Максим проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Живописный путь к пещере

Путешествие начнется у подножья Боргустанского хребта, по дороге к пещере вы пройдете по красивым хвойным и лиственным лесам, откроете красивые 🤩 виды на Кисловодск, Джинальский хребет и Кавказский хребет. По пути я расскажу о происхождении этих геологических образований. Кроме того, неподалеку от нашего маршрута проходят самые масштабные археологические раскопки в Ставропольском крае — и об этой любопытной местности мы тоже немного поговорим.

Обитель монаха-отшельника: правда или вымысел?

Приближаясь к загадочному месту, вы услышите несколько легенд, которые связаны со старинной Монаховой пещерой, отшельнике, жившем еще при Петре I, обнаруженном кресте и иконах. У входа вам открывается чудесный вид на город 🏙️, окрестности, близлежащие плато и Эльбрус — отличное место для фотографий! А далее вы пройдете внутрь, осмотрите впечатляющие своды, узнаете, какие истории 📖 рассказывают о пещере современники и каким из них можно верить.

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