Три счастливых зимних дня на Кавказе. Экскурсионный тур

Короткий, но яркий зимний тур по Кавказу: Пятигорск, Приэльбрусье

5
3 отзыва
Короткий, но яркий зимний тур по Кавказу: Пятигорск, Приэльбрусье и Кисловодск – всё это вы увидите в нашем туре за три дня.
Три счастливых зимних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых зимних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых зимних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых зимних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых зимних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых зимних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых зимних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Три счастливых зимних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
04
ноя
23
дек
06
янв

Что вас ожидает 🤩

Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
Смотровые площадки с верхних станций канатных дорог г. Эльбрус и г. Чегет захватывают дух
Пятигорск
Пятигорск
Пройдем по самым интересным и значимым местам города-курорта
Кисловодск
Кисловодск
Посетим знаменитый Кисловодский курортный парк, который изобилует интересными рукотворными и природными творениями
Медовые водопады
Медовые водопады
Побываем на водопадах со сладким названием, которые образовались в результате прорезывания горных пород в ущелье Аликоновки

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия по Пятигорску

Приезд на КМВ.

Встреча в аэропорту г.Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорска или г. Минеральные Воды.

Трансфер в гостиницу г. Пятигорска.

Размещение в гостинице.

Выезд на обзорную экскурсию по Пятигорску.

Пятигорск — город у подножия Машука.

Объекты показа:

  • парк Цветник;
  • беседка Эолова Арфа;
  • Китайская Беседка;
  • грот Дианы;
  • Лермонтовская галерея;
  • Провал (пещера и подземное озеро);
  • место Дуэли Лермонтова.

Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Свободное время.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

Экскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по Пятигорску
2 день
Приэльбрусье

Завтрак (сухой паек).

06:30 Ранний выезд в Приэльбрусье.

По пути вы насладитесь великолепными видами Баксанского ущелья.

Эльбрус – самая высокая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря). 

Поляна Чегет, подъем на канатной дороге г. Чегет (доп.плата).

Поляна Азау, подъем на канатной дороге г. Эльбрус (доп.плата).

Обед (доп. плата).

Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина общей площадью 3 квадратных километра в верховьях Баксанского ущелья.

Поляна находится между поселками Эльбрус и Терскол.

20:00 – 21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
3 день
Кисловодск, отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсию г. Кисловодск и его окрестности.

Кольцо-гора — удивительное творение природы, находится на отроге Боргустанского хребта.

Образовалось под действием влаги и выветривания.

Одна из достопримечательностей Кисловодска.

Отсюда открывается прекрасный вид на город.

Медовые водопады образовались в результате прорезывания горных пород в ущелье Аликоновки.

Все лето здесь, на склонах долины, цветут медоносные травы, от которых, очевидно, и произошло название водопадов.

После посещения Медовых водопадов заезжаем еще в одно приятное место, Чайный домик, где после дегустации можно купить в подарок варенье, чайный сбор и другие вкусные деликатесы. 

Обед (доп. плата).

Замок коварства и любви.

В глубокой каменной лощине бежит шумливая речка Аликоновка, здесь она делает поворот, и над нею появляются причудливые скалы, напоминающие древний замок с зубчатыми стенами и башнями.

Свое поэтическое название «Замок коварства и любви» эти скалы получили благодаря легенде, которую вы услышите на экскурсии.

Кисловодский курортный парк изобилует интересными рукотворными и природными творениями: памятниками архитектуры, музеями, гротами и скалами, водными объектами, смотровыми площадками и элементами ландшафтного дизайна.

Объекты показа:

  • Лечебный парк;
  • Зеркальный пруд со стеклянной струей;
  • мостик «Дамский каприз»;
  • памятник Пушкина;
  • Цветочный календарь;
  • Лермонтовская площадка;
  • Нарзанная галерея;
  • колонада;
  • Курортный бульвар.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды.

Кисловодск, отъездКисловодск, отъездКисловодск, отъездКисловодск, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска в 2-х и 3х-местных номерах категории "стандарт".

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб.:

взрослыедети до 14 лет
11 00010 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака
  • Встреча / проводы
  • Проезд на комфортабельном автобусе по всему маршруту тура
  • Экскурсионное обслуживание
  • Проживание 2 ночи в гостинице г. Пятигорска,"Машук" (2-х и 3х-местные номера категории "стандарт")
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды / Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины)
  • Канатная дорога:
  • Г. Чегет – 900 руб. /чел.
  • Г. Эльбрус – 1 400 руб. /чел.
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
  • Защита от дождя/снега и солнца;
  • Удобная одежда и обувь;
  • Маска медицинская и аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Где происходит встреча в туре?

Встреча в первый день тура в любое время в аэропорту г. Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорска или г. Минеральные Воды. Заселение в гостиницу гарантировано с 14:00. Выезд на первую обзорную экскурсию в 14:20.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
26 апр 2022
Выражаю Вам искреннюю благодарность и восторг от путешествия "Три счастливых дня на Кавказе"! Это просто фантастическая поездка! Незабываемые впечатления! Огромное Вам спасибо!
Д
25 мая 2022
Особо хочу отметить высокую клиентоориентированность Ирины и Евгения. Желаю вашей организации дальнейшего развития.
Н
21 мая 2022
Спасибо Геннадию- водитель-профи и Ирине за отзывчивость и гибкость в организации тура (я заменила вылет из другого города и Ирина организовала тур индивидуально под мой запрос, все отследила и заказала такси!)
Процветания вам! Рекомендую смело

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

🧒Можно с детьмиМедовые водопады🗽Популярные места🍀Природа и пейзажиПятигорск🏡ВыездныеКисловодск🧳Экскурсионные туры3-дневные туры

Похожие туры в Кисловодске

Эльбрус и озёра Гижгит - тур к жемчужинам Кавказа
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Кирилл
Кирилл
4
1 отзыв
Эльбрус и озёра Гижгит - тур к жемчужинам Кавказа
Эльбрус - настоящая жемчужина и символ Кавказа, который известен, наверное, каждому
Завтра
26 июня
29 июня
1 июля
от 32003 040 за 1 человека
Лермонтовский Пятигорск - Жизнь и трагедия великого поэта
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Владислав
Владислав
Нет отзывов
Лермонтовский Пятигорск - Жизнь и трагедия великого поэта
На этой экскурсии я познакомлю Вас с биографией великого русского поэта - М.Ю. Лермонтова
8 000 за всё до 4 чел.
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
13 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
Нет отзывов
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
Исследовать ущелье Джилы-Су, увидеть Каменные грибы и переночевать в лагере на поляне Эммануэля
26 июня
30 июня
2 июля
3 июля
8 000 за 1 человека
Пятигорск: Лермонтовские места
5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Источник
Источник
4.5
4 отзыва
Пятигорск: Лермонтовские места
Приглашаем вас на увлекательную тематическую экскурсию, посвящённую жизни великого поэта на Кавказе! Мы осмотрим места
Завтра
26 июня
29 июня
2 июля
1 000 за 1 человека
Урочище Джилы-су: индивидуальный джип-тур
9 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Юрий
Юрий
5
12 отзывов
Урочище Джилы-су: индивидуальный джип-тур
Всего в 80 километрах от Кисловодска расположено одно из самых живописных и необычных мест на Кавказе - урочище Джилы-Су
12 800 за всё до 7 чел.
В Пятигорск - по лермонтовским местам
5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Эдельвейс
Эдельвейс
4.6
71 отзыв
В Пятигорск - по лермонтовским местам
Приглашаем вас в Пятигорск! Мы прогуляемся по лермонтовским местам
Завтра
26 июня
29 июня
1 июля
1 000 за 1 человека
Поездка на Кавказские Гималаи
12 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
Нет отзывов
Поездка на Кавказские Гималаи
Наш тур проходит на Кавказе на территории Кабардино-Балкарии
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
4 500 за 1 человека
Джип-тур на Бермамыт - раствориться в природе Кавказа
6 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
5
1 отзыв
Джип-тур на Бермамыт - раствориться в природе Кавказа
Поразиться панорамам Эльбруса и Кавказского хребта и услышать старинные истории края
4 июля
18 июля
22 июля
29 июля
от 18 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур на Домбай
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Кирилл
Кирилл
Нет отзывов
Индивидуальный тур на Домбай
Домбай - сказочный уголок Западного Кавказа, который некоторые даже сравнивают со швейцарскими Альпами. Сам Домбай
от 13 800 за всё до 4 чел.
Нестандартный тур в сказочный Домбай
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
5
8 отзывов
Нестандартный тур в сказочный Домбай
Узнать знаменитый горнолыжный курорт с другой стороны и насладиться природой Кавказа
27 июня
28 июня
30 июня
1 июля
от 14 000 за всё до 4 чел.
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
11 часов
Входной билет
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
Приэльбрусье + озеро Гижгит в мини-группе
Интенсив-тур - это путешествие, где программа настолько разнообразна
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
4 000 за 1 человека
Джип-тур к урочищу Джылы-Суу
10 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Артем
Артем
5
2 отзыва
Джип-тур к урочищу Джылы-Суу
Дорога на Джилы-Су одна из красивейших дорог Кавказа
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
2 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кисловодске
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ