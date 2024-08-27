Приглашаем в насыщенное однодневное путешествие в Чеченскую республику на комфортабельном транспорте. Вы побываете в трёх городах: Грозный, Аргун и Шали. Оцените главную мечеть в каждом из них и получите представление о чеченской жизни.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Аргун. Вы осмотрите современную мечеть «Сердце Матери», выполненную в стиле хай-тек. Наш гид расшифрует её архитектурные особенности и расскажет, кому она посвящена.
Шали. Здесь вы увидите ещё одну великолепную мечеть — «Гордость мусульман». Это самая крупная мечеть во всей Европе, вмещающая до 30 тысяч человек. Чем она ещё знаменита — узнаете на экскурсии.
Грозный. Приготовьтесь посетить третью поражающую размахом мечеть — «Сердце Чечни». А также прогуляться по бульвару Махмуда Эсамбаева и главному проспекту города.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей семейной команды.
- В зависимости от размера группы экскурсия пройдёт на минивэне или микроавтобусе. Транспорт включён в стоимость.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Возможно провести экскурсию индивидуально для группы до 7 человек — 15 000 рублей.
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 183 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Буганова, 14
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 56 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тагир — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 155 туристов
Меня зовут Луиза, я представляю нашу семейную команду гидов — с мужем Тагиром мы проводим экскурсии по всему Дагестану. По профессии я учитель филологии и краевед, стаж работы более 5Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Анастасия
27 авг 2024
За несколько часов до отправки изменили место сбора и гида. По факту оказалось, что "гид" и водитель в одном лице. Водитель хороший, но как водитель. В качестве экскурсовода - полный
Тагир
Ответ организатора:
спасибо что понравилась чеченская республика, будем стараться улучшать позицию
Н
Наталья
25 авг 2024
Все отлично!
Евгения
20 авг 2024
Было интересно, много узнали нового. Гид включал песни, рассказывал анекдоты, много фактов из личного опыта. С чувством юмора. Было время сделать фотографии. Удивила красота Чеченской Республики, и великолепие мечетей.
А
Анна
5 июл 2024
Конкретно про этого организатора ничего сказать не могу. Так как нас передали другой турфирме.
Тагир
Ответ организатора:
извините мы сожалеем дай бог вам здоровья
Анастасия
25 окт 2023
Залог хорошей экскурсии - это гид! Нам очень повезло с Алимом,очень душевно и непринужденно все прошло! Вернулась полна эмоций! ❤️
Мила
24 окт 2023
Выражаю Огромную благодарность Тагиру! За душевность, поддержку и заботу. В Дагестане была первый раз. Экскурсия в Чечню- незабываемое впечатление. Обязательно буду вас рекомендовать друзьям и знакомым.
Спасибо вам большое!!!
Спасибо вам большое!!!
Е
Елена
22 окт 2023
Спасибо за проведенную экскурсию в Чеченскую республику гиду Султану, водителю Магомед у организатору Тагиру! Отличная команда! Поездка прошла замечательно, все спланировано до мелочей, все своевременно. Комфортный, чистый автомобиль, профессиональный водитель
Анна
18 окт 2023
Съездили 17.10,выехали в 10:30, в Махачкале было 14 градусов, сильный ветер, пасмурная погода. В Шали уже светило солнце, яркое голубое небо и белоснежная мечеть. Всё очень атмосферно. Посетить 3 города и посмотреть на эту красоту однозначно нужно. Водитель-преаосходный!!!! Гид- очень приятный, хорошо знающий историю края. Замечательно описал традиции и обычаи. Никто не пожалеет потраченного времени!
Е
Елена
15 окт 2023
Начну с того,что обо мне просто забыли и не включили в состав экскурсии в Чечню. Это было 3 октября,из-за плохой работы менеджера мне пришлось ждать 2,5 часа когда за мной приедет машина из Дербента. Спасибо большое Тагиру который меня не оставил и опекал все это время. Я первый раз была в Дагестане -было интересно,очень доброжелательные и отзывчивые люди
Тагир
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, дай бог вам здоровья, будем меняться в лучшую сторону
Яна
1 окт 2023
Хочется выразить огромную благодарность,нашему гиду-сопровождающему,он же и водитель! Магомед отличный рассказчик,сразу понял,какие нам темы интересны и все очень подробно объяснил,ответил на все наши вопросы,завез в такие живописные места,куда туристов не
О
Ольга
29 сен 2023
Поездка в Чечню очень понравилась, маленькой группой на минивэне, всё вовремя, интересно, мечети очень впечатлили, если буду ещё в Дагестане, то непременно поеду на экскурсии с Тагиром
Зоя
26 сен 2023
Желаю развития вашей организации и процветания.
Наталия
25 сен 2023
Все замечательно. Гид очень внимательный, вежливый, услужливый, аккуратный. Главное - искренний, душевный и реально хочет чтоб отдых удавался! СПАСИБО!
Софья
1 сен 2023
Экскурсия в Чечню прошла хорошо, время в дороге около 3,5 часов с остановками. Увидели и посетили 3 мечети, погуляли по центру Грозного и поднялись на смотровую площадку. Свободного времени в целом тоже хватило.
Не хватило исторической справки и наглядных материалов как изменилась Чечня.
Спасибо Тагиру за поездку и рассказы о дагестанских традициях.
Не хватило исторической справки и наглядных материалов как изменилась Чечня.
Спасибо Тагиру за поездку и рассказы о дагестанских традициях.
Антон
16 июл 2023
Все было очень хорошо красивые места гид отлично рассказал о традициях и жизни людей. Даже помимо экскурсии нас завезли в красивое место
Входит в следующие категории Махачкалы
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