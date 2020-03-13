17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Южный колорит старых улочек Купеческий Ростов-на-Дону встретит вас тёплыми объятиями на благоустроенной городской набережной. Вы прогуляетесь по старым улочкам и увидите самые популярные места и значимые памятники города. Пройдёте по пешеходному Соборному переулку, который соединил бывшую главную улицу Московскую с современной Большой Садовой улицей. На прогулке по частному купеческому саду и Покровскому скверу — бывшему центру крепости Дмитрия Ростовского — город поделится с вами своими историями и интересными фактами. И конечно, на Соборной площади вы полюбуетесь главным городским собором.
Проникнуться духом казачества Вы побываете в музее с единственной подобной в России экспозицией — культурно-выставочном центре «Донская казачья гвардия». Здесь вы увидите уникальную частную коллекцию, которая 25 лет собиралась ростовчанином Николаем Новиковым: документы, мундиры казачьих частей, предметы личного обихода и быта, оружие и снаряжение. Узнаете о донской казачьей элите — трёх прославленных частях Русской императорской гвардии. А приятным дополнением станет чаепитие по-казачьи в музее: после экскурсии вы насладитесь травяным чаем с традиционными донскими угощениями, которые могут удивить любого!
Организационные детали
Дополнительные расходы: входные билеты в музей Донской казачьей гвардии (400 р./чел. + чаепитие)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура — ул. Большая Садовая 43/32.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Инна, я генеральный директор туристской компании, принимающей иностранцев в России. Но знаете, даже с такой должностью я не могу себе отказать заниматься любимым делом в свободное время: лично проводить экскурсии в качестве гида! Если Вы хотите познакомиться с городом Ростовом-на-Дону и его окрестностям, я с удовольствием встречусь с Вами и проведу экскурсию по самым и не самым популярным местам сквозь прошлое и настоящее Донского края!
Нам очень понравилось, очень душевный экскурсовод Инна, экскурсия доставила удовольствие, новые знания, воспоминания и город предстал совсем в другом ракурсе. Спасибо. Будем в городе обязательно воспользуемся ещё Вашими услугами.
Татьяна
22 февраля 2020
Спасибо огромное Инне! Чудесная прогулка по Ростову-на-Дону. Даже погода не смогла испортить нашу экскурсию. Великолепный экскурсовод! Грамотная, с чувством юмор, тактичная Инна! Экскурсия на одном дыхании. Интересные факты, неизвестные нам истории, содержательный рассказ о городе.
Елена
11 ноября 2019
Приятная легкая пешеходная экскурсия! Интересный рассказ о истории города. Интересный музей. Гид легкий, общительный, информационно подкованный.
Ирина
25 октября 2019
Инна блестящий рассказчик, любящий свой город и интересующийся его историей. Мы, будучи в прошлом жителями Ростова, очень много нового открыли для себя! Показан город не так, как я изучала про него в Школе! Пешеходный маршрут проходит по центру, и чтобы увидеть все запланированное Инной, надо быстро двигаться!
Очень рекомендую!
Наталья
24 октября 2019
Инна провела отличную экскурсию! Знает много интересных фактов про город и историю. Чутко реагировала на пожелания группы, заботилась о нашем комфорте и внимательно слушала вопросы. Нам очень понравилось. Однозначно порекомендуем коллегам и друзьям!
Майя
8 октября 2019
Спасибо! Очень понравилось.
Ирина
2 августа 2019
Чай в музее желательно предлагать до осмотра.
Лариса
29 июня 2019
Я люблю экскурсии и очень часто заказываю их на этом сайте. И пока однозначный вывод, что наши соотечественники за границей более профессиональные гиды...
Возможно насладиться экскурсией нам помешал дождь, и еще гид поменяла маршрут для нашего удобства... и не очень владела материалом. Но это однозначно было лучше, чем прогулка по Ростову с Голосом города!!
Зато музей казачества привел в восторг! Обязательно для посещения!!!
И чаепитие душевное
Любовь
19 июня 2019
Экскурию и посещение музея казачества рекомендую. Интересная информация, доступно, красочно изложенная. Спасибо организаторуи экскурсоводу.
Наталья
17 мая 2019
Были на экскурсии с мужем и ребёнком (6 лет). Нам очень понравилось! Экскурсию заказывали на первый день нашего пребывания в Ростове-на-Дону. В этом городе были в первый раз. И благодаря Инне мы и с историей познакомились, и с памятниками архитектуры, и о современной жизни Ростова-на-Дону узнали. Кроме этого, впоследствии нам было проще ориентироваться в центре города без карты, по тем памятникам архитектуры, о которых рассказывала Инна. Нам было легко и приятно с ней общаться. Время экскурсии пролетело ооочень быстро! Все было достаточно динамично и не нудно. Хотя мы, стоит признать, и не любители экскурсий))))
Музей оказался небольшим и экспонатов, соответственно, не много. Но тут нам тоже повезло с экскурсоводом. Его рассказ был содержательным, изложен в доступной форме. Он рассказывал и о таких фактах, которые вряд ли есть в учебниках истории. В конце был показан ролик. Очень трогательный. Опять же, ребёнок все это время внимал с интересом. Причём это активный ребёнок!!!! Только в самом конце немного устала (через 3,5 часа!!!). То есть экскурсия стоит того, чтобы на ней побывать!
Главные достопримечательности и экскурсия на Ростовский комбинат шампанских вин
Я познакомлю вас с южным колоритом Ростова-на-Дону, его культурным наследием, легендами и традициями. Мы поговорим об истории казачества, пройдемся по живописной набережной и посетим центр виноделия региона – Ростовский комбинат шампанских вин, где вы увидите все этапы производства донского вина и сможете его продегустировать!
История и легенды главных мест города на насыщенной обзорной экскурсии
Вы пройдете по старинным улицам и живописному парку, увидите доходные дома, древние храмы, театры и даже тюрьму. Узнаете, что такое «треугольник Померанцева», какие ростовские папиросы любил Николай II и чем живет город сегодня.
От города с криминальным прошлым до «южной столицы»
У Ростова много имен: «ворота Кавказа», «южная столица», «Ростов-папа», но с чем они связаны и какие истории скрывает город? На прогулке вы узнаете, как из маленькой деревушки Ростов превратился в город-миллионник, посетите ростовскую Wall Street, встретите банки и гостиницы начала 20 века. Шаг за шагом вы пройдете по всем старым улочкам Ростова, где я расскажу о криминальном прошлом города и помогу вам разобраться в особенностях его многоликой культуры.