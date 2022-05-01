Что вас ожидает

Захватывающие виды и исторические места

Наше путешествие продлится, минимум, 15 часов. Из них примерно 9 часов займет дорога, но скучать вам не дадут прекрасные пейзажи дагестанских гор и беседы о жизни края. По пути я покажу места сражений легендарного Имама Шамиля. Если захотите, и ваша физическая подготовка позволит, расширим программу подъемом на гору Ахульго, где вы пройдете по исторической земле и окинете взглядом зрелищные панорамы. Также можно посетить мемориальный комплекс, посвященный периоду Кавказской войны.

Село Рахата: урбеч и бурки

Далее я предложу заехать на водяную мельницу, где вы увидите, как производится знаменитый урбеч. Как человек, который и сам занимается изготовлением «пасты долгожителей», я расскажу о пользе продукта и древней истории его употребления в Дагестане. А после посетим уникальную мастерскую — единственное место в мире, где шьют настоящие бурки. Вы узнаете о технологии процесса и поразитесь тому, каких трудов стоит изготовление горского «дома на плечах».

Кезеной-Ам — озеро и туристический комплекс

Наконец мы доберемся до главного героя программы — горного озера, крупнейшего и одного из самых красивых во всем регионе. Вы погуляете по берегу, взглянете на него с самых впечатляющих ракурсов. А после сможете отдохнуть на территории комплекса и пообедать блюдами чеченской кухни. На турбазе можно будет остаться на ночлег после насыщенного дня, а утром отправиться с новыми силами в обратный путь до Махачкалы.

Организационные детали

Дополнительные расходы

Питание в кафе, перекусы

Поездка на мельницу — 1000 руб., посещение мастерской по изготовлению бурок — 1000 руб.

Если захотите остаться на ночлег в комплексе у озера, стоимость размещения составит от 3000 до 7000 руб. за номер, 20000 за домик. Гиду необходимо будет в этом случае также оплатить проживание в одноместном номере — 5000 руб.

Подготовка к поездке