Винодельческое хозяйство «Эльбузд»

Виноградник, которые Вы посетите, молодой — основан он в 2010 году, когда были высажены саженцы из элитного европейского питомника. Консультантом его является энолог №1 в мире Мишель Роллан. Это его первый и единственный проект в России.

Программа экскурсии:

‍— Прибытие на винодельческое хозяйство «Эльбузд».

Экскурсия, во время которой Вы узнаете все тонкости обработки винограда и изготовления вина, ознакомитесь с современнейшим европейским оборудованием, узнаете секреты виноделов.

Дегустация сухих вин.

Легкие закуски.

Экскурсия по винограднику и окрестностям. Вы сможете посмотреть, как выращивают виноград и прогуляться 👣 к берегу реки «Эльбузд».

Организационные детали