Что вы увидите
- Большая Садовая
- Парк им. Горького
- Набережная реки Дон
- Площадь Театральная
Прошлое и настоящее Ростова-на-Дону
- Мы пройдем по старым улочкам Ростова, увидим особняки, принадлежавшие некогда ростовским богачам, узнаем историю 📖 появления Ростова.
- Вы побываете на набережной, на главной улице города.
- Вы узнаете историю слияния Ростова с соседними населенными пунктами: Нахичеванью, Александровкой, Гниловской...
- Старые городские легенды и новые идеи будущего развития Ростова, исторические памятники и новая городская скульптура — все это создает неповторимый облик столицы ⭐️ Южного региона.
Начало
🚩 Ул. Большая Садовая, 47
Место завершения
🏁 ул. Береговая, 39
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Инна У.
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