Горное плато возвышается над изрезанными долинами, которые простираются до Кавказского хребта. Поэтому Бермамыт — одно из тех мест, где Эльбрус виден лучше всего, обзор не закрыт абсолютно ничем. Пропасть и пушистые облака под ногами, облака преображающие пейзажи до неузнаваемости каждые несколько секунд. Одна из скал западного края плато напоминает двойной амфитеатр — два полукруга с отточенными ветром ступенями. В середине выступ и когда оказываешься по ту сторону скалы, на самом краю, создается впечатление какой-то отрешенности от реальности.
Маршрут
Альпийские луга
Пастбищный Хребет
Каньоны скалистого Алатау
Смотровая площадка (здесь Лермонтов написал картину «Вид на Эльбрус»)
Медовые водопады
Организационные детали
С собой: удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки.
Во время поездки Вас ждёт сытный обед-шашлык на мангале с лавашом и овощи с зеленью, а также согревающий горный чай.
Что входит
Услуги гида-водителя
Транспортное обслуживание VIP класса
Питание (шашлык из мяса птицы, овощи, фиточай)
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.