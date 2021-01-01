Масленица в Старочеркасске 2021 Поездка из Ростова-на-Дону

Родные-Просторы
Родные-Просторы – Гид из Ростов-на-Дону
Масленица в Старочеркасске 2021 Поездка из Ростова-на-Дону
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • 1 590 ₽ за человека

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Масленица в Старочеркасске 2021 Поездка из Ростова-на-Дону
Масленица в Старочеркасске 2021 Поездка из Ростова-на-Дону

Что вы увидите

  • Казачья станица Страочеркасская
  • Воскресенский Войсковой собор
  • Кухня Атамана Ефремова
Посмотрим казачью станицу, костюмированную праздничную программу, сожжем чучело масленицы, сделаем оберег, попьем чаю на травах с блинами, сметаной и джемом.
Поездка на масленицу в Старочеркасске лучший способ забыть о городской суете и погрузиться атмосферу веселого праздника. Не просто посетить одно из самых интереснейших мест Ростовской области, посмотреть Атаманское подворье, полюбоваться Воскресенским собором и его Колокольней. Но и поесть блинов, послушать фольклорные коллективы, посмотреть театрализованную программу, поучаствовать в конкурсах и проводить зиму стоит именно здесь.
Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии Ростов-на-Дону - станица Старочеркасская - Ростов-на-Дону
  • Рассказ об истории и традициях празднования масленицы (по пути в Старочеркасск)
  • Обзорная пешеходная экскурсия по Старочеркасску
  • Участие в праздничной программе.
  • Мастер класс по изготовлению оберега.
  • Интерактивная лекция с чаепитием (чай + 2 блинчика с сметаной и джемом).
  • Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
  • Хорошее настроение
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается (по желанию):
  • сувениры
  • блины и прочие угощения
Начало и место завершения
🚩 улица Московская, 53
Масленица в Старочеркасске 2021 Поездка из Ростова-на-Дону
Масленица в Старочеркасске 2021 Поездка из Ростова-на-Дону

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Родные-Просторы
Родные-Просторы
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