О Олеся 5 Отзыв на: Коломенский кремль изнутри Анастасия, спасибо, что пошли нам на встречу и изменили маршрут) было очень интересно, дети слушали, боясь, что-то пропустить)

Н Надежда 5 Отзыв на: Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры Большое спасибо Алексею за прекрасную экскурсию по Лавре! Впечатления – это безусловно место и люди. Лавра – место потрясающей силы, важной исторической значимости и большой духовности. Алексей – прекрасно эрудированный человек, очень приятный в общении, без труда подберет темп экскурсии для туристов с разной степенью погруженности в историю. Для нас экскурсия прошла легко и очень познавательно. Мы обратились к Алексею по рекомендации друзей, которые уже на ней были и остались очень довольны. Однозначно рекомендую.

И Ирина 5 Отзыв на: Внутренняя жизнь Московской духовной академии Посещение Троице-Сергиевой Лавры стоит начать с тщательного планирования. Так как место интересное и нужно понимать, как конкретно вы хотели бы провести время и что именно посмотреть и узнать. Ну а кроме того, впечатление от поездки всегда оставляет экскурсовод, который является проводником в вашем путешествии. В план своего путешествия будет здорово включить посещение Московской духовной академии в Троице-Сергиевой Лавре. А роль проводника доверить Алексею как человеку, закончившему это заведение и любящему свою работу. Слава Богу за то, что посещение этого учебного заведения в настоящий момент благословляется и все желающие могут прикоснуться к жизни обучающихся, заглянуть в библиотеку, увидеть службу в академии, понять масштабы и подход к обучению будущего духовенства. Нам повезло и мы попали во время экскурсии на Пасхальную службу (она проводится каждый день святой седмицы). Это грандиозно:-) С Алексеем приятно и интересно. Кроме того, у Алексея есть страничка в инстаграме, на которой продолжится ваше знакомство с жизнью академии и не только:-). Думаю, что выбрав любую другую экскурсию с Алексеем, вы не прогадаете. Но совершить экскурсию в Московскую духовную академию в его сопровождении я настоятельно рекомендую.

И Ирина 5 Отзыв на: Старинные крепости и храмы Серпухова Александр, отличный специалист! Экскурсия интересная, познавательная, ничего лишнего и нудного! Все остались очень довольны и счастливы. Появилось желание вернуться и только к Александру! Спасибо!

Е Екатерина 5 Отзыв на: Сергиев Посад: у стен святой обители Добрый день, отличная Экскурсия, были с подругой в конце апреля. Обо всем договорились, все точно по времени. Роман на связи. Очень хорошая прогулка, встретились в точно оговорённое время. . два часа гуляли Роман рассказывает интересно объемно много подробностей и вот совсем не скучно его слушать, куда бы взгляд не упал у Романа есть что рассказать об этом месте. Благодаря ему город и Лавра увиделись оч уютным красивым и особенным местом. Спасибо, рекомендую.

Ю Юрий 5 Отзыв на: Тайны и легенды Коломенского Кремля Мы были в Коломне на экскурсии «Тайны и легенды Коломенского Кремля» 17 апреля текущего года. Экскурсия замечательная, познавательная и экскурсовод (гид) Екатерина "супер", выше всяких похвал. Рекомендую всем, но, думаю, многое зависит от качества работы гида.

К Капитолина 5 Отзыв на: Купеческий Павловский Посад Прекрасная легкая прогулка с погружением!

Т Татьяна 5 Отзыв на: Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры Огромное спасибо Алексею за интересную, весьма содержательную и увлекательную экскурсию по Лавре! Обширные знания и прекрасный язык Алексея, необыкновенные места Лавры, которые он нам показал, о которых мы даже не имели представления, сделали эту экскурсию неповторимой и запоминающейся … непременно вернёмся, чтобы посетить музеи Лавры, послушать колокола посмотреть фрески Андрея Рублева после реставрации!

Н Наталья 5 Отзыв на: Удивительная Коломна. Большое путешествие Доброго времени суток! Посетили Коломну с учениками 10-11 классов. Вера Анатольевна, просто удивительно подобрала нам программу, которая включала в себя знакомство с достопримечательностями Коломны и посещением мастер класса в Музее пряника "10 зайцев" и Затейный двор. Провели весь день на одном дыхании! Обязательно вернёмся снова!

В Виолетта 5 Отзыв на: Знакомьтесь, Сергиев Посад Марина - потрясающий гид! Были на экскурсии на мартовских праздниках, взрослые и лети 10-13 лет. Нам всем очень понравилось! Грамотно построен маршрут, увидите город с разных сторон. Марина великолепный рассказчик, очень эрудированный человек, смогла ответить а любой наш вопрос. Рассказ ведет, как бы наслаивая историю города, век за веком, как листая книгу… очень интересно! После экскурсии мы получили рекомендации какие книги еще можно прочитать с детьми и самим. Вернемся еще раз и однозначно к Марине!

О Ольга 5 Отзыв на: По местам Сергия Радонежского Экскурсию проводил Дмитрий, очень эрудированный, замечательный гид, внимательный и душевный человек! Всегда был на связи после заказа экскурсии на сайте, уточнил наши пожелания и предпочтения и построил маршрут под наши запросы. Несмотря на небольшую по времени экскурсию (около четырёх часов) мы успели много увидеть и узнать, благодаря Дмитрию, за что ему большое спасибо!!!!!

А Алла 5 Отзыв на: Влюбиться в Коломну за 2 часа Несмотря на холод, снег с дождём 16 апреля первый раз была в Коломне. Гид Виктория отвечала на все вопросы и даже дети её слушали с интересом. Советую очень!!!

Л Людмила 5 Отзыв на: Уютный старинный Дмитров Ольга - великолепный рассказчик. Экскурсия адаптирована под запрос туристов. Для фото обозначены со знанием дела лучшие точки. Понравилось очень!!!

В Вероника 5 Отзыв на: Влюбиться в Коломну за 2 часа Добрый день! Хотелось бы выразить огромную благодарность и восхищение Виктории! Это была лучшая экскурсия в моей жизни. Виктория-профессионал высочайшего класса, увлекающийся, глубокий человек. Часы, проведённые на экскурсии, были целым приключением для нас. Мы могли задать любой вопрос и получали подробный и интересный ответ. Экскурсия выстроена очень грамотно, тщательно продумана. Действительно, благодаря Виктории, «Влюбиться в Коломну за 2 часа» можно! Город открывается множеством граней. Большое спасибо!!!

Т Татьяна 5 Отзыв на: Коломна. Обзорная экскурсия По рекомендации нашего уважаемого экскурсовода посетили ресторан Гербергъ 1-го нумера. К сожалению, рекомендовать его никому не можем. После прекрасной экскурсии по городу и посещения великолепного музея пастилы, нас постигло огромное разочарование! Всё готовится из полуфабрикатов и лежалых продуктов.

З Захар 5 Отзыв на: История и символы Троице-Сергиевой лавры Рекомендую экскурсию с Сергеем. Экскурсовод знает и любит историю своего города, разбавляет информацию интересными нюансами и сравнениями, каждому гостю уделяет внимание. Бонусом посетили колокольню (не входящую в маршрут), насладились видами и вибрацией колоколов. Однозначно рекомендую.

С Светлана 5 Отзыв на: Мифы и предания Коломенской земли Экскурсия очень понравилось. Гид Александр пришел вовремя, мы быстро нашли друг друга. Рассказывал интересно, показал все основные достопримечательности кремля. На возникающие вопросы отвечал сразу и в полном объеме. Погрузил нас как в исторические события, так и в легенды данного места. Однозначно рекомендуем экскурсию и экскурсовода! Спасибо, Александр!

И Ирина 5 Отзыв на: Коломна литературная и не только Спасибо за классную экскурсию:)

Е Елена 5 Отзыв на: Влюбиться в Коломну за 2 часа Несмотря на непогоду экскурсия была проведена на отлично! С большой любовью к истории Коломны и к ее настоящему! Захотелось продолжить летом, надеюсь что соберемся.