Посетив Элисту, вы увезете с собой незабываемые впечатления и фотографии 📸, которые вы не сможете сделать ни в одном другом городе России. Ведь Элиста с ее буддийским колоритом неповторима. Программа тура в Элисте очень насыщенна и вернувшись в Ростов вы даже не поверите что провели здесь всего один день.
Программа тура Ростов — Элиста:
00:00 — Отправление из Ростова. (время в пути ~ 8 часов).
08:00 — Прибытие в Элисту (время в Элисте ~`9 часов). Экскурсия ⛳ по центру города (пешеходная). Экскурсия «Дорога к храму» (посещение храма «Золотая Обитель Будды Шакьямуни»). Посещение города шахмат «Сити-Чесс» и Ступы Просветления
17:00 — Отъезд в Ростов (время в пути ~8 часов). Прибытие в Ростов.
Что входит
Транспортное обслуживание
Услуги гида экскурсовода
Входные билеты (Хурул, Сити-Чесс)
Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
Что не входит
Питание (по желанию)
Сувениры
Начало и место завершения
🚩 Улица Малиновского, 70
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.