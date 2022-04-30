Экскурсии в городах Московской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Московской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
4480
₽
за всё
Открыть секреты усадьбы Дубровицы и проехать по самому живописному городу Подмосковья
1200
₽
за всё
В тепле в любую погоду, в старинной купеческой лавке увидеть каким был Коломенский кремль до его разрушения, увидеть
4.5
2 отзыва
3900
₽
за всё
Познакомиться с одним из самых древних, красивых и благоустроенных городов области
5
1 отзыв
4000
₽
за всё
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по одному из древнейших городов Подмосковья
5
4 отзыва
4500
₽
за всё
Познакомиться с городом, разгадывая загадки, и ощутить его провинциальную красоту
4500
₽
за всё
Вы увидите город глазами местного жителя, узнаете как Сергиев Посад видоизменялся в течение века
5
1 отзыв
5200
₽
за всё
Путешествие по древнему Астраханскому тракту и трем славным городам Юго-Восточного Подмосковья
5
1 отзыв
2860
₽
за всё
Раскрыть тайны Черниговского Гефсиманского скита и Спасо-Вифанской обители на авторской экскурсии
3250
₽
за чел.
Познакомиться с обитателями конного подворья и прокатиться верхом по хвойному лесу
Групповые экскурсии
500
₽
за чел.
Их было всего 50, по данным переписи в Орехово-Зуево за 1902 год
5
3 отзыва
1700
₽
за чел.
Знакомство с Фаролеро это спектакль-впечатление с эффектом погружения в прошлое
5
9 отзывов
950
₽
за чел.
Предлагаю вам прогуляться по территории Троице-Сергиевой Лавры - самого большого мужского монастыря Русской православной
4.9
43 отзыва
980
₽
за чел.
Раскрыть тайны монастыря, притягивающего паломников со всего мира
5
10 отзывов
650
₽
за чел.
Понять, чем жил Старый город, на обзорной экскурсии по его самым интересным достопримечательностям
2500
₽
за чел.
Исследовать окрестности Подольска и отдохнуть в роскоши банно-оздоровительного комплекса
5
4 отзыва
700
₽
за чел.
Пройти по аллеям и набережной, услышать о великих ученых и вникнуть в тайны подмосковного наукограда
4.8
12 отзывов
500
₽
за чел.
Услышать историю крепости, разгадать загадки фрейлины и отыскать сокровища Марины Мнишек
Обзорные по городам
4.5
2 отзыва
3900
₽
за всё
Познакомиться с одним из самых древних, красивых и благоустроенных городов области
5
1 отзыв
4000
₽
за всё
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по одному из древнейших городов Подмосковья
3500
₽
за всё
О главных памятниках и истории города в периоды царской, советской и современной России
4500
₽
за всё
Совершим путешествие в 19 век и обратно
3125
₽
за всё
Непосредственное соседство с Москвой, бурное строительство новых многоэтажных микрорайонов, промышленность как основа
4
1 отзыв
от
2200
₽
за всё
На экскурсии по Кремлю и Посаду вы увидите оборонительные сооружения XVI века, комплекс храмов
5
1 отзыв
1500
₽
за чел.
Уютное знакомство с городом-игрушкой пешком и на «транспорте» 19 века
1300
₽
за всё
Предлагаю вам отправиться в Коломенский посад - уникальное место, которое погрузит вас в атмосферу купеческой Руси
Билеты
1200
₽
за всё
В тепле в любую погоду, в старинной купеческой лавке увидеть каким был Коломенский кремль до его разрушения, увидеть
Туры на автомобиле
4480
₽
за всё
Открыть секреты усадьбы Дубровицы и проехать по самому живописному городу Подмосковья
5
1 отзыв
4000
₽
за всё
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по одному из древнейших городов Подмосковья
5
4 отзыва
4500
₽
за всё
Познакомиться с городом, разгадывая загадки, и ощутить его провинциальную красоту
5
1 отзыв
5200
₽
за всё
Путешествие по древнему Астраханскому тракту и трем славным городам Юго-Восточного Подмосковья
4500
₽
за всё
Роскошь 18 века, дух купечества и советское чудо - открыть богатое прошлое города
5
1 отзыв
6000
₽
за всё
Посетить крупнейший в России исследовательский центр ядерной физики, родину писателей и журавлей
5
6 отзывов
3500
₽
за всё
Посетить главные достопримечательности старинного города и узнать о нем интересные факты
3510
₽
за всё
Полюбоваться эффектными достопримечательностями в ночной подсветке и послушать городские истории
5
21 отзыв
3900
₽
за всё
Погулять по историческому центру, узнать о купеческих династиях и погрузиться в атмосферу провинции
Гастрономические туры
5
7 отзывов
5300
₽
за всё
Обойти кремлевские стены, представить, как трапезничали в прошлом, и попробовать местные лакомства
2500
₽
за чел.
Узнайте рецепт настоящего блюда императорской кухни - Гурьевской каши
5
4 отзыва
5500
₽
за всё
Коломна - уникальный город
Экскурсионные туры на несколько дней
8000
₽
за всё
Туристы познакомятся с легендарными храмами Коломенского кремля, которые являются триумфом побед Дмитрия Донского
Последние отзывы об экскурсиях по Московской области
- ООлеся30 апреля 2022Отзыв на: Коломенский кремль изнутриАнастасия, спасибо, что пошли нам на встречу и изменили маршрут) было очень интересно, дети слушали, боясь, что-то пропустить)
- ННадежда30 апреля 2022Отзыв на: Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лаврыБольшое спасибо Алексею за прекрасную экскурсию по Лавре! Впечатления – это безусловно место и люди. Лавра – место потрясающей силы, важной исторической значимости и большой духовности. Алексей – прекрасно эрудированный человек, очень приятный в общении, без труда подберет темп экскурсии для туристов с разной степенью погруженности в историю. Для нас экскурсия прошла легко и очень познавательно. Мы обратились к Алексею по рекомендации друзей, которые уже на ней были и остались очень довольны. Однозначно рекомендую.
- ИИрина29 апреля 2022Посещение Троице-Сергиевой Лавры стоит начать с тщательного планирования. Так как место интересное и нужно понимать, как конкретно вы хотели бы провести время и что именно посмотреть и узнать. Ну а кроме того, впечатление от поездки всегда оставляет экскурсовод, который является проводником в вашем путешествии. В план своего путешествия будет здорово включить посещение Московской духовной академии в Троице-Сергиевой Лавре. А роль проводника доверить Алексею как человеку, закончившему это заведение и любящему свою работу. Слава Богу за то, что посещение этого учебного заведения в настоящий момент благословляется и все желающие могут прикоснуться к жизни обучающихся, заглянуть в библиотеку, увидеть службу в академии, понять масштабы и подход к обучению будущего духовенства. Нам повезло и мы попали во время экскурсии на Пасхальную службу (она проводится каждый день святой седмицы). Это грандиозно:-) С Алексеем приятно и интересно. Кроме того, у Алексея есть страничка в инстаграме, на которой продолжится ваше знакомство с жизнью академии и не только:-). Думаю, что выбрав любую другую экскурсию с Алексеем, вы не прогадаете. Но совершить экскурсию в Московскую духовную академию в его сопровождении я настоятельно рекомендую.
- ИИрина29 апреля 2022Отзыв на: Старинные крепости и храмы СерпуховаАлександр, отличный специалист! Экскурсия интересная, познавательная, ничего лишнего и нудного! Все остались очень довольны и счастливы. Появилось желание вернуться и только к Александру! Спасибо!
- ЕЕкатерина29 апреля 2022Отзыв на: Сергиев Посад: у стен святой обителиДобрый день, отличная Экскурсия, были с подругой в конце апреля. Обо всем договорились, все точно по времени. Роман на связи. Очень хорошая прогулка, встретились в точно оговорённое время. . два часа гуляли Роман рассказывает интересно объемно много подробностей и вот совсем не скучно его слушать, куда бы взгляд не упал у Романа есть что рассказать об этом месте. Благодаря ему город и Лавра увиделись оч уютным красивым и особенным местом. Спасибо, рекомендую.
- ЮЮрий28 апреля 2022Отзыв на: Тайны и легенды Коломенского КремляМы были в Коломне на экскурсии «Тайны и легенды Коломенского Кремля» 17 апреля текущего года. Экскурсия замечательная, познавательная и экскурсовод (гид) Екатерина "супер", выше всяких похвал. Рекомендую всем, но, думаю, многое зависит от качества работы гида.
- ККапитолина28 апреля 2022Отзыв на: Купеческий Павловский ПосадПрекрасная легкая прогулка с погружением!
- ТТатьяна28 апреля 2022Отзыв на: Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лаврыОгромное спасибо Алексею за интересную, весьма содержательную и увлекательную экскурсию по Лавре! Обширные знания и прекрасный язык Алексея, необыкновенные места Лавры, которые он нам показал, о которых мы даже не имели представления, сделали эту экскурсию неповторимой и запоминающейся … непременно вернёмся, чтобы посетить музеи Лавры, послушать колокола посмотреть фрески Андрея Рублева после реставрации!
- ННаталья27 апреля 2022Доброго времени суток! Посетили Коломну с учениками 10-11 классов. Вера Анатольевна, просто удивительно подобрала нам программу, которая включала в себя знакомство с достопримечательностями Коломны и посещением мастер класса в Музее пряника "10 зайцев" и Затейный двор. Провели весь день на одном дыхании! Обязательно вернёмся снова!
- ВВиолетта27 апреля 2022Отзыв на: Знакомьтесь, Сергиев ПосадМарина - потрясающий гид! Были на экскурсии на мартовских праздниках, взрослые и лети 10-13 лет. Нам всем очень понравилось! Грамотно построен маршрут, увидите город с разных сторон. Марина великолепный рассказчик, очень эрудированный человек, смогла ответить а любой наш вопрос. Рассказ ведет, как бы наслаивая историю города, век за веком, как листая книгу… очень интересно! После экскурсии мы получили рекомендации какие книги еще можно прочитать с детьми и самим. Вернемся еще раз и однозначно к Марине!
- ООльга26 апреля 2022Отзыв на: По местам Сергия РадонежскогоЭкскурсию проводил Дмитрий, очень эрудированный, замечательный гид, внимательный и душевный человек! Всегда был на связи после заказа экскурсии на сайте, уточнил наши пожелания и предпочтения и построил маршрут под наши запросы. Несмотря на небольшую по времени экскурсию (около четырёх часов) мы успели много увидеть и узнать, благодаря Дмитрию, за что ему большое спасибо!!!!!
- ААлла25 апреля 2022Несмотря на холод, снег с дождём 16 апреля первый раз была в Коломне. Гид Виктория отвечала на все вопросы и даже дети её слушали с интересом. Советую очень!!!
- ЛЛюдмила25 апреля 2022Отзыв на: Уютный старинный ДмитровОльга - великолепный рассказчик. Экскурсия адаптирована под запрос туристов. Для фото обозначены со знанием дела лучшие точки. Понравилось очень!!!
- ВВероника25 апреля 2022Добрый день! Хотелось бы выразить огромную благодарность и восхищение Виктории! Это была лучшая экскурсия в моей жизни. Виктория-профессионал высочайшего класса, увлекающийся, глубокий человек. Часы, проведённые на экскурсии, были целым приключением для нас. Мы могли задать любой вопрос и получали подробный и интересный ответ. Экскурсия выстроена очень грамотно, тщательно продумана. Действительно, благодаря Виктории, «Влюбиться в Коломну за 2 часа» можно! Город открывается множеством граней. Большое спасибо!!!
- ТТатьяна25 апреля 2022Отзыв на: Коломна. Обзорная экскурсияПо рекомендации нашего уважаемого экскурсовода посетили ресторан Гербергъ 1-го нумера. К сожалению, рекомендовать его никому не можем. После прекрасной экскурсии по городу и посещения великолепного музея пастилы, нас постигло огромное разочарование! Всё готовится из полуфабрикатов и лежалых продуктов.
- ЗЗахар25 апреля 2022Отзыв на: История и символы Троице-Сергиевой лаврыРекомендую экскурсию с Сергеем. Экскурсовод знает и любит историю своего города, разбавляет информацию интересными нюансами и сравнениями, каждому гостю уделяет внимание. Бонусом посетили колокольню (не входящую в маршрут), насладились видами и вибрацией колоколов. Однозначно рекомендую.
- ССветлана25 апреля 2022Отзыв на: Мифы и предания Коломенской землиЭкскурсия очень понравилось. Гид Александр пришел вовремя, мы быстро нашли друг друга. Рассказывал интересно, показал все основные достопримечательности кремля. На возникающие вопросы отвечал сразу и в полном объеме. Погрузил нас как в исторические события, так и в легенды данного места. Однозначно рекомендуем экскурсию и экскурсовода! Спасибо, Александр!
- ИИрина24 апреля 2022Отзыв на: Коломна литературная и не толькоСпасибо за классную экскурсию:)
- ЕЕлена24 апреля 2022Несмотря на непогоду экскурсия была проведена на отлично! С большой любовью к истории Коломны и к ее настоящему! Захотелось продолжить летом, надеюсь что соберемся.
- ЛЛюдмила24 апреля 2022Отзыв на: Коломна со всех сторонСпасибо Маргарите за незабываемую экскурсию! Маргарита помогла погрузиться в историю старинной Коломны, прогуливаясь по улицам мы ощутили атмосферу города, древнего Кремля, дома и улицы оживали, и покоряли своей красотой. С помощью Маргариты Узнали историю древних Храмов на кануне Святого праздника Пасхи. Прекрасная познавательная эмоциональная поездка, спасибо!