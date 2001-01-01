  1. Россия
  2. Экскурсии

Плато Бермамыт на джипе: лучшие виды на Эльбрус

4.5
8 отзывов
Ладья
Ладья – Гид из Пятигорска
Джип-тур по плато Бермамыт подойдет для ценителей активного отдыха и настоящей кавказской природы.

Мы отправимся к альпийским лугам и скалистым каньонам, чтобы насладиться лучшими видами на Эльбрус.

А пока вы будете наслаждаться природой, наш водитель 🚗 приготовит для Вас сытный обед — шашлык на мангале с лавашом и овощи с зеленью.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏆Активный отдых
  • В горы
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Плато Бермамыт на джипе: лучшие виды на Эльбрус
Плато Бермамыт на джипе: лучшие виды на Эльбрус

Что вы увидите

  • Альпийские луга
  • Пастбищный Хребет
  • Каньоны скалистого Алатау
  • Смотровая площадка
  • Медовые водопады
Горное плато Бермамыт
Горное плато возвышается над изрезанными долинами, которые простираются до Кавказского хребта. Поэтому Бермамыт — одно из тех мест, где Эльбрус виден лучше всего, обзор не закрыт абсолютно ничем. Пропасть и пушистые облака под ногами, облака преображающие пейзажи до неузнаваемости каждые несколько секунд. Одна из скал западного края плато напоминает двойной амфитеатр — два полукруга с отточенными ветром ступенями. В середине выступ и когда оказываешься по ту сторону скалы, на самом краю, создается впечатление какой-то отрешенности от реальности.
Маршрут
  • Альпийские луга
  • Пастбищный Хребет
  • Каньоны скалистого Алатау
  • Смотровая площадка (здесь Лермонтов написал картину «Вид на Эльбрус»)
  • Медовые водопады
Организационные детали
  • С собой: удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки.
  • Во время поездки Вас ждёт сытный обед-шашлык на мангале с лавашом и овощи с зеленью, а также согревающий горный чай.
Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспортное обслуживание VIP класса
  • Питание (шашлык из мяса птицы, овощи, фиточай)
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Плато Бермамыт на джипе: лучшие виды на Эльбрус
Плато Бермамыт на джипе: лучшие виды на Эльбрус
Плато Бермамыт на джипе: лучшие виды на Эльбрус
Плато Бермамыт на джипе: лучшие виды на Эльбрус

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ладья
Ладья
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

8 отзывов оставили туристы

Ладья проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия в Приэльбрусье
1 200
12 часов
Экскурсия в Приэльбрусье
57 отзывов
Домбай — природа и легенды Карачаево-Черкессии
1 200
12 часов
Домбай — природа и легенды Карачаево-Черкессии
26 отзывов
4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
950
9 часов
4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
20 отзывов
Обзорная экскурсия по Пятигорску (пн, ср, пт, вс)
600
4 часа
Обзорная экскурсия по Пятигорску (пн, ср, пт, вс)
18 отзывов
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
1 500
14 часов
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
18 отзывов
Голубое озеро и Аушигерские термальные источники
1 000
6.5 часов
Голубое озеро и Аушигерские термальные источники
14 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Пятигорске

Лермонтов и Кавказские Минеральные Воды
3 200
4.5 часов
Лермонтов и Кавказские Минеральные Воды
55 отзывов
Изучить бренды Пятигорска и пройти по достопримечательностям нестандартным маршрутом
Восхождение на пятиглавую Бештау
От 1 300
3 часа
Восхождение на пятиглавую Бештау
42 отзыва
Покорить самую высокую гору Кавказских Минеральных Вод и испытать пьянящее чувство свободы
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!
От 7 000
10 часов
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!
37 отзывов
Отправиться на встречу с фантастическими горными пейзажами и разгадать природные феномены края
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
7 800
8 часов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
22 отзыва
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
От 8 000
10 часов
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
19 отзывов
Путешествие по природным и загадочным памятникам Кабардино-Балкарии
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска
От 7 000
10 часов
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска
17 отзывов
Исследовать мистические места, открыть целебные свойства нарзанов и посетить величественные водопады