Прогулки по Кисловодску и Северному Приэльбрусью

Познакомиться с городом-курортом и исследовать природу урочища Джилы-Су

Авторский тур
Невероятные пейзажи, чистый горный воздух и нетронутые места вдали от цивилизации ждут вас в путешествии с нами.

Вы отдохнёте от городской суеты, насладитесь видами гор, ледников и озёр, искупаетесь в горячем термальном источнике.

2 дня проведём в Кисловодске, увидим достопримечательности известного курорта и попробуем полезный нарзан.
Прогулки по Кисловодску и Северному Приэльбрусью
Прогулки по Кисловодску и Северному Приэльбрусью
Прогулки по Кисловодску и Северному Приэльбрусью
Прогулки по Кисловодску и Северному Приэльбрусью
Прогулки по Кисловодску и Северному Приэльбрусью
Прогулки по Кисловодску и Северному Приэльбрусью
Прогулки по Кисловодску и Северному Приэльбрусью
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие детей, начиная с 14 лет, но только в сопровождении родителей и под их ответственность.

Вам понадобятся: палатка (одна на несколько человек), спальник, каремат (при необходимости предоставим), маленький рюкзачок для радиальных выходов, фонарик, средство от комаров, рабочие перчатки, средство от загара, паспорт, деньги, сотовый телефон, медицинский полис, солнцезащитные очки, фотоаппарат, зарядки, зеркало, крем для лица, крем для рук, средства личной гигиены, полотенца для умывания, полотенца для бани, хоба, футболки, майки, шорты, носки тонкие (несколько пар), шлёпки, кеды, ботинки треккинговые (берцы), рубашка с длинным рукавом, кепка, спортивный костюм, дождевик, термобельё, ветровка, тёплая кофта, тёплые носки (несколько пар), теплые штаны, водолазка, тёплая шапка, кружка, ложка, миска, треккинговые палки (по желанию).

Вас будет сопровождать опытный гид, который знает, как правильно оказать первую помощь до прибытия спасателей. У гида будет аптечка с общими препаратами. Индивидуальные лекарства необходимо иметь с собой. Вы будете застрахованы от несчастных случаев и травм.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Кисловодск, 10:00. Если вы не успеваете прибыть к этому времени, пожалуйста, сообщите об этом заранее
Завершение: г. Кисловодск, около 21:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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