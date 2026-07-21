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Экскурсии по Подмосковью и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Московской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии

Экскурсия-квест «Прогулки с Ключником: загадка купеческой торбы»
Экскурсия-квест «Прогулки с Ключником: загадка купеческой торбы»
7200
за всё
История, тайны и приключения в самом сердце Сергиева Посада
Сергиев Посад
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры
от
9500
за всё
Понять уникальность и историческую роль Лавры в жизни нашей церкви и государства
Сергиев Посад
Тайны монастырских сокровищ в Сергиевом Посаде
Тайны монастырских сокровищ в Сергиевом Посаде
8000
за всё
Реликвии, святыни и история Троице-Сергиевой лавры
Сергиев Посад
Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
5
52 отзыва
6900
за всё
Увидеть ключевые места и узнать любопытные факты на автопешеходной экскурсии
Волоколамск
Многоликий Сергиев Посад: скульптура и живопись Радонежья (всё включено)
Многоликий Сергиев Посад: скульптура и живопись Радонежья (всё включено)
6000
за всё
Увидеть архитектуру города, насладиться натюрмортами и выпить иван-чай с посадскими баранками
Сергиев Посад
Женщины, заводы и дворы: история советского Подольска в деталях
Женщины, заводы и дворы: история советского Подольска в деталях
6000
за всё
Научиться читать язык монументализма и увидеть город совсем другими глазами
Подольск
Просто вечер, просто лето, просто Коломна
Просто вечер, просто лето, просто Коломна
от
5500
за всё
Неспешная душевная прогулка по старинному городу с рассказами об истории семьи и чаем из самовара
Коломна
Звенигород - место великих людей
Звенигород - место великих людей
5
3 отзыва
9400
за всё
Познакомиться с городом князей, художников и писателей
Звенигород
Скетч-прогулка по Серпухову
Скетч-прогулка по Серпухову
5
2 отзыва
8000
за всё
Собрать личный альбом путешествия - коллекцию открыток, сделанных своими руками
Серпухов

Групповые экскурсии

История мировой живописи в Коломне: музейный аудиогид по самым дорогим картинам мира
История мировой живописи в Коломне: музейный аудиогид по самым дорогим картинам мира
350
за чел.
Иммерсивное путешествие, в котором искусство предстаёт в авторских интерпретациях художников
Коломна
Авторская экскурсия по Коломне «Путешествие в Древнюю Русь»
Авторская экскурсия по Коломне «Путешествие в Древнюю Русь»
2000
за чел.
Научиться писать глаголицей и почувствовать, как отзывается душа на старинные русские напевы
Коломна
Пешком по Гжели с местным гидом
Пешком по Гжели с местным гидом
5
2 отзыва
1050
за чел.
Не только сине-белый фарфор: чем ещё удивляет «колыбель русской керамики»
Гжель
Юные купцы: квест-прогулка по Посаду
Юные купцы: квест-прогулка по Посаду
1200
за чел.
Приключение в прошлое с загадками для детей
Коломна
С любовью о Коломне
С любовью о Коломне
4.4
5 отзывов
600
за чел.
Пройти по улочкам кремля и погрузиться в историю сердца города
Коломна
Сплав на байдарках в окрестностях Звенигорода
Сплав на байдарках в окрестностях Звенигорода
6900
за чел.
Насладиться природными ландшафтами и научиться управлять байдаркой на течении
Звенигород
Сап-прогулка по Истре: заповедные места
Сап-прогулка по Истре: заповедные места
5
1 отзыв
4500
за чел.
Спокойный сплав по живописной реке с видами на монастырь, исторические места и нетронутую природу
Истра
Сергиев Посад и Троице-Сергиева лавра: увидеть и понять (билеты включены)
Сергиев Посад и Троице-Сергиева лавра: увидеть и понять (билеты включены)
5
14 отзывов
2500
за чел.
Прикоснуться к святыням города и разобраться в истории главного монастыря России
Сергиев Посад
Дачные посиделки с самоваром в центре Сергиева Посада
Дачные посиделки с самоваром в центре Сергиева Посада
1400
за чел.
Полюбоваться деревянными домами в стиле русского узорочья и узнать о дореволюционной жизни
Сергиев Посад

Обзорные по городам

Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры
от
9500
за всё
Понять уникальность и историческую роль Лавры в жизни нашей церкви и государства
Сергиев Посад
Коломна княжеская и купеческая
Коломна княжеская и купеческая
5
1 отзыв
6300
за всё
Узнать о княжеском величии и купеческом богатстве второй столицы Московии
Коломна
Сергиев Посад и Троице-Сергиева лавра: увидеть и понять (билеты включены)
Сергиев Посад и Троице-Сергиева лавра: увидеть и понять (билеты включены)
5
14 отзывов
2500
за чел.
Прикоснуться к святыням города и разобраться в истории главного монастыря России
Сергиев Посад
Знакомьтесь, Ликино-Дулёво
Знакомьтесь, Ликино-Дулёво
5
8 отзывов
6000
за всё
Посетить «колыбель фарфоровых королей России» и раскрыть историю города
Ликино-Дулёво
Неизвестные Химки: ретрокварталы и город-курорт
Неизвестные Химки: ретрокварталы и город-курорт
11000
за всё
Взглянуть по-новому на самый крупный город Подмосковья
Химки
Духовный Серпухов и Покровская старообрядческая церковь-музей
Духовный Серпухов и Покровская старообрядческая церковь-музей
5
1 отзыв
7900
за всё
Соборная гора, монастыри и уникальный храм - духовная история города за один день
Серпухов
Город, где река Москва теряет своё имя: пешеходный квест по Коломне
Город, где река Москва теряет своё имя: пешеходный квест по Коломне
5
1 отзыв
1615
за всё
Пешеходный квест по Коломне позволит познакомиться с городом в самостоятельном формате. Вы будете проходить маршрут по историческому центру, получая з...
Коломна
Увидеть Коломну и
Увидеть Коломну и
7500
за всё
Путешествие сквозь века, аутентичные узоры и тайны прошлого
Коломна
Знакомство с Черноголовкой: наука зажигает город
Знакомство с Черноголовкой: наука зажигает город
6000
за всё
Прогуляться по креативной «теплице», которую создали для физиков и химиков
Черноголовка

Билеты

Троице-Сергиева лавра: сокровища Духовной академии
Троице-Сергиева лавра: сокровища Духовной академии
5
4 отзыва
1600
за чел.
Открыть Сергиев Посад через его духовные реликвии и художественные практики (билеты включены)
Сергиев Посад

Водные прогулки

Сплав на байдарках в окрестностях Звенигорода
Сплав на байдарках в окрестностях Звенигорода
6900
за чел.
Насладиться природными ландшафтами и научиться управлять байдаркой на течении
Звенигород
Сап-прогулка по реке Осётр
Сап-прогулка по реке Осётр
от
30000
за всё
Исследовать однин из самых красивых уголков Подмосковья с веслом наперевес
Зарайск
Сап-прогулка по Истре: заповедные места
Сап-прогулка по Истре: заповедные места
5
1 отзыв
4500
за чел.
Спокойный сплав по живописной реке с видами на монастырь, исторические места и нетронутую природу
Истра
Неизведанная Шатура
Неизведанная Шатура
4.7
3 отзыва
6000
за всё
Рассмотреть необычные деревянные дома, посетить Святое озеро и отыскать памятники конструктивизма
Шатура
Сплав на каяках и пеший поход к водопадам (из Зарайска)
Сплав на каяках и пеший поход к водопадам (из Зарайска)
90000
за всё
Скальный каньон, простые пороги и перекаты, запах костра и обед в походных условиях
Зарайск
Подмосковный Солнечногорск: наследие Екатерины Великой
Подмосковный Солнечногорск: наследие Екатерины Великой
12000
за всё
Увидеть загадочное озеро, необычные скульптуры и выяснить, как связаны городок и императрица
Солнечногорск
Невероятные истории Коломны: интерактивная экскурсия по Кремлю
Невероятные истории Коломны: интерактивная экскурсия по Кремлю
5
4 отзыва
от
3600
за всё
Познакомиться с основными достопримечательностями и узнать все тайны старинного города
Коломна
Прогулка на сапах в Звенигороде с посещением Саввино-Сторожевского монастыря и родника в Дунино
Прогулка на сапах в Звенигороде с посещением Саввино-Сторожевского монастыря и родника в Дунино
5
2 отзыва
6500
за чел.
Проплыть по Москве-реке, заглянуть в древнюю обитель и наполнить сердце новыми эмоциями
Звенигород
На байдарке по реке Истре
На байдарке по реке Истре
5
22 отзыва
4000
за чел.
Отдохнуть от городской суеты наедине с природой Подмосковья
Истра

Туры на автомобиле

Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
5
52 отзыва
6900
за всё
Увидеть ключевые места и узнать любопытные факты на автопешеходной экскурсии
Волоколамск
Многоликий Сергиев Посад: скульптура и живопись Радонежья (всё включено)
Многоликий Сергиев Посад: скульптура и живопись Радонежья (всё включено)
6000
за всё
Увидеть архитектуру города, насладиться натюрмортами и выпить иван-чай с посадскими баранками
Сергиев Посад
Коломна княжеская и купеческая
Коломна княжеская и купеческая
5
1 отзыв
6300
за всё
Узнать о княжеском величии и купеческом богатстве второй столицы Московии
Коломна
Увидеть Коломну и
Увидеть Коломну и
7500
за всё
Путешествие сквозь века, аутентичные узоры и тайны прошлого
Коломна
История в красках: в Абрамцево и Мураново - из Сергиева Посада
История в красках: в Абрамцево и Мураново - из Сергиева Посада
15000
за всё
Посетить усадьбы Мамонтовых и поэта Тютчева, поговорить об иконописи и живописи 18-19 веков
Сергиев Посад
Лаврские скиты - подальше от мирской суеты
Лаврские скиты - подальше от мирской суеты
5
1 отзыв
11000
за всё
По святым местам Сергиева Посада - на авто
Сергиев Посад
Трансфер из Серпухова в Приокско-Террасный заповедник
Трансфер из Серпухова в Приокско-Террасный заповедник
5
2 отзыва
3700
за всё
Быстро и комфортно добраться к зубрам и нетронутой природе Подмосковья
Серпухов
Серпухов на автомобиле: почувствовать ритм провинции
Серпухов на автомобиле: почувствовать ритм провинции
4.7
3 отзыва
5200
за всё
Познакомиться с древним городом, увидеть руины кремля и современный арт
Серпухов
Дорогами ратного подвига: по местам боевой славы Волоколамска
Дорогами ратного подвига: по местам боевой славы Волоколамска
5
6 отзывов
6300
за всё
Узнать город через военную историю, посетить мемориалы и почтить память его защитников
Волоколамск

Гастрономические туры

Экскурсия-квест «Прогулки с Ключником: загадка купеческой торбы»
Экскурсия-квест «Прогулки с Ключником: загадка купеческой торбы»
7200
за всё
История, тайны и приключения в самом сердце Сергиева Посада
Сергиев Посад
Сплав на каяках и пеший поход к водопадам (из Зарайска)
Сплав на каяках и пеший поход к водопадам (из Зарайска)
90000
за всё
Скальный каньон, простые пороги и перекаты, запах костра и обед в походных условиях
Зарайск
Необычные музеи под Звенигородом: где кот мурлычет, а дуб угощает
Необычные музеи под Звенигородом: где кот мурлычет, а дуб угощает
5
4 отзыва
900
за чел.
Войти в сказку, выпить кофе из желудей и загадать желание на самом длинном висячем мосту Подмосковья
Звенигород
Самоварные истории Сергиева Посада: дегустация пряников
Самоварные истории Сергиева Посада: дегустация пряников
5
1 отзыв
3500
за всё
Вкусное погружение в мир пряничных традиций
Сергиев Посад
История и вкус Коломны - кремль, калачи и пастила (всё включено)
История и вкус Коломны - кремль, калачи и пастила (всё включено)
5
7 отзывов
5500
за чел.
Экскурсия на территорию главной крепости и в самые популярные музеи города
Коломна
В гостях у виноградаря: дегустация в Павловском Посаде
В гостях у виноградаря: дегустация в Павловском Посаде
4000
за чел.
Попробовать вина, сыры и колбасы - и больше узнать о местном производстве
Павловский Посад
История печатного пряника и мастер-класс по его изготовлению в Сергиевом Посаде
История печатного пряника и мастер-класс по его изготовлению в Сергиевом Посаде
5
3 отзыва
от
6200
за всё
От старинной доски до золотого узора
Сергиев Посад
Вкусные места Коломны за один день
Вкусные места Коломны за один день
5
5 отзывов
6000
за всё
Погрузиться в историю города через купеческий стол, монастырские трапезы, калачи да пастилу
Коломна
Путешествие по вкусам Сергиева Посада
Путешествие по вкусам Сергиева Посада
6800
за всё
Узнать о гастрономических символах и познакомиться с историей общепита
Сергиев Посад

Последние отзывы об экскурсиях по Подмосковью

Н
История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
Дата посещения: 20 июл 2026
Всем добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от нашей недавней поездки в Зарайск. Нашим гидом был Евгений, и это знакомство стало
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настоящей удачей.

Мы встретились с ним в Кашире, и уже по дороге в Зарайск Евгений начал рассказывать столько всего любопытного об истории этих мест, что время в пути пролетело незаметно. Наша компания была большой — две семьи с детьми разного возраста (от 8 до 14 лет), но Евгений сумел увлечь абсолютно всех.

По приезде в Зарайск мы первым делом заглянули в кафе «Коврижка» в самом центре города — очень уютное место, чтобы подкрепиться перед прогулкой. Ну а дальше началось самое интересное. Евгений показал нам город со всех сторон: мы перемещались то на машине, то пешком, охватив практически все знаковые локации.

Рассказывал он очень интересно и познавательно . Честно говоря, я даже не ожидала, что за один день можно настолько глубоко погрузиться в атмосферу города и увидеть все его главные достопримечательности. Не буду раскрывать всех секретов, чтобы вам было интереснее открывать Зарайск однозначно рекомендую этот город к посещению. А если хотите, чтобы поездка прошла максимально насыщенно и комфортно — обязательно обращайтесь к Евгению!

Всем добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от нашей недавней поездки в Зарайск. Нашим гидом был Евгений, и это знакомство стало настоящей удачей.
Всем добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от нашей недавней поездки в Зарайск. Нашим гидом был Евгений, и это знакомство стало настоящей удачей.
Всем добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от нашей недавней поездки в Зарайск. Нашим гидом был Евгений, и это знакомство стало настоящей удачей.
Всем добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от нашей недавней поездки в Зарайск. Нашим гидом был Евгений, и это знакомство стало настоящей удачей.+2
Всем добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от нашей недавней поездки в Зарайск. Нашим гидом был Евгений, и это знакомство стало настоящей удачей.
Всем добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от нашей недавней поездки в Зарайск. Нашим гидом был Евгений, и это знакомство стало настоящей удачей.
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К
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
Дата посещения: 24 июл 2026
Душевная, интересная и увлекательная экскурсия! ❤️ Гид Алина прекрасно подготовлена, отзывчива и доброжелательна!!! Рекомендую!!!! 😍
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А
Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
Дата посещения: 22 июл 2026
Всё прошло на отлично. Узнали много нового и интересного. Увидели красивые места и насладились природой Поленовского края.
Спасибо Владимиру за профессионализм.
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Л
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
Дата посещения: 20 июл 2026
Всё было супер!!! Спасибо большое Татьяне за такую познавательную экскурсию!!!
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Л
Водопад Гремячий ключ
Дата посещения: 24 июл 2026
Экскурсией остались очень довольны.
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А
Влюбиться в Коломну за 2 часа
Дата посещения: 20 июл 2026
Были на экскурсии по Коломне 20.07.2026. Очень все понравилось! Экскурсия прошла как неспешная беседа в кругу друзей. Виктория подстраивается под интерес гостей, отвечает на все вопросы! Рекомендуем 👍
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Т
Троице-Сергиева лавра: сокровища Духовной академии
Дата посещения: 16 июн 2026
Была на экскурсии в музее Сергиевой лавры. Это было потрясающе! Дмитрий так все интересно рассказывает, столько нового удалось узнать. Всем советую посетить это прекрасное и очаровательное место.
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Т
Пешком по улочкам Сергиева Посада
Дата посещения: 16 июн 2026
Экскурсия прошла отлично, столько интересного удалось узнать о таком замечательном городе. Большое спасибо гиду Дмитрию.
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А
По Коломне с краеведом
Дата посещения: 21 июн 2026
Отличная экскурсия! Прекрасная Наталия учла наши пожелания и не разу не пересеклась с предыдущим экскурсоводом. После субботы, полностью проведенной на
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ногах было очень приятно не спеша пройтись по посаду, услышать много интересного (не академического) про город Коломна, увидеть его с точки зрения коренного жителя, искренне любящего свой город. Огромное спасибо за прогулку и беседу!

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Т
Самое интересное в Коломне за 2 часа
Дата посещения: 23 июн 2026
23.06 26 "Самое интересное за 2 часа в Коломне"
Спасибо большое гиду Ирине Бессоновой за содержательную и интересную экскурсию
23.06 26 &quot;Самое интересное за 2 часа в Коломне&quot;
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