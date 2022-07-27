ежедневно в 10:00, 10:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 и 20:30

В имени нашего города название реки — как не прокатиться здесь на теплоходе? Эта водная прогулка покажет вам красочные панорамы Ростова-на-Дону: от старинных зданий и современного стадиона на левом берегу до зеленого правового берега. Конечно, вы успеете сделать фото и просто отдохнуть на свежем воздухе.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Два берега и достопримечательности Ростова-на-Дону

Теплоход с верхней открытой палубой и нижней закрытой отправится с набережной возле Речного вокзала и пройдет через центр города. На борту вам откроется отличный обзор на оба берега Дона — в зависимости от того, куда вы смотрите, вы увидите как исторические и современные объекты, так и донские пейзажи.

Вы проплывете вдоль оживленных набережных и под главным мостом Ростова-на-Дону, не пропустите стадион «Ростов Арена», 70-метровую стелу «Освободителям Ростова» и колесо обозрения на Театральной площади. Доплыв до зеленого острова, теплоход вернется обратно.

Организационные детали

Это прогулка на теплоходе без сопровождения гида

Детям до 7 лет бесплатно (оформлять билет не нужно)

На сайте вы оплачиваете 23% стоимости, а остальное — переводом по реквизитам нашего агентства (важно сделать это сразу после оплаты на сайте)

После оплаты вы получите код, с которым можете забрать билет в кассе на набережной и отправиться на прогулку

Расписание