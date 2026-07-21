Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Московской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
7200
₽
за всё
История, тайны и приключения в самом сердце Сергиева Посада
от
9500
₽
за всё
Понять уникальность и историческую роль Лавры в жизни нашей церкви и государства
8000
₽
за всё
Реликвии, святыни и история Троице-Сергиевой лавры
5
52 отзыва
6900
₽
за всё
Увидеть ключевые места и узнать любопытные факты на автопешеходной экскурсии
6000
₽
за всё
Увидеть архитектуру города, насладиться натюрмортами и выпить иван-чай с посадскими баранками
6000
₽
за всё
Научиться читать язык монументализма и увидеть город совсем другими глазами
от
5500
₽
за всё
Неспешная душевная прогулка по старинному городу с рассказами об истории семьи и чаем из самовара
5
3 отзыва
9400
₽
за всё
Познакомиться с городом князей, художников и писателей
5
2 отзыва
8000
₽
за всё
Собрать личный альбом путешествия - коллекцию открыток, сделанных своими руками
Групповые экскурсии
350
₽
за чел.
Иммерсивное путешествие, в котором искусство предстаёт в авторских интерпретациях художников
2000
₽
за чел.
Научиться писать глаголицей и почувствовать, как отзывается душа на старинные русские напевы
5
2 отзыва
1050
₽
за чел.
Не только сине-белый фарфор: чем ещё удивляет «колыбель русской керамики»
4.4
5 отзывов
600
₽
за чел.
Пройти по улочкам кремля и погрузиться в историю сердца города
6900
₽
за чел.
Насладиться природными ландшафтами и научиться управлять байдаркой на течении
5
1 отзыв
4500
₽
за чел.
Спокойный сплав по живописной реке с видами на монастырь, исторические места и нетронутую природу
5
14 отзывов
2500
₽
за чел.
Прикоснуться к святыням города и разобраться в истории главного монастыря России
1400
₽
за чел.
Полюбоваться деревянными домами в стиле русского узорочья и узнать о дореволюционной жизни
Обзорные по городам
от
9500
₽
за всё
Понять уникальность и историческую роль Лавры в жизни нашей церкви и государства
5
1 отзыв
6300
₽
за всё
Узнать о княжеском величии и купеческом богатстве второй столицы Московии
5
14 отзывов
2500
₽
за чел.
Прикоснуться к святыням города и разобраться в истории главного монастыря России
5
8 отзывов
6000
₽
за всё
Посетить «колыбель фарфоровых королей России» и раскрыть историю города
11000
₽
за всё
Взглянуть по-новому на самый крупный город Подмосковья
5
1 отзыв
7900
₽
за всё
Соборная гора, монастыри и уникальный храм - духовная история города за один день
5
1 отзыв
1615
₽
за всё
Пешеходный квест по Коломне позволит познакомиться с городом в самостоятельном формате. Вы будете проходить маршрут по историческому центру, получая з...
6000
₽
за всё
Прогуляться по креативной «теплице», которую создали для физиков и химиков
Билеты
5
4 отзыва
1600
₽
за чел.
Открыть Сергиев Посад через его духовные реликвии и художественные практики (билеты включены)
Водные прогулки
6900
₽
за чел.
Насладиться природными ландшафтами и научиться управлять байдаркой на течении
от
30000
₽
за всё
Исследовать однин из самых красивых уголков Подмосковья с веслом наперевес
5
1 отзыв
4500
₽
за чел.
Спокойный сплав по живописной реке с видами на монастырь, исторические места и нетронутую природу
4.7
3 отзыва
6000
₽
за всё
Рассмотреть необычные деревянные дома, посетить Святое озеро и отыскать памятники конструктивизма
90000
₽
за всё
Скальный каньон, простые пороги и перекаты, запах костра и обед в походных условиях
12000
₽
за всё
Увидеть загадочное озеро, необычные скульптуры и выяснить, как связаны городок и императрица
5
4 отзыва
от
3600
₽
за всё
Познакомиться с основными достопримечательностями и узнать все тайны старинного города
5
2 отзыва
6500
₽
за чел.
Проплыть по Москве-реке, заглянуть в древнюю обитель и наполнить сердце новыми эмоциями
5
22 отзыва
4000
₽
за чел.
Отдохнуть от городской суеты наедине с природой Подмосковья
Туры на автомобиле
5
52 отзыва
6900
₽
за всё
Увидеть ключевые места и узнать любопытные факты на автопешеходной экскурсии
6000
₽
за всё
Увидеть архитектуру города, насладиться натюрмортами и выпить иван-чай с посадскими баранками
5
1 отзыв
6300
₽
за всё
Узнать о княжеском величии и купеческом богатстве второй столицы Московии
15000
₽
за всё
Посетить усадьбы Мамонтовых и поэта Тютчева, поговорить об иконописи и живописи 18-19 веков
5
1 отзыв
11000
₽
за всё
По святым местам Сергиева Посада - на авто
5
2 отзыва
3700
₽
за всё
Быстро и комфортно добраться к зубрам и нетронутой природе Подмосковья
4.7
3 отзыва
5200
₽
за всё
Познакомиться с древним городом, увидеть руины кремля и современный арт
5
6 отзывов
6300
₽
за всё
Узнать город через военную историю, посетить мемориалы и почтить память его защитников
Гастрономические туры
7200
₽
за всё
История, тайны и приключения в самом сердце Сергиева Посада
90000
₽
за всё
Скальный каньон, простые пороги и перекаты, запах костра и обед в походных условиях
5
4 отзыва
900
₽
за чел.
Войти в сказку, выпить кофе из желудей и загадать желание на самом длинном висячем мосту Подмосковья
5
1 отзыв
3500
₽
за всё
Вкусное погружение в мир пряничных традиций
5
7 отзывов
5500
₽
за чел.
Экскурсия на территорию главной крепости и в самые популярные музеи города
4000
₽
за чел.
Попробовать вина, сыры и колбасы - и больше узнать о местном производстве
5
3 отзыва
от
6200
₽
за всё
От старинной доски до золотого узора
5
5 отзывов
6000
₽
за всё
Погрузиться в историю города через купеческий стол, монастырские трапезы, калачи да пастилу
6800
₽
за всё
Узнать о гастрономических символах и познакомиться с историей общепита
Последние отзывы об экскурсиях по Подмосковью
Н
Дата посещения: 20 июл 2026
Всем добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от нашей недавней поездки в Зарайск. Нашим гидом был Евгений, и это знакомство стало
+2
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К
Дата посещения: 24 июл 2026
Душевная, интересная и увлекательная экскурсия! ❤️ Гид Алина прекрасно подготовлена, отзывчива и доброжелательна!!! Рекомендую!!!! 😍
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А
Дата посещения: 22 июл 2026
Всё прошло на отлично. Узнали много нового и интересного. Увидели красивые места и насладились природой Поленовского края.
Спасибо Владимиру за профессионализм.
Спасибо Владимиру за профессионализм.
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Л
Дата посещения: 20 июл 2026
Всё было супер!!! Спасибо большое Татьяне за такую познавательную экскурсию!!!
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Л
Дата посещения: 24 июл 2026
Экскурсией остались очень довольны.
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А
Дата посещения: 20 июл 2026
Были на экскурсии по Коломне 20.07.2026. Очень все понравилось! Экскурсия прошла как неспешная беседа в кругу друзей. Виктория подстраивается под интерес гостей, отвечает на все вопросы! Рекомендуем 👍
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Т
Дата посещения: 16 июн 2026
Была на экскурсии в музее Сергиевой лавры. Это было потрясающе! Дмитрий так все интересно рассказывает, столько нового удалось узнать. Всем советую посетить это прекрасное и очаровательное место.
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Т
Дата посещения: 16 июн 2026
Экскурсия прошла отлично, столько интересного удалось узнать о таком замечательном городе. Большое спасибо гиду Дмитрию.
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А
Дата посещения: 21 июн 2026
Отличная экскурсия! Прекрасная Наталия учла наши пожелания и не разу не пересеклась с предыдущим экскурсоводом. После субботы, полностью проведенной на
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Т
Дата посещения: 23 июн 2026
23.06 26 "Самое интересное за 2 часа в Коломне"
Спасибо большое гиду Ирине Бессоновой за содержательную и интересную экскурсию
Спасибо большое гиду Ирине Бессоновой за содержательную и интересную экскурсию
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