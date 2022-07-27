ежедневно в 10:00, 10:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 и 20:30

Теплоход с верхней открытой палубой и нижней закрытой отправится с набережной возле Речного вокзала и пройдет через центр города. На борту вам откроется отличный обзор на оба берега Дона — в зависимости от того, куда вы смотрите, вы увидите как исторические и современные объекты, так и донские пейзажи.
Вы проплывете вдоль оживленных набережных и под главным мостом Ростова-на-Дону, не пропустите стадион «Ростов Арена», 70-метровую стелу «Освободителям Ростова» и колесо обозрения на Театральной площади. Доплыв до зеленого острова, теплоход вернется обратно.