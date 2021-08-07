Обзорная экскурсия «Большой Псков»

Автобусная и пешеходная

5
1 отзыв
Групповая
Автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Окончание экскурсии на площади Ленина.
Обзорная экскурсия «Большой Псков»
Обзорная экскурсия «Большой Псков»
Обзорная экскурсия «Большой Псков»
Обзорная экскурсия «Большой Псков»

Что вас ожидает 🤩

  • Кремль
  • Троицкий собор
  • Храмы XV-XVI века
  • Ольгинская часовня
  • Гора Соколиха
  • Памятник «Княгине Ольге»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на обзорную экскурсию, во время которой вы проедете на автобусе по центральным улицам Пскова, увидите его главные достопримечательности и узнаете историю города в разные этапы становления государства от древности до современности.

Вы окажетесь в самом сердце города, где находятся Кремль и Троицкий собор. Совершите прогулку по крепости, не имеющей себе равных по мощности. Прогуливаясь вдоль древних стен и башен, попробуете разгадать загадки Довмонтова города. Профессиональный экскурсовод расскажет о легендарной силе храбрых псковских князей и познакомит с сокровищами грандиозного Троицкого собора: необычным семиярусным иконостасом и чудотворными иконами.

Псков часто называют «городом церквей» благодаря сохранившимся в центре города храмам 15-16 веков. Во время экскурсии вы узнаете об уникальной псковской школе архитектуры и увидите древние церкви, часть которых является объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. Поймете, что значит строить «по-псковски», откуда взялся «поребрик-бегунок-поребрик» и почему псковичи предпочитали звонницы вместо колоколен.

Вас ждут три интересных памятника, рассказывающие совершенно разные истории. Памятник княгине Ольге поведает легенду об основании города и о том, как обычной девушке удалось стать Великой княгиней. Памятник Двум капитанам напомнит о городе Энск из романа В. Каверина «Два капитана», который очень похож на родной писателю Псков. А у памятника Скобарю вам предстоит найти ответ на вопрос – кем были скобари – провинциальными невежами или искусными кузнецами?

Далее мы переместимся в Покровский угол, где находится одна из самых больших башен Европы – Покровская и уникальная двойная церковь Покрова и Рождества от Пролома, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы побываете на месте легендарной победы псковских воинов над польским королем Стефаном Баторием и услышите о самых захватывающих моментах великого сражения.

Полюбоваться панорамным видом на Псков мы отправимся на гору Соколиха – к памятнику Александру Невскому. Рядом с огромными величественными фигурами князя и его дружины легко почувствовать себя совсем крохотным. Экскурсовод расскажет о знаменитом Ледовом побоище и ответит на важные вопросы, связанные с этим историческим событием.

Еще одно интересное и популярное туристическое место Пскова – Ольгинская часовня, где, согласно преданию, 1000 лет назад княгиня Ольга предрекла городу великую славу. Здесь вас ждет известный вид Псковского Крома и знаменитая надпись: «Россия начинается здесь».

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Пятница в 10:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Пятница в 10:30

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
7 авг 2021
Очень хорошо организованная экскурсия, во многом благодаря ОЧЕНЬ позитивно настроенному гиду. Нет ощущения, что гид рассказывает материал по 101-му разу и этот материал его вгоняет в тоску, всё очень живо, образно и интересно. Это чувствовалось на протяжении всей экскурсии и заряжало людей на позитивное восприятие всего замечательного города Пскова. Спасибо огромное!

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