Инна У. – Гид из Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону был построен по приказу Елизаветы Петровны, а сейчас это один из крупнейших городов России. Но почему-то мало кто знает о туристической привлекательности города. На своей экскурсии 🧭 я опровергну этот миф и расскажу историю 📖 Ростова. Мы прогуляемся по Большой Садовой, Набережной Дона и по парку им. Горького.