В столицу Калмыкии

Посетив Элисту, вы увезете с собой незабываемые впечатления и фотографии 📸, которые вы не сможете сделать ни в одном другом городе России. Ведь Элиста с ее буддийским колоритом неповторима. Программа тура в Элисте очень насыщенна и вернувшись в Ростов вы даже не поверите что провели здесь всего один день.

Программа тура Ростов — Элиста: