17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по самым интересным местам и посещение музея Донской казачьей гвардии

Инна
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Инна – ваш гид
Вас ждёт приключение в Ростове-на-Дону, раскрывающее две важнейшие его грани: историю купеческого города, выросшего на месте крепости, и историю донского казачества, неразрывно связанного с этим краем.

Вы прогуляетесь по центральным улицам и увидите самые популярные достопримечательности, полюбуетесь рекой Дон и посетите музей, где прикоснётесь к истории элитной императорской гвардии.
3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча — ул. Большая Садовая 43/32
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У этой экскурсии17 отзывов
4.76
Купеческий город и казачий колорит
Купеческий город и казачий колорит

Что вас ожидает

Южный колорит старых улочек
Купеческий Ростов-на-Дону встретит вас тёплыми объятиями на благоустроенной городской набережной. Вы прогуляетесь по старым улочкам и увидите самые популярные места и значимые памятники города. Пройдёте по пешеходному Соборному переулку, который соединил бывшую главную улицу Московскую с современной Большой Садовой улицей. На прогулке по частному купеческому саду и Покровскому скверу — бывшему центру крепости Дмитрия Ростовского — город поделится с вами своими историями и интересными фактами. И конечно, на Соборной площади вы полюбуетесь главным городским собором.

Проникнуться духом казачества
Вы побываете в музее с единственной подобной в России экспозицией — культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия». Здесь вы увидите уникальную частную коллекцию, которая 25 лет собиралась ростовчанином Николаем Новиковым: документы, мундиры казачьих частей, предметы личного обихода и быта, оружие и снаряжение. Узнаете о донской казачьей элите — трёх прославленных частях Русской императорской гвардии.
А приятным дополнением станет чаепитие по-казачьи в музее: после экскурсии вы насладитесь травяным чаем с традиционными донскими угощениями, которые могут удивить любого!

Организационные детали

Дополнительные расходы: входные билеты в музей Донской казачьей гвардии (400 р./чел. + чаепитие)

Купеческий город и казачий колорит
Купеческий город и казачий колорит
Купеческий город и казачий колорит
Купеческий город и казачий колорит
Купеческий город и казачий колорит
Купеческий город и казачий колорит
Купеческий город и казачий колорит
Купеческий город и казачий колорит
Купеческий город и казачий колорит
Купеческий город и казачий колорит

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — ул. Большая Садовая 43/32.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Инна
Инна
Меня зовут Инна, я генеральный директор туристской компании, принимающей иностранцев в России. Но знаете, даже с такой должностью я не могу себе отказать заниматься любимым делом в свободное время: лично проводить экскурсии в качестве гида! Если Вы хотите познакомиться с городом Ростовом-на-Дону и его окрестностям, я с удовольствием встречусь с Вами и проведу экскурсию по самым и не самым популярным местам сквозь прошлое и настоящее Донского края!
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Нам очень понравилось, очень душевный экскурсовод Инна, экскурсия доставила удовольствие, новые знания, воспоминания и город предстал совсем в другом ракурсе. Спасибо. Будем в городе обязательно воспользуемся ещё Вашими услугами.
22 февраля 2020
Спасибо огромное Инне! Чудесная прогулка по Ростову-на-Дону. Даже погода не смогла испортить нашу экскурсию. Великолепный экскурсовод! Грамотная, с чувством юмор, тактичная Инна! Экскурсия на одном дыхании. Интересные факты, неизвестные нам истории, содержательный рассказ о городе.
11 ноября 2019
Приятная легкая пешеходная экскурсия! Интересный рассказ о истории города. Интересный музей. Гид легкий, общительный, информационно подкованный.
25 октября 2019
Инна блестящий рассказчик, любящий свой город и интересующийся его историей. Мы, будучи в прошлом жителями Ростова, очень много нового открыли для себя! Показан город не так, как я изучала про него в Школе! Пешеходный маршрут проходит по центру, и чтобы увидеть все запланированное Инной, надо быстро двигаться!
Очень рекомендую!
24 октября 2019
Инна провела отличную экскурсию! Знает много интересных фактов про город и историю. Чутко реагировала на пожелания группы, заботилась о нашем комфорте и внимательно слушала вопросы. Нам очень понравилось. Однозначно порекомендуем коллегам и друзьям!
8 октября 2019
Спасибо! Очень понравилось.
2 августа 2019
Чай в музее желательно предлагать до осмотра.
29 июня 2019
Я люблю экскурсии и очень часто заказываю их на этом сайте. И пока однозначный вывод, что наши соотечественники за границей более профессиональные гиды...
Возможно насладиться экскурсией нам помешал дождь, и еще гид поменяла маршрут для нашего удобства... и не очень владела материалом. Но это однозначно было лучше, чем прогулка по Ростову с Голосом города!!
Зато музей казачества привел в восторг! Обязательно для посещения!!!
И чаепитие душевное
19 июня 2019
Экскурию и посещение музея казачества рекомендую. Интересная информация, доступно, красочно изложенная. Спасибо организаторуи экскурсоводу.
17 мая 2019
Были на экскурсии с мужем и ребёнком (6 лет). Нам очень понравилось! Экскурсию заказывали на первый день нашего пребывания в Ростове-на-Дону. В этом городе были в первый раз. И благодаря Инне мы и с историей познакомились, и с памятниками архитектуры, и о современной жизни Ростова-на-Дону узнали. Кроме этого, впоследствии нам было проще ориентироваться в центре города без карты, по тем памятникам архитектуры, о которых рассказывала Инна. Нам было легко и приятно с ней общаться. Время экскурсии пролетело ооочень быстро! Все было достаточно динамично и не нудно. Хотя мы, стоит признать, и не любители экскурсий))))
Музей оказался небольшим и экспонатов, соответственно, не много. Но тут нам тоже повезло с экскурсоводом. Его рассказ был содержательным, изложен в доступной форме. Он рассказывал и о таких фактах, которые вряд ли есть в учебниках истории. В конце был показан ролик. Очень трогательный. Опять же, ребёнок все это время внимал с интересом. Причём это активный ребёнок!!!! Только в самом конце немного устала (через 3,5 часа!!!). То есть экскурсия стоит того, чтобы на ней побывать!
Ещё 7 отзывов

Инна проводит ещё 1 экскурсию

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