База отдыха «Эльдорадо» в Каменске-Шахтинском Ростовской области расположена в каньоне, на берегу невероятно чистого озера бирюзового цвета.
Вы попадете на великолепный пляж 🏖️, окунетесь в прозрачную воду, прокатитесь по водным горкам, отдохнете на уютной территории стилизованной под древнее индейское поселение.
Базы отдыха «Эльдорадо» это:
Чистое озеро в каньоне
Пляж
Детский пляж
Детская площадка
Водные горки для взрослых и детей
Ресторан «Таверна», бар 🍹 «Эльдорадо», Суши-бар «Mafia Stars»
Бильярд, теннис и баня.
Парк "Лога"Ландшафтный парк 🌳 "Лога" можно смело назвать лучшим парком Ростовской области. Парк выдержан в сказочном стиле. На территории в 22 гектара вас ждут река, озеро и водопады. Газоны, деревья, множество уютных мест с местами для отдыха.
Более сотни уникальных скульптур и зданий, мосты, башни, витражи, крепостная стена, все это вы сможете увидеть только здесь. Над оформлением парка трудятся мастера парка, каждый элемент сделан вручную. В парке Лога создана собственная столярная и кузнечная мастерская, деревообрабатывающий цех, мастерские по художественной росписи. изготовлению витражей.
В лога парке есть бесплатная пикниковая зона с мангалами. В зверинце "Птичий двор" вы сможете увидеть более 50 видов птиц и животных.
Две детские площадки и зона с кривыми зеркалами, аттракционы, как и весь парк не оставит равнодушными детей.
На территории парка есть ресторан, кафе, сувенирная лавка и лавка сладостей. Программа тура:- 07:15 Отправление из Ростова. (время в пути ~2, 5 часа).
10:00 Прибытие на базу отдыха «Эльдорадо» (время на базе отдыха «Эльдорадо» ~5, 5 часов).
Купание, отдых на пляже базы отдыха «Эльдорадо».
14:30 Отправление в парк Лога. Прогулка 👣 по парку (время в парке Лога ~2, 5 часа).
18:00 Сбор группы. Отправление в Ростов. (время в пути ~2, 5 часа).
20:30 Прибытие в Ростов.
Что входит
Проезд Ростов-на-Дону - Эльдорадо - Парк Лога - Ростов-на-Дону
Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
Хорошее настроение
Что не входит
входные билеты
входные билеты на территорию базы отдыха «Эльдорадо» - 300 руб.
дети до 7 лет - бесплатно.
Начало
🚩 Ул. Красноармейская, 178
Место завершения
🏁 пр.Ворошиловский,44
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.