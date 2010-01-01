Виноградник, которые Вы посетите, молодой — основан он в 2010 году, когда были высажены саженцы из элитного европейского питомника. Консультантом его является энолог №1 в мире Мишель Роллан. Это его первый и единственный проект в России.
Программа экскурсии:
— Прибытие на винодельческое хозяйство «Эльбузд».
Экскурсия, во время которой Вы узнаете все тонкости обработки винограда и изготовления вина, ознакомитесь с современнейшим европейским оборудованием, узнаете секреты виноделов.
Дегустация сухих вин.
Легкие закуски.
Экскурсия по винограднику и окрестностям. Вы сможете посмотреть, как выращивают виноград и прогуляться 👣 к берегу реки «Эльбузд».
Организационные детали
Внимание!!! Экскурсия ⛳ проводится при бронировании от 2х человек
Экскурсия для лиц старше 18 лет!
Мы находимся в часе езды от Ростова на Дону.
Что входит
Экскурсия по винограднику и винодельне
Дегустация сухих вин (2 белых, 2 красных)
Закуска (сухарики или крекеры)
Что не входит
Обед
Трансфер до винодельни и обратно
Доп. линейка вин
Начало и место завершения
🚩 ДВХ «Эльбузд»
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.