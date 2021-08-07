Приглашаем вас на обзорную экскурсию, во время которой вы проедете на автобусе по центральным улицам Пскова, увидите его главные достопримечательности и узнаете историю города в разные этапы становления государства от древности до современности.

Вы окажетесь в самом сердце города, где находятся Кремль и Троицкий собор. Совершите прогулку по крепости, не имеющей себе равных по мощности. Прогуливаясь вдоль древних стен и башен, попробуете разгадать загадки Довмонтова города. Профессиональный экскурсовод расскажет о легендарной силе храбрых псковских князей и познакомит с сокровищами грандиозного Троицкого собора: необычным семиярусным иконостасом и чудотворными иконами.

Псков часто называют «городом церквей» благодаря сохранившимся в центре города храмам 15-16 веков. Во время экскурсии вы узнаете об уникальной псковской школе архитектуры и увидите древние церкви, часть которых является объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. Поймете, что значит строить «по-псковски», откуда взялся «поребрик-бегунок-поребрик» и почему псковичи предпочитали звонницы вместо колоколен.

Вас ждут три интересных памятника, рассказывающие совершенно разные истории. Памятник княгине Ольге поведает легенду об основании города и о том, как обычной девушке удалось стать Великой княгиней. Памятник Двум капитанам напомнит о городе Энск из романа В. Каверина «Два капитана», который очень похож на родной писателю Псков. А у памятника Скобарю вам предстоит найти ответ на вопрос – кем были скобари – провинциальными невежами или искусными кузнецами?

Далее мы переместимся в Покровский угол, где находится одна из самых больших башен Европы – Покровская и уникальная двойная церковь Покрова и Рождества от Пролома, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы побываете на месте легендарной победы псковских воинов над польским королем Стефаном Баторием и услышите о самых захватывающих моментах великого сражения.

Полюбоваться панорамным видом на Псков мы отправимся на гору Соколиха – к памятнику Александру Невскому. Рядом с огромными величественными фигурами князя и его дружины легко почувствовать себя совсем крохотным. Экскурсовод расскажет о знаменитом Ледовом побоище и ответит на важные вопросы, связанные с этим историческим событием.

Еще одно интересное и популярное туристическое место Пскова – Ольгинская часовня, где, согласно преданию, 1000 лет назад княгиня Ольга предрекла городу великую славу. Здесь вас ждет известный вид Псковского Крома и знаменитая надпись: «Россия начинается здесь».