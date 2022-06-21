Я искренне люблю Ростов-на-Дону и местные блюда, особенно из рыбы. Как ценитель и знаток нашей гастрономии я буду рад провести для вас экскурсию, которая раскроет истинные вкусы города. Мы закупимся на Центральном рынке и отправимся в купеческий дом готовить рыбку или раков по донскому рецепту. А в дополнение попьем чаю из самовара с ароматным медом или охладимся южным квасом.

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Что вас ожидает

Дружеская прогулка по Ростову

Встретившись на улице Обороны, мы пройдем по тихим переулкам города к его набережной и таким необычным маршрутом попадем на старый базар. По пути я поделюсь интересными историями из прошлого и настоящего моего города, расскажу о кулинарных традициях края и познакомлю с ассортиментом продуктов на Центральном рынке.

«Поешь рыбки, будут ноги прытки»

Приступаем к выбору — я подскажу, как определить качественную рыбу и познакомлю с основными видами, которые поставляют на прилавки местные рыбаки. Затем мы отправимся в купеческий дом 1870 года, где на уютной кухне приготовим блюдо по одному из лучших ростовских рецептов. Пока вы будете наслаждаться вкусом хрустящей рыбки, я растоплю самовар на дровах и угощу вас чаем на травах с ароматным донским мёдом.

Хмм, а что если вам не нравится рыба? Тогда я подскажу, где купить самых вкусных донских раков на рынке, и мы так же приготовим их с ароматным укропом и продегустируем с холодным южным квасом!

Кроме того, я приглашу вас посетить погреб для хранения льда купцов Ивана и Ксении Петровых. Это уникальное помещение находится в моей собственности и представляет из себя обширное подземное пространство с арочными сводами особой конструкции.

Организационные детали