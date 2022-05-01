Озеро Кезеной-Ам и горы Дагестана

Большое путешествие к крупнейшему озеру Северного Кавказа с посещением мастерской бурок в Рахате

Индивидуальная
Мы отправимся в дальнюю дорогу до границы с Чечней, чтобы встретиться с красотой знаменитого горного водоема.

В течение дня сделаем несколько остановок в исторических, интересных и просто красивых местах.

Вы сможете подняться на гору Ахульго.

В Ботлихском районе увидите, как шьют андийские бурки и изготавливают урбеч.

А в завершение отдохнете на берегу дивного лазурного озера.
Озеро Кезеной-Ам и горы Дагестана
Озеро Кезеной-Ам и горы Дагестана
Озеро Кезеной-Ам и горы Дагестана
Озеро Кезеной-Ам и горы Дагестана
Озеро Кезеной-Ам и горы Дагестана
Озеро Кезеной-Ам и горы Дагестана
Озеро Кезеной-Ам и горы Дагестана
Озеро Кезеной-Ам и горы Дагестана
Озеро Кезеной-Ам и горы Дагестана
Озеро Кезеной-Ам и горы Дагестана
Озеро Кезеной-Ам и горы Дагестана
Озеро Кезеной-Ам и горы Дагестана
Озеро Кезеной-Ам и горы Дагестана
Озеро Кезеной-Ам и горы Дагестана
Озеро Кезеной-Ам и горы Дагестана
Озеро Кезеной-Ам и горы Дагестана
Озеро Кезеной-Ам и горы Дагестана
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Что вас ожидает

Захватывающие виды и исторические места

Наше путешествие продлится, минимум, 15 часов. Из них примерно 9 часов займет дорога, но скучать вам не дадут прекрасные пейзажи дагестанских гор и беседы о жизни края. По пути я покажу места сражений легендарного Имама Шамиля. Если захотите, и ваша физическая подготовка позволит, расширим программу подъемом на гору Ахульго, где вы пройдете по исторической земле и окинете взглядом зрелищные панорамы. Также можно посетить мемориальный комплекс, посвященный периоду Кавказской войны.

Село Рахата: урбеч и бурки

Далее я предложу заехать на водяную мельницу, где вы увидите, как производится знаменитый урбеч. Как человек, который и сам занимается изготовлением «пасты долгожителей», я расскажу о пользе продукта и древней истории его употребления в Дагестане. А после посетим уникальную мастерскую — единственное место в мире, где шьют настоящие бурки. Вы узнаете о технологии процесса и поразитесь тому, каких трудов стоит изготовление горского «дома на плечах».

Кезеной-Ам — озеро и туристический комплекс

Наконец мы доберемся до главного героя программы — горного озера, крупнейшего и одного из самых красивых во всем регионе. Вы погуляете по берегу, взглянете на него с самых впечатляющих ракурсов. А после сможете отдохнуть на территории комплекса и пообедать блюдами чеченской кухни. На турбазе можно будет остаться на ночлег после насыщенного дня, а утром отправиться с новыми силами в обратный путь до Махачкалы.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Питание в кафе, перекусы
  • Поездка на мельницу — 1000 руб., посещение мастерской по изготовлению бурок — 1000 руб.
  • Если захотите остаться на ночлег в комплексе у озера, стоимость размещения составит от 3000 до 7000 руб. за номер, 20000 за домик. Гиду необходимо будет в этом случае также оплатить проживание в одноместном номере — 5000 руб.

Подготовка к поездке

  • Рекомендую выбрать обувь, которая плотно облегает ногу и приспособлена для горных прогулок
  • Также погода в горах может сильно отличаться от погоды в Махачкале, поэтому лучше брать с собой в дорогу теплую одежду
  • Стоит отдать предпочтение одежде, соответствующей местным этическим правилам, женщинам — захватить платок на голову

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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