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Поездка в парк южный птиц "Малинки"

Родные-Просторы
Родные-Просторы – Гид из Ростова-на-Дону
Прогулка 👣 по огромной территории в 22 гектара с выходом к берегу реки Южного парка птиц «Малинки».

В парке 🌳 вы сможете увидеть более 250 видов и более 1000 особей экзотических птиц и других животных, такой коллекцией сможет похвастать далеко не каждый зоопарк в стране.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Поездка в парк южный птиц "Малинки"
Поездка в парк южный птиц "Малинки"

Что вы увидите

  • Южный парк птиц «Малинки»
Южный парк 🌳 птиц «Малинки» крупнейший парк птиц на Юге России
Южный парк птиц Малинки - является крупнейшим парком птиц на Юге России, и входит в пятерку самых крупных в нашей стране.

В парке вас ждет:

  • Более 250 видов и более 1000 особей экзотических птиц и других животных.
  • Огромная территория в 22 га с выходом к берегу реки. На территории расположены беседки, детские площадки, кафе, пляж 🏖️, вольеры для зверей и птиц как закрытые так и открытые в которых можно потрогать животных.
  • Животные, которых можно покормить. При входе вы можете приобрести специальный набор фруктов 🍎 и овощей которые очень нравятся его обитателям. Возле многих вольеров есть специальные аппараты по продаже корма, поэтому вы всегда сможете покормить попугаев, лам, енотов и других обитателей парка с рук.
Программа тура
  • 09:30 - Отправление из Ростова (время в пути ~1. 5 часа).
  • 11:00 - Прибытие в южный парк птиц "Малинки" (время в парке ~3 часа).
  • 11:00 - 14:00 Свободное время в парке.
  • 14:00 - Отправление в Ростов (время в пути ~1. 5 часа).
  • 15:30 - Прибытие в Ростов.
Важная информация
Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии
  • Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
  • Услуги гида экскурсовода
  • Хорошее настроение
Что не входит
  • <b>входные билеты</b>
  • входные билеты на территорию «Мелехов-клуба» - 300 руб.
  • дети до 7 лет - бесплатно.
  • входные билеты на территорию парка птиц «Малинки» - 300 руб.
  • дети до 12 лет - бесплатно.
Начало и место завершения
🚩 Пр. Ворошиловский, 44
Поездка в парк южный птиц "Малинки"
Поездка в парк южный птиц "Малинки"
Поездка в парк южный птиц "Малинки"
Поездка в парк южный птиц "Малинки"
Поездка в парк южный птиц "Малинки"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Родные-Просторы
Родные-Просторы
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