19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прикоснутся к живой истории древнего Пскова и освоить профессию археолога на интерактивной экскурсии

Владимир
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Владимир – ваш гид
Псков — один из немногих древнерусских городов, который на протяжении многих лет планомерно исследуется специалистами археологами.

Каждый полевой сезон приносит новые, порой сенсационные находки и открытия.

Археологические раскопки — уникальная возможность соприкоснутся с живой историей древнего Пскова.

Я помогу вам приоткрыть тайны и заглянуть в глубь веков.

Наше путешествие будет интерактивным — вы спуститесь в археологический раскоп и на время станете археологом.

Со мной вы освоите новую профессию и получите незабываемые впечатления и бесценный опыт.
1960 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии19 отзывов
5
Археологические раскопки в Пскове. Путешествие в глубину веков
Археологические раскопки в Пскове. Путешествие в глубину веков

Программа

Сначала я расскажу историю исследуемого участка Пскова, почему было выбрано именно это место, как работают археологи, как правильно проводить раскопки, что такое культурный слой, какова методика работ. Изучим технику безопасности.

Пройдя теоретический курс молодого специалиста, вооружившись лопатой, совочком и кисточкой, вы спуститесь в раскоп и попробуете стать настоящим археологом — быть может, вам удастся обнаружить уникальную находку! На время вы погрузитесь в эпоху средневековья, прикоснетесь к живой истории древнего Пскова, вашему взору откроются деревянные дома и мостовые улиц, дворы, хозяйственные сооружения, древние кладки каменные строения.

Начав свои собственные раскопки, вы узнаете:

  • зачем нужны раскопки и каково значение археологии;
  • чем занимаются археологи при раскопках;
  • почему оказались под землей остатки древних жилищ и хо­зяйственных строений, мостовые улиц, дворовые замощения и ог­рады, печи, орудия труда и оружие, бытовые вещи и украшения;
  • сколько метров в глубину могут достигать напластования культурного слоя;
  • как правильно работать лопатой и совочком, чтобы не повредить находки;
  • зачем нужно собирать в лоток многочисленные осколки древней керамики;
  • почему так хорошо сохраняются многочисленные находки из кожи, металла и дерева;
  • почему археологи копают пластами по 20 сантиметров;
  • нашли ли ученые что то ценное;
  • как специалисты определяют возраст находок и датируют предметы;
  • что такое материк.

Пройдя «испытание» в полевых условиях, мы посетим камеральную лабораторию — место, где чистят и регистрируют многочисленные находки. Вы увидите древнюю керамику, кожаную обувь, орудия труда, ювелирные изделия, монеты и многое другие находки. Вы попробуете представить, для чего же нужны были те или иные вещи в средневековье, ведь многие из них давно утратили свое значение и перестали использоваться. Придется подумать, что такое, например, крысало и как его использовали; как выглядел светец и зачем он был нужен.

На память о путешествии в глубину веков вы сможете привезти маленький сувенир — глиняный венчик, кусочек древней керамики.

В завершение программы при желании, наличии сил и времени, можно посетить выставку «Находки и открытия», которая расположена в здании Псковского Археологического центра. Именно здесь хранятся «бесценные сокровища» истории Пскова, добытые археологами из-под толщи земли. Уже отреставрированные и изученные, они занимают достойное место в ярких витринах музея.

Посетив археологические раскопки в Пскове, вы получите незабываемые впечатления, прикоснетесь к древним экспонатам — частица городской истории, узнаете много нового об удивительной науке — археологии.

Организационные детали

  • Экскурсии на археологические раскопки проводятся по предварительной договоренности и только в хорошую погоду.
  • Во время дождя, сильного ветра и других неблагоприятных погодных условиях, а также в зимний сезон — экскурсии не проводятся!
  • Экскурсии проводятся только при наличии действующего археологического раскопа в Пскове.
Археологические раскопки в Пскове. Путешествие в глубину веков
Археологические раскопки в Пскове. Путешествие в глубину веков
Археологические раскопки в Пскове. Путешествие в глубину веков
Археологические раскопки в Пскове. Путешествие в глубину веков
Археологические раскопки в Пскове. Путешествие в глубину веков
Археологические раскопки в Пскове. Путешествие в глубину веков
Археологические раскопки в Пскове. Путешествие в глубину веков
Археологические раскопки в Пскове. Путешествие в глубину веков
Археологические раскопки в Пскове. Путешествие в глубину веков
Археологические раскопки в Пскове. Путешествие в глубину веков
Археологические раскопки в Пскове. Путешествие в глубину веков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир
Владимир
Мне посчастливилось жить, учиться и работать в Пскове. Я имею высшее историческое образование, окончил Псковский Университет. Более 10 лет работаю на раскопках в качестве научного сотрудника в составе Псковской археологической экспедиции. Окончил Российскую Академию туризма, занимаюсь организацией экскурсионного отдыха для гостей нашего города. Разработал ряд маршрутов и экскурсий по Псковской земле в том числе и уникальную экскурсию на археологические раскопки. Окончил курсы экскурсоводов — имею соответствующие сертификаты и удостоверение. Приезжайте в Псков! Давайте подарим друг другу — радость общения, позитивный опыт и хорошее настроение.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 ноября 2019
Данная экскурсия подойдет и взрослым и детям. Профессиональный гид - археолог Владимир легко и уверенно погружает всех в удивительный мир археологии, начиная с азов археологической терминологии, заканчивая историческими загадками. Наша семейная группа осталась в глубоком восторге, после экскурсии долго обменивались впечатлениями и удивились, насколько хорошо усвоилась информация и сколько новых знаний мы приобрели. Очень всем рекомендую!!!
13 сентября 2019
Владимир, отличный экскурсовод , замечательный рассказчик и прекрасный собеседник. Всем, кому интересна история и археология , как наука , позволяющая в эту историю предметно погрузиться , настоятельно рекомендую данную экскурсию. Замечу , путешествую достаточно много , в том числе и посещаю экскурсии. Данная подача материала в своём роде уникальна. Прекрасно проведённое время.
13 августа 2019
Очень благодарны Владимиру за рассказ об археологических находках в Пскове. Впечатление особое, так как экскурсию ведет молодой ученый, много лет занимающийся работой на раскопках, знающий и любящий свое дело. Его искренний интерес и увлеченность неизбежно передаются слушателям. Абсолютно компетентен и у витрин Археологического центра, и на раскопе у стен Поганкиных палат, посещение которых стало своеобразным потрясением: никогда не думала, что за один сезон можно сделать столько ценных находок и настоящих открытий. Желаем Владимиру научных достижений в археологии и успехов в экскурсионном деле: он очень талантливо умеет подать материал, не каждому дано. Спасибо!
5 августа 2019
Информативная и хорошо структурированная экскурсия, гид увлечён археологией, может ответить на все вопросы и старается учесть пожелания экскурсанта по содержанию и маршруту. Спасибо!
27 июля 2019
На раскопках мы не были - Владимир проводил для меня и моих двух дочерей (9 и 6 лет) экскурсию по археологической выставке.
Было очень интересно и познавательно, многое посмотрели-потрогали. Даже младшая многое запомнила, и после поездки рассказывала папе.
Помимо экскурсии Владимир много рассказал о городе, посоветовал места для посещения, и вообше очень приятный и интересный собеседник. Очень рекомендую экскурсию для интересующихся археологией и историей города.
7 июля 2019
Замечательная экскурсия! Владимир - дипломированный историк, несколько лет проработавший в школе учителем истории. Сумел не просто заинтересовать девочек 7 и 11 лет, но и провел небольшую лекцию-беседу, объяснил, чем занимаются археологи, что такое культурный слой, показал археологические находки в виде своеобразного путешествия - квеста в глубь веков. Полтора часа прошли на одном дыхании! Обязательно рекомендую Владимира своим друзьям!
16 мая 2019
На раскопки мы не попали (археологические раскопки во время нашего приезда в Псков не велись) , об этом нас заранее предупредил Владимир. Но мы ни разу не пожалели, что заказали эту экскурсию. Владимир провел исключительно увлекательную экскурсию в археологическом центре. Интересно было и взрослым и детям. Мы как будто побывали на раскопках, изучали находки, пытались разгадать предназначение найденных предметов...Владимир - великолепный рассказчик, знающий, увлечённый.
Спасибо за чудесную экскурсию!
14 мая 2019
Экскурсия по-моему пожеланию была ориентирована на детей 9 и 14 лет. Владимир отлично знает как завлечь детей и не пассивно сидеть, а активно участвовать и размышлять. Экскурсия продумана от начала до конца. Большое спасибо, Владимир!)
1 мая 2019
Отличная обзорная экскурсия и особенно авторская от Владимира про раскопки. Отлично преподнесен материал, время летит незаметно. Очень интересно и для взрослых и для сына 11лет.
8 января 2019
Крайне познавательно и интересно как для детей, так и для взрослых. Незаметно пролетели 3 часа увлекательного путешествия в археологию. Большое спасибо Владимиру за погружение в глубину веков
Ещё 9 отзывов

Владимир проводит ещё 1 экскурсию

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