Посмотрим казачью станицу, костюмированную праздничную программу, сожжем чучело масленицы, сделаем оберег, попьем чаю на травах с блинами, сметаной и джемом.

Поездка на масленицу в Старочеркасске лучший способ забыть о городской суете и погрузиться атмосферу веселого праздника. Не просто посетить одно из самых интереснейших мест Ростовской области, посмотреть Атаманское подворье, полюбоваться Воскресенским собором и его Колокольней. Но и поесть блинов, послушать фольклорные коллективы, посмотреть театрализованную программу, поучаствовать в конкурсах и проводить зиму стоит именно здесь.