ежедневно в 10:00, 10:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 и 20:30

Часовая прогулка на теплоходе по великому Дону

Полюбоваться южным мегаполисом и природой с воды, чтобы лучше прочувствовать город

5
1 отзыв
В имени нашего города название реки — как не прокатиться здесь на теплоходе? Эта водная прогулка покажет вам красочные панорамы Ростова-на-Дону: от старинных зданий и современного стадиона на левом берегу до зеленого правового берега. Конечно, вы успеете сделать фото и просто отдохнуть на свежем воздухе.
Часовая прогулка на теплоходе по великому Дону
Часовая прогулка на теплоходе по великому Дону
Часовая прогулка на теплоходе по великому Дону
Часовая прогулка на теплоходе по великому Дону
Часовая прогулка на теплоходе по великому Дону
Часовая прогулка на теплоходе по великому Дону
Часовая прогулка на теплоходе по великому Дону
Часовая прогулка на теплоходе по великому Дону
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Два берега и достопримечательности Ростова-на-Дону

Теплоход с верхней открытой палубой и нижней закрытой отправится с набережной возле Речного вокзала и пройдет через центр города. На борту вам откроется отличный обзор на оба берега Дона — в зависимости от того, куда вы смотрите, вы увидите как исторические и современные объекты, так и донские пейзажи.

Вы проплывете вдоль оживленных набережных и под главным мостом Ростова-на-Дону, не пропустите стадион «Ростов Арена», 70-метровую стелу «Освободителям Ростова» и колесо обозрения на Театральной площади. Доплыв до зеленого острова, теплоход вернется обратно.

Организационные детали

  • Это прогулка на теплоходе без сопровождения гида
  • Детям до 7 лет бесплатно (оформлять билет не нужно)
  • На сайте вы оплачиваете 23% стоимости, а остальное — переводом по реквизитам нашего агентства (важно сделать это сразу после оплаты на сайте)
  • После оплаты вы получите код, с которым можете забрать билет в кассе на набережной и отправиться на прогулку

Расписание

  • Теплоход отправляется от набережной каждый час с 08:00 до 20:30, а в хорошую солнечную погоду каждые 20-30 минут
  • Вы можете забронировать прогулку на одно время, а отправиться на нее в любое другое время по расписанию (билет действителен в течение всего дня)
  • Перерывы в расписании на время поднятия моста: 11:00-12:00 и 17:00-18:00

ежедневно в 10:00, 10:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 и 20:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной Ростова-на-Дону в районе Речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 10:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 и 20:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Оксана
27 июля 2022
Прогулка на небольшом двухпалубном теплоходе. По времени 1 час. Веселая Музыка. Бар с напитками и закусками. Фотограф. Минимум информации.
Прогулка на небольшом двухпалубном теплоходе. По времени 1 час. Веселая Музыка. Бар с напитками и закусками. Фотограф. Минимум информации.

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