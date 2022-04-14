Главное в Архызе: поездка из Пятигорска

Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа

Индивидуальная
В программе мы собрали самые яркие достопримечательности Архыза, без которых его невозможно представить.

Вы откроете чарующие пейзажи со смотровых, прикоснетесь к древним храмовым традициям и тайнам исчезнувшего города.

Увидите крупнейшую обсерваторию России.

А также попробуете настоящий горный чай и отведаете осетинских пирогов в старинном селе.
Главное в Архызе: поездка из Пятигорска
Главное в Архызе: поездка из Пятигорска
Главное в Архызе: поездка из Пятигорска
Главное в Архызе: поездка из Пятигорска
Главное в Архызе: поездка из Пятигорска
Главное в Архызе: поездка из Пятигорска
Главное в Архызе: поездка из Пятигорска
Главное в Архызе: поездка из Пятигорска
Главное в Архызе: поездка из Пятигорска
Главное в Архызе: поездка из Пятигорска
Главное в Архызе: поездка из Пятигорска
Главное в Архызе: поездка из Пятигорска
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Что вас ожидает

Перевал Гумбаши и «Сырная пещера»

Первую остановку сделаем на смотровой площадке на перевале Гумбаши. Отсюда вам откроются незабываемые панорамы Кавказского хребта во главе с Эльбрусом. А чуть позже вы доберетесь до необычной пещеры из песчаника, где сможете сделать фактурные снимки «сырного места».

Шоанинский храм и лик Христа

На горе Шоана перед вами предстанет один из старейших храмов на Северном Кавказе. Осматривая памятник, сохранившийся почти в первозданном виде, вы узнаете о культовых традициях, которые представляют большой интерес для историков и этнографов. А после проследуете к наскальному изображению Спасителя и послушаете разные версии таинственного происхождения лика. По желанию можно будет подняться по 500 ступенькам, чтобы рассмотреть его вблизи.

Аланское городище

На территории музея-заповедника вы познакомитесь с византийскими храмами 10 века. Услышите гипотезу об исчезнувшем древнем городе — столице Аланского государства. И на время перенесетесь в средневековую эпоху, слушая рассказы о караванах Великого Шелкового пути.

Обсерватория

Архыз невозможно представить и без крупнейшего российского астрономического центра, откуда ведут наблюдения за Вселенной. Вы осмотрите обсерваторию со стороны, увидите купола с впечатляющими телескопами и выясните, чем уникально архызское учреждение.

Поляна Таулу и поселок Романтик

Затем отправимся к месту у реки Псыш, где начинаются популярные пешие маршруты, ведущие к живописным окрестным местам. А после заедем в курортный поселок Романтик, где вы сможете подняться по канатной дороге на смотровые площадки, чтобы окинуть взглядом макушки вершин, ледников и поросшие лесами склоны.

Осетинские пироги

Кроме того, в течение дня вы посетите село имени Коста Хетагурова, куда в конце 19 века переселилась осетинская община. Здесь мы предложим вам отведать традиционную национальную выпечку — ароматные пироги с разными начинками.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер на комфортабельных внедорожниках или минивэнах Toyota и горный чай
  • Дополнительно оплачиваются посещение Аланского городища — 100 руб. /человека; канатная дорога — 1000-2000 руб., в зависимости от выбранного тарифа; питание
  • Поездка может начаться в любом городе КМВ
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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