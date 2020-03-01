Игорь проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Две оккупации, или почему Ростов-на-Дону — не город-герой

Разобраться в деталях военной истории и посетить братские захоронения и места с боевым прошлым

Игорь
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Игорь – ваш гид
Мы проедем по маршруту движения войск во время оккупации, побываем в парке Авиаторов и на улицах Нахичевани.

Вы услышите о жертвах холокоста в Змиевской балке и окажетесь на месте кровопролитных боёв — в Кумженской роще.

Узнаете, почему 56 армия оказалась не готова, погрузитесь в историю партизанского движения и попробуете настоящую фронтовую кашу.
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Две оккупации, или почему Ростов-на-Дону — не город-герой
Две оккупации, или почему Ростов-на-Дону — не город-герой

Что вас ожидает

Память о жертвах
Мы начнем с северо-восточной части города и будем продвигаться на запад. В парке Авиаторов осмотрим обелиск у братской могилы, где похоронены более 1800 человек. После отправимся в один из районов Ростова, Нахичевань: проедем по улице, где велись локальные городские бои. У дома Водникова вы услышите о массовом расстреле жителей, а стела «Освободителям Ростова» заставит еще раз задуматься о масштабе тех событий.

Причины и следствия
Со смотровой площадки в Старом центре вам откроется вид на левый берег Дона. Вы узнаете о первом освобождении Ростова и поймете, почему солдаты Советской Армии оказались перед немцами как на ладони.
После мы посетим самое большое в современной России место захоронения жертв холокоста — Змиевскую балку. Я расскажу о подготовленности 56 армии к военным действиям и объясню, отчего город был не готов к оккупации.

Мемориальный комплекс
Последний пункт — Кумженская роща. Здесь до сих пор хоронят останки, обнаруженные местными поисковыми отрядами. Мы вспомним героический подвиг Александры Нозадзе и мальчика Вити Черевичкина. А еще я расскажу о системе дотов и пулемётных гнезд, созданных в военный период.

Две оккупации, или почему Ростов-на-Дону — не город-герой
Две оккупации, или почему Ростов-на-Дону — не город-герой
Две оккупации, или почему Ростов-на-Дону — не город-герой
Две оккупации, или почему Ростов-на-Дону — не город-герой
Две оккупации, или почему Ростов-на-Дону — не город-герой
Две оккупации, или почему Ростов-на-Дону — не город-герой
Две оккупации, или почему Ростов-на-Дону — не город-герой
Две оккупации, или почему Ростов-на-Дону — не город-герой
Две оккупации, или почему Ростов-на-Дону — не город-герой
Две оккупации, или почему Ростов-на-Дону — не город-герой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Игорь
Игорь
Меня зовут Игорь, я музыкант, звукорежиссер и большой любитель загадочных и необычных мест своего родного города и области. Уже много лет я собираю информацию о тайнах Ростова-на-Дону, и теперь готов поделиться своими знаниями с гостями этого города!
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Игорь проводит ещё 1 экскурсию

Мистический Ростов-на-ДонуМистический Ростов-на-ДонуМистический Ростов-на-Дону
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3 отзыва
Посетить места силы и узнать о загадочных событиях в истории города
У Ростова-на-Дону, как у любого древнего города, есть свои темные страницы истории, сокрытые от любопытных глаз туристов. Я открою вам необычную грань города: с призраками прошлого, аномальными зонами, отголосками эпидемии чумы и даже входом в античный Аид, охраняемый трехглавым псом. И поверьте, эта мистическая сторона Ростова-на-Дону непременно вас удивит!

Индивидуальные экскурсии по Ростову-на-Дону

Ростов-на-Дону сквозь векаРостов-на-Дону сквозь векаРостов-на-Дону сквозь века
2600 за экскурсию
3 часа
11 отзывов
История и легенды главных мест города на насыщенной обзорной экскурсии
Вы пройдете по старинным улицам и живописному парку, увидите доходные дома, древние храмы, театры и даже тюрьму. Узнаете, что такое «треугольник Померанцева», какие ростовские папиросы любил Николай II и чем живет город сегодня.
Весь Ростов за 3 часаВесь Ростов за 3 часаВесь Ростов за 3 часа
3500 за экскурсию
3 часа
19 отзывов
От города с криминальным прошлым до «южной столицы»
У Ростова много имен: «ворота Кавказа», «южная столица», «Ростов-папа», но с чем они связаны и какие истории скрывает город? На прогулке вы узнаете, как из маленькой деревушки Ростов превратился в город-миллионник, посетите ростовскую Wall Street, встретите банки и гостиницы начала 20 века. Шаг за шагом вы пройдете по всем старым улочкам Ростова, где я расскажу о криминальном прошлом города и помогу вам разобраться в особенностях его многоликой культуры.
Купеческий город и казачий колоритКупеческий город и казачий колоритКупеческий город и казачий колорит
скидка15%
3500 ₽
2975 за экскурсию
3 часа
17 отзывов
Прогулка по самым интересным местам и посещение музея Донской казачьей гвардии
Вас ждёт приключение в Ростове-на-Дону, раскрывающее две важнейшие его грани: историю купеческого города, выросшего на месте крепости, и историю донского казачества, неразрывно связанного с этим краем. Вы прогуляетесь по центральным улицам и увидите самые популярные достопримечательности, полюбуетесь рекой Дон и посетите музей, где прикоснётесь к истории элитной императорской гвардии.
Ростов-на-Дону: история города и секреты донского виноделияРостов-на-Дону: история города и секреты донского виноделияРостов-на-Дону: история города и секреты донского виноделия
3500 за экскурсию
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15 отзывов
Главные достопримечательности и экскурсия на Ростовский комбинат шампанских вин
Я познакомлю вас с южным колоритом Ростова-на-Дону, его культурным наследием, легендами и традициями. Мы поговорим об истории казачества, пройдемся по живописной набережной и посетим центр виноделия региона – Ростовский комбинат шампанских вин, где вы увидите все этапы производства донского вина и сможете его продегустировать!
От устья Дона до Новочеркасска за один день!От устья Дона до Новочеркасска за один день!От устья Дона до Новочеркасска за один день!
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Древние крепости, станицы, степные запахи и старинные города на живописной авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю в увлекательное путешествие вдоль Дона, насыщенное историческими местами, неповторимыми пейзажами и видами на мирную водную гладь с паромами и баржами. Вы посетите Азов, «Левбердон», Старочеркасск и Новочеркасск и узнаете, чем они знамениты и как живут в них люди. А еще услышите самые интересные факты о местном казачестве!
Как отдыхали в Старом РостовеКак отдыхали в Старом РостовеКак отдыхали в Старом Ростове
3500 за экскурсию
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2 отзыва
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Полный легенд Ростов невероятно красив вечером и ночью, когда здания выглядят величественнее, а истории звучат таинственнее. Вы узнаете, как проводили свободное время ростовцы и нахичеванцы, услышите о похождениях местных купцов и раскроете, где находилась ростовская «улица красных фонарей».

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