен
Карен
Нет отзывов
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
Завтра
2 дек
4 дек
6 дек
13 000 за всё до 7 чел.
Треккинг по паркам и экотропам КВМ
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Треккинг по паркам и экотропам КВМ
Недельный авторский тур, в котором мы собрали самые интересные достопримечательности Кавказских Минеральных Вод
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
16 апр
29 окт
от 4130038 409 за 1 человека
Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
Нет отзывов
Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды
С комфортом добраться до Кисловодска из аэропорта (или обратно) и осмотреть окрестности
1 дек
2 дек
3 дек
4 дек
от 6 500 за всё до 2 чел.
Поездка на Джылы-Суу
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Мурат
Мурат
Нет отзывов
Поездка на Джылы-Суу
Приехав на Кавказские Минеральные Воды вы не можете не посетить самую красивую дорогу
Курортный бульвар, 8, Кисловодск
1 дек
2 дек
3 дек
4 дек
2 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кисловодске
ХОРОШО
🧭
ТАМ