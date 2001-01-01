Горное плато Бермамыт

Горное плато возвышается над изрезанными долинами, которые простираются до Кавказского хребта. Поэтому Бермамыт — одно из тех мест, где Эльбрус виден лучше всего, обзор не закрыт абсолютно ничем. Пропасть и пушистые облака под ногами, облака преображающие пейзажи до неузнаваемости каждые несколько секунд. Одна из скал западного края плато напоминает двойной амфитеатр — два полукруга с отточенными ветром ступенями. В середине выступ и когда оказываешься по ту сторону скалы, на самом краю, создается впечатление какой-то отрешенности от реальности.

Маршрут

Альпийские луга

Пастбищный Хребет

Каньоны скалистого Алатау

Смотровая площадка (здесь Лермонтов написал картину «Вид на Эльбрус»)

Медовые водопады

Организационные детали