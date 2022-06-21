Ростов рыбацкий: гастропрогулка по Южной столице

Погулять по старинным улочкам, приготовить рыбу с местным жителем и ощутить колорит донской кухни

Я искренне люблю Ростов-на-Дону и местные блюда, особенно из рыбы.

Как ценитель и знаток нашей гастрономии я буду рад провести для вас экскурсию, которая раскроет истинные вкусы города.

Мы закупимся на Центральном рынке и отправимся в купеческий дом готовить рыбку или раков по донскому рецепту. А в дополнение попьем чаю из самовара с ароматным медом или охладимся южным квасом.
Ростов рыбацкий: гастропрогулка по Южной столице
Ростов рыбацкий: гастропрогулка по Южной столице
Ростов рыбацкий: гастропрогулка по Южной столице
Ростов рыбацкий: гастропрогулка по Южной столице
Ростов рыбацкий: гастропрогулка по Южной столице
Ростов рыбацкий: гастропрогулка по Южной столице
Ростов рыбацкий: гастропрогулка по Южной столице
Ростов рыбацкий: гастропрогулка по Южной столице
Ростов рыбацкий: гастропрогулка по Южной столице
Ростов рыбацкий: гастропрогулка по Южной столице
Ростов рыбацкий: гастропрогулка по Южной столице
Ростов рыбацкий: гастропрогулка по Южной столице
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Дружеская прогулка по Ростову

Встретившись на улице Обороны, мы пройдем по тихим переулкам города к его набережной и таким необычным маршрутом попадем на старый базар. По пути я поделюсь интересными историями из прошлого и настоящего моего города, расскажу о кулинарных традициях края и познакомлю с ассортиментом продуктов на Центральном рынке.

«Поешь рыбки, будут ноги прытки»

Приступаем к выбору — я подскажу, как определить качественную рыбу и познакомлю с основными видами, которые поставляют на прилавки местные рыбаки. Затем мы отправимся в купеческий дом 1870 года, где на уютной кухне приготовим блюдо по одному из лучших ростовских рецептов. Пока вы будете наслаждаться вкусом хрустящей рыбки, я растоплю самовар на дровах и угощу вас чаем на травах с ароматным донским мёдом.

Хмм, а что если вам не нравится рыба? Тогда я подскажу, где купить самых вкусных донских раков на рынке, и мы так же приготовим их с ароматным укропом и продегустируем с холодным южным квасом!

Кроме того, я приглашу вас посетить погреб для хранения льда купцов Ивана и Ксении Петровых. Это уникальное помещение находится в моей собственности и представляет из себя обширное подземное пространство с арочными сводами особой конструкции.

Организационные детали

  • Свежая рыба и другие продукты оплачиваются отдельно (средняя стоимость 1 кг рыбы 200 — 500 руб., 1 кг раков — 1200-2000 руб.)
  • Все, что нужно для приготовления рыбы, а также чай, мед и квас — с меня!
  • Посмотрите погоду, если собирается дождь — возьмите зонтик

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Обороны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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