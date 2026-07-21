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настоящей удачей.



Мы встретились с ним в Кашире, и уже по дороге в Зарайск Евгений начал рассказывать столько всего любопытного об истории этих мест, что время в пути пролетело незаметно. Наша компания была большой — две семьи с детьми разного возраста (от 8 до 14 лет), но Евгений сумел увлечь абсолютно всех.



По приезде в Зарайск мы первым делом заглянули в кафе «Коврижка» в самом центре города — очень уютное место, чтобы подкрепиться перед прогулкой. Ну а дальше началось самое интересное. Евгений показал нам город со всех сторон: мы перемещались то на машине, то пешком, охватив практически все знаковые локации.



Рассказывал он очень интересно и познавательно . Честно говоря, я даже не ожидала, что за один день можно настолько глубоко погрузиться в атмосферу города и увидеть все его главные достопримечательности. Не буду раскрывать всех секретов, чтобы вам было интереснее открывать Зарайск однозначно рекомендую этот город к посещению. А если хотите, чтобы поездка прошла максимально насыщенно и комфортно — обязательно обращайтесь к Евгению!