Горный Дагестан — невероятное место, страна гор и языков. Жемчужиной этого места считается Сулакский каньон. Как говорят путешественники "Кто не видел Сулакского каньона — тот не был в Дагестане". Если есть на свете особенный дух Дагестана, то он непременно живет в этом красивом месте и наслаждается прекрасной рекой и величием гор. Все чаще его сравнивают со знаменитым Гранд каньоном в Колорадо. Интересно заметить, по протяженности Сулакский каньон короче, а по глубине превосходит Гранд каньон.

Прогулка на катерах по жемчужной воде каньона не сравнится ни с чем другим, что мы обязательно попробуем.

Еще одной точкой маршрута будем Бархан Сарыкум — природный памятник Дагестана. Это небольшой кусок пустыни, который находится в самом сердце Дагестанских гор. Тут вы узнаете множество легенд и оставите себе памятные фото. Именно здесь проводились съемки некоторых эпизодов знаменитого фильма "Белое солнце пустыни"