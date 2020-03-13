17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Были на экскурсии с мужем и ребёнком (6 лет). Нам очень понравилось! Экскурсию заказывали на первый день нашего пребывания в Ростове-на-Дону. В этом городе были в первый раз. И благодаря Инне мы и с историей познакомились, и с памятниками архитектуры, и о современной жизни Ростова-на-Дону узнали. Кроме этого, впоследствии нам было проще ориентироваться в центре города без карты, по тем памятникам архитектуры, о которых рассказывала Инна. Нам было легко и приятно с ней общаться. Время экскурсии пролетело ооочень быстро! Все было достаточно динамично и не нудно. Хотя мы, стоит признать, и не любители экскурсий))))

Музей оказался небольшим и экспонатов, соответственно, не много. Но тут нам тоже повезло с экскурсоводом. Его рассказ был содержательным, изложен в доступной форме. Он рассказывал и о таких фактах, которые вряд ли есть в учебниках истории. В конце был показан ролик. Очень трогательный. Опять же, ребёнок все это время внимал с интересом. Причём это активный ребёнок!!!! Только в самом конце немного устала (через 3,5 часа!!!). То есть экскурсия стоит того, чтобы на ней побывать!