Родные-Просторы – Гид из Ростова-на-Дону

Прогулка 👣 по огромной территории в 22 гектара с выходом к берегу реки Южного парка птиц «Малинки».



В парке 🌳 вы сможете увидеть более 250 видов и более 1000 особей экзотических птиц и других животных, такой коллекцией сможет похвастать далеко не каждый зоопарк в стране.