Максим проводит ещё 3 экскурсии

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Тайны Монаховой пещеры

Посетить таинственное место Кисловодска, услышать мистические легенды и открыть потрясающие панорамы

Максим
Максим – Гид из Кисловодска
Одну из самых загадочных пещер в районе известковых скал Боргустанского хребта самостоятельно найти непросто.

Я помогу.

А по пути расскажу разные версии ее происхождения и множество историй, с ней связанных.

Кроме того, вы узнаете о крупнейших археологических раскопках в Ставропольском крае и отыщете скрытые места для любования Эльбрусом.
Задать вопросОбычно отвечает за 17 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 200 ₽ за экскурсию

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Тайны Монаховой пещеры
Тайны Монаховой пещеры

Что вас ожидает

Живописный путь к пещере
Путешествие начнется у подножья Боргустанского хребта, по дороге к пещере вы пройдете по красивым хвойным и лиственным лесам, откроете красивые 🤩 виды на Кисловодск, Джинальский хребет и Кавказский хребет. По пути я расскажу о происхождении этих геологических образований. Кроме того, неподалеку от нашего маршрута проходят самые масштабные археологические раскопки в Ставропольском крае — и об этой любопытной местности мы тоже немного поговорим.

Обитель монаха-отшельника: правда или вымысел?
Приближаясь к загадочному месту, вы услышите несколько легенд, которые связаны со старинной Монаховой пещерой, отшельнике, жившем еще при Петре I, обнаруженном кресте и иконах. У входа вам открывается чудесный вид на город 🏙️, окрестности, близлежащие плато и Эльбрус — отличное место для фотографий! А далее вы пройдете внутрь, осмотрите впечатляющие своды, узнаете, какие истории 📖 рассказывают о пещере современники и каким из них можно верить.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная, протяженность маршрута около 3 километров. Поход может быть утомительным для детей младше 5 лет.
  • Маршрут экскурсии 🧭 начинается от автовокзала — он расположен перед въездом в город и туда легко добраться. При необходимости я могу подвезти к месту начала группу до 4-х человек.
Начало и место завершения
🚩 у автовокзала Кисловодска
Тайны Монаховой пещеры
Тайны Монаховой пещеры
Тайны Монаховой пещеры
Тайны Монаховой пещеры
Тайны Монаховой пещеры
Тайны Монаховой пещеры
Тайны Монаховой пещеры
Тайны Монаховой пещеры
Тайны Монаховой пещеры
Тайны Монаховой пещеры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Всем привет. Меня зовут Максим, я коренной житель Кисловодска: люблю свой город, край и Кавказ в целом. Последние несколько лет я активно путешествую с семьей по Кавказу и каждый раз мы открываем для себя новые места. Хорошо знаю местный менталитет и культуру. В поездках стараюсь рассказать как можно больше интересных фактов и как можно меньше стандартных слов из Википедии.
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Максим проводит ещё 3 экскурсии

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