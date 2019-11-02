19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Сначала я расскажу историю исследуемого участка Пскова, почему было выбрано именно это место, как работают археологи, как правильно проводить раскопки, что такое культурный слой, какова методика работ. Изучим технику безопасности.

Пройдя теоретический курс молодого специалиста, вооружившись лопатой, совочком и кисточкой, вы спуститесь в раскоп и попробуете стать настоящим археологом — быть может, вам удастся обнаружить уникальную находку! На время вы погрузитесь в эпоху средневековья, прикоснетесь к живой истории древнего Пскова, вашему взору откроются деревянные дома и мостовые улиц, дворы, хозяйственные сооружения, древние кладки каменные строения.

Начав свои собственные раскопки, вы узнаете:

зачем нужны раскопки и каково значение археологии;

чем занимаются археологи при раскопках;

почему оказались под землей остатки древних жилищ и хо­зяйственных строений, мостовые улиц, дворовые замощения и ог­рады, печи, орудия труда и оружие, бытовые вещи и украшения;

сколько метров в глубину могут достигать напластования культурного слоя;

как правильно работать лопатой и совочком, чтобы не повредить находки;

зачем нужно собирать в лоток многочисленные осколки древней керамики;

почему так хорошо сохраняются многочисленные находки из кожи, металла и дерева;

почему археологи копают пластами по 20 сантиметров;

нашли ли ученые что то ценное;

как специалисты определяют возраст находок и датируют предметы;

что такое материк.

Пройдя «испытание» в полевых условиях, мы посетим камеральную лабораторию — место, где чистят и регистрируют многочисленные находки. Вы увидите древнюю керамику, кожаную обувь, орудия труда, ювелирные изделия, монеты и многое другие находки. Вы попробуете представить, для чего же нужны были те или иные вещи в средневековье, ведь многие из них давно утратили свое значение и перестали использоваться. Придется подумать, что такое, например, крысало и как его использовали; как выглядел светец и зачем он был нужен.

На память о путешествии в глубину веков вы сможете привезти маленький сувенир — глиняный венчик, кусочек древней керамики.

В завершение программы при желании, наличии сил и времени, можно посетить выставку «Находки и открытия», которая расположена в здании Псковского Археологического центра. Именно здесь хранятся «бесценные сокровища» истории Пскова, добытые археологами из-под толщи земли. Уже отреставрированные и изученные, они занимают достойное место в ярких витринах музея.

Посетив археологические раскопки в Пскове, вы получите незабываемые впечатления, прикоснетесь к древним экспонатам — частица городской истории, узнаете много нового об удивительной науке — археологии.