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Парк «Лога» из Ростова-на-Дону + "Эльдорадо"

Родные-Просторы
Родные-Просторы – Гид из Ростова-на-Дону
Добро пожаловать в мир сказок.

На день вы переместитесь из привычного суетливого города в атмосферу веселья и развлечений.

Здесь можно прокатиться на водных горках, изготовить разноцветный витраж своими руками, познакомиться с животными в зверинце….

и просто насладиться природой.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Парк «Лога» из Ростова-на-Дону + "Эльдорадо"
Парк «Лога» из Ростова-на-Дону + "Эльдорадо"

Что вы увидите

  • Ландшафтный парк «Лога»
  • Чистейшее озеро в каньоне (база отдыха Эльдорадо)
База отдыха «Эльдорадо» в Каменске-Шахтинском Ростовской области расположена в каньоне, на берегу невероятно чистого озера бирюзового цвета.
Вы попадете на великолепный пляж 🏖️, окунетесь в прозрачную воду, прокатитесь по водным горкам, отдохнете на уютной территории стилизованной под древнее индейское поселение.

Базы отдыха «Эльдорадо» это:

  • Чистое озеро в каньоне
  • Пляж
  • Детский пляж
  • Детская площадка
  • Водные горки для взрослых и детей
  • Ресторан «Таверна», бар 🍹 «Эльдорадо», Суши-бар «Mafia Stars»
  • Бильярд, теннис и баня.
  • Парк "Лога"Ландшафтный парк 🌳 "Лога" можно смело назвать лучшим парком Ростовской области. Парк выдержан в сказочном стиле. На территории в 22 гектара вас ждут река, озеро и водопады. Газоны, деревья, множество уютных мест с местами для отдыха.
  • Более сотни уникальных скульптур и зданий, мосты, башни, витражи, крепостная стена, все это вы сможете увидеть только здесь. Над оформлением парка трудятся мастера парка, каждый элемент сделан вручную. В парке Лога создана собственная столярная и кузнечная мастерская, деревообрабатывающий цех, мастерские по художественной росписи. изготовлению витражей.
  • В лога парке есть бесплатная пикниковая зона с мангалами. В зверинце "Птичий двор" вы сможете увидеть более 50 видов птиц и животных.
  • Две детские площадки и зона с кривыми зеркалами, аттракционы, как и весь парк не оставит равнодушными детей.
  • На территории парка есть ресторан, кафе, сувенирная лавка и лавка сладостей. Программа тура:- 07:15 Отправление из Ростова. (время в пути ~2, 5 часа).
  • 10:00 Прибытие на базу отдыха «Эльдорадо» (время на базе отдыха «Эльдорадо» ~5, 5 часов).
  • Купание, отдых на пляже базы отдыха «Эльдорадо».
  • 14:30 Отправление в парк Лога. Прогулка 👣 по парку (время в парке Лога ~2, 5 часа).
  • 18:00 Сбор группы. Отправление в Ростов. (время в пути ~2, 5 часа).
  • 20:30 Прибытие в Ростов.
Что входит
  • Проезд Ростов-на-Дону - Эльдорадо - Парк Лога - Ростов-на-Дону
  • Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
  • Хорошее настроение
Что не входит
  • входные билеты
  • входные билеты на территорию базы отдыха «Эльдорадо» - 300 руб.
  • дети до 7 лет - бесплатно.
Начало
🚩 Ул. Красноармейская, 178
Место завершения
🏁 пр.Ворошиловский,44
Парк «Лога» из Ростова-на-Дону + "Эльдорадо"
Парк «Лога» из Ростова-на-Дону + "Эльдорадо"
Парк «Лога» из Ростова-на-Дону + "Эльдорадо"
Парк «Лога» из Ростова-на-Дону + "Эльдорадо"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Родные-Просторы
Родные-Просторы
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