Южный парк 🌳 птиц «Малинки» крупнейший парк птиц на Юге России
Южный парк птиц Малинки - является крупнейшим парком птиц на Юге России, и входит в пятерку самых крупных в нашей стране.
В парке вас ждет:
Более 250 видов и более 1000 особей экзотических птиц и других животных.
Огромная территория в 22 га с выходом к берегу реки. На территории расположены беседки, детские площадки, кафе, пляж 🏖️, вольеры для зверей и птиц как закрытые так и открытые в которых можно потрогать животных.
Животные, которых можно покормить. При входе вы можете приобрести специальный набор фруктов 🍎 и овощей которые очень нравятся его обитателям. Возле многих вольеров есть специальные аппараты по продаже корма, поэтому вы всегда сможете покормить попугаев, лам, енотов и других обитателей парка с рук.
Программа тура
09:30 - Отправление из Ростова (время в пути ~1. 5 часа).
11:00 - Прибытие в южный парк птиц "Малинки" (время в парке ~3 часа).
11:00 - 14:00 Свободное время в парке.
14:00 - Отправление в Ростов (время в пути ~1. 5 часа).
15:30 - Прибытие в Ростов.
Важная информация
Что входит
Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии
Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
Услуги гида экскурсовода
Хорошее настроение
Что не входит
<b>входные билеты</b>
входные билеты на территорию «Мелехов-клуба» - 300 руб.
дети до 7 лет - бесплатно.
входные билеты на территорию парка птиц «Малинки» - 300 руб.
дети до 12 лет - бесплатно.
Начало и место завершения
🚩 Пр. Ворошиловский, 44
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.