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Однодневный тур в Элисту из Ростова-на-Дону

Родные-Просторы
Родные-Просторы – Гид из Ростова-на-Дону
Тур из Ростова-на-Дону в Элисту подарит удивительную возможность окунуться в мир буддийских храмов и посмотреть город 🏙️ шахмат, увидеть самую большую в Европе статую Будды и прикоснуться к ступе просветления.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 3 625 ₽ за человека

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Однодневный тур в Элисту из Ростова-на-Дону
Однодневный тур в Элисту из Ростова-на-Дону

Что вы увидите

  • Элиста:
  • Храм «Золотая Обитель Будды Шакьямуни»
  • Города шахмат «Сити-Чесс»
  • Ступа просветления
  • Центр города
В столицу Калмыкии
Посетив Элисту, вы увезете с собой незабываемые впечатления и фотографии 📸, которые вы не сможете сделать ни в одном другом городе России. Ведь Элиста с ее буддийским колоритом неповторима. Программа тура в Элисте очень насыщенна и вернувшись в Ростов вы даже не поверите что провели здесь всего один день.

Программа тура Ростов — Элиста:

  • 00:00 — Отправление из Ростова. (время в пути ~ 8 часов).
  • 08:00 — Прибытие в Элисту (время в Элисте ~`9 часов). Экскурсия ⛳ по центру города (пешеходная). Экскурсия «Дорога к храму» (посещение храма «Золотая Обитель Будды Шакьямуни»). Посещение города шахмат «Сити-Чесс» и Ступы Просветления
  • 17:00 — Отъезд в Ростов (время в пути ~8 часов). Прибытие в Ростов.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида экскурсовода
  • Входные билеты (Хурул, Сити-Чесс)
  • Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
Что не входит
  • Питание (по желанию)
  • Сувениры
Начало и место завершения
🚩 Улица Малиновского, 70
Однодневный тур в Элисту из Ростова-на-Дону
Однодневный тур в Элисту из Ростова-на-Дону
Однодневный тур в Элисту из Ростова-на-Дону
Однодневный тур в Элисту из Ростова-на-Дону

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Родные-Просторы
Родные-Просторы
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