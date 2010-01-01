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Экскурсия по винодельческому хозяйству с дегустацией вин

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8 отзывов
Эльбузд
Эльбузд – Гид из Ростова-на-Дону
Приглашаем вас посетить знаменитое винодельческое хозяйство «Эльбузд», которое расположено на живописном берегу одноименной реки.

Вы ознакомитесь с процессом выращивания винограда и производства вина, попробуете разные сорта донских вин и традиционные блюда этой местности, а также узнаете секреты и тайны культуры виноделия Ростовской области.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-60 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по винодельческому хозяйству с дегустацией вин
Экскурсия по винодельческому хозяйству с дегустацией вин

Что вы увидите

  • Виноградник
  • Производство вина
  • Побережье реки Эльбузд
Винодельческое хозяйство «Эльбузд»
Виноградник, которые Вы посетите, молодой — основан он в 2010 году, когда были высажены саженцы из элитного европейского питомника. Консультантом его является энолог №1 в мире Мишель Роллан. Это его первый и единственный проект в России.

Программа экскурсии:

  • ‍— Прибытие на винодельческое хозяйство «Эльбузд».
  • Экскурсия, во время которой Вы узнаете все тонкости обработки винограда и изготовления вина, ознакомитесь с современнейшим европейским оборудованием, узнаете секреты виноделов.
  • Дегустация сухих вин.
  • Легкие закуски.
  • Экскурсия по винограднику и окрестностям. Вы сможете посмотреть, как выращивают виноград и прогуляться 👣 к берегу реки «Эльбузд».
Организационные детали
  • Внимание!!! Экскурсия ⛳ проводится при бронировании от 2х человек
  • Экскурсия для лиц старше 18 лет!
  • Мы находимся в часе езды от Ростова на Дону.
Что входит
  • Экскурсия по винограднику и винодельне
  • Дегустация сухих вин (2 белых, 2 красных)
  • Закуска (сухарики или крекеры)
Что не входит
  • Обед
  • Трансфер до винодельни и обратно
  • Доп. линейка вин
Начало и место завершения
🚩 ДВХ «Эльбузд»
Экскурсия по винодельческому хозяйству с дегустацией вин
Экскурсия по винодельческому хозяйству с дегустацией вин
Экскурсия по винодельческому хозяйству с дегустацией вин
Экскурсия по винодельческому хозяйству с дегустацией вин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Эльбузд
Эльбузд
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8 отзывов оставили туристы

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