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Ростов-на-Дону — город у тихого Дона

4.9
14 отзывов
Инна У.
Инна У. – Гид из Ростова-на-Дону
Ростов-на-Дону был построен по приказу Елизаветы Петровны, а сейчас это один из крупнейших городов России. Но почему-то мало кто знает о туристической привлекательности города. На своей экскурсии 🧭 я опровергну этот миф и расскажу историю 📖 Ростова. Мы прогуляемся по Большой Садовой, Набережной Дона и по парку им. Горького.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Ростов-на-Дону — город у тихого Дона
Ростов-на-Дону — город у тихого Дона

Что вы увидите

  • Большая Садовая
  • Парк им. Горького
  • Набережная реки Дон
  • Площадь Театральная
Прошлое и настоящее Ростова-на-Дону
  • Мы пройдем по старым улочкам Ростова, увидим особняки, принадлежавшие некогда ростовским богачам, узнаем историю 📖 появления Ростова.
  • Вы побываете на набережной, на главной улице города.
  • Вы узнаете историю слияния Ростова с соседними населенными пунктами: Нахичеванью, Александровкой, Гниловской...
  • Старые городские легенды и новые идеи будущего развития Ростова, исторические памятники и новая городская скульптура — все это создает неповторимый облик столицы ⭐️ Южного региона.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало
🚩 Ул. Большая Садовая, 47
Место завершения
🏁 ул. Береговая, 39
Ростов-на-Дону — город у тихого Дона
Ростов-на-Дону — город у тихого Дона
Ростов-на-Дону — город у тихого Дона
Ростов-на-Дону — город у тихого Дона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Инна У.
Инна У.
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14 отзывов оставили туристы

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