Родные-Просторы – Гид из Ростова-на-Дону

Добро пожаловать в мир сказок.



На день вы переместитесь из привычного суетливого города в атмосферу веселья и развлечений.



Здесь можно прокатиться на водных горках, изготовить разноцветный витраж своими руками, познакомиться с животными в зверинце….



и просто насладиться природой.