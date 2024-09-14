На 9 мая – туры в Петрозаводске

Найдено 3 тура в категории «На 9 мая» в Петрозаводске, цены от 39 599 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
На машине
На катере
скидка
20%
1 отзыв
4 дня
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Проплыть на катере по шхерам, отдохнуть в домиках с панорамным видом и посетить топовые локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
18 окт в 08:00
21 окт в 08:00
6250050 000 за человека
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
На машине
На катере
скидка
20%
4 отзыва
3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
12 окт в 08:00
18 окт в 08:00
4949839 599 за человека
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
На машине
скидка
10%
1 отзыв
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
1 мая в 08:00
8 мая в 08:00
8400075 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александра
    14 сентября 2024
    Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
    Идеальный тур. Все продумано, отлично организовано, ни одной накладки не было. Заботливый гид и прекрасно работающая команда со стороны создателей тура.
  • О
    Ольга
    2 сентября 2024
    Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
    Организация поездки была прекрасная. Не хватила гидов на экскурсиях в Валааме, в Рускеала
  • Е
    Елена
    5 августа 2024
    Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
    Программа отличная. Организация, сопровождение, маршруты и все остальное - на пять с плюсом по пятибалльной шкале. Места потрясающей красоты. Реальная
    читать дальше

    полная перезагрузка. Проживание в глэмпинге - как в пятизвездочном отеле, домики новые, красивые, удобные, все, что нужно, присутствует, вид из окна просто потрясающий (особенно медведи на острове). В общем - очень рекомендую. Спасибо нашей команде (Екатерине, Сергею, Сергею) за экскурсии, настроение, заботу. Если еще раз соберемся в Карелию - то только с вами.

  • О
    Ольга
    2 августа 2024
    Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
    Очень понравилось путешествие. Гид Сергей просто супер! Все наши хотелки учитывались! Отлично продуман маршрут, несмотря на высокий сезон и большое количество туристов, можно было и в тишине и покое побыть, и в топовых локациях.
    Очень понравилось путешествие. Гид Сергей просто супер! Все наши хотелки учитывались! Отлично продуман маршрут, несмотря на

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На 9 мая»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
  2. Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
  3. Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Онежская набережная
  7. Ладожские шхеры
  8. Кивач
  9. Центр шунгита
  10. Питомник хаски
Сколько стоит тур в Петрозаводске в октябре 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "На 9 мая" можно забронировать 3 тура от 39 599 до 75 600 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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