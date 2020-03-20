Что вас ожидает

Рязанское деревянное зодчество

Стоит немного свернуть с классического туристического маршрута, и перед вами предстанут колоритные памятники деревянной архитектуры, многие из которых — настоящая редкость! На улице Радищева вы исследуете целый квартал домов с деревянными резными фасадами 19 — 20 веков. Рассмотрите ажурные наличники, увидите прекрасно сохранившиеся здание благородного собрания, дом Лаврова и усадьбу Попова. А на улице Салтыкова-Щедрина перенесетесь в прошлое и представите, как выглядела и чем жила Рязань в царскую эпоху.

Городские истории: о грибах с глазами, купцах и странниках

Петляя старинными улочками, мы отыщем одно из первых учебных заведений Рязани, а заодно — памятник «главным советским студентам», Шурику и Лидочке. Затем прогуляемся по Верхнему саду, излюбленному месту горожан, увидим необычный памятник Ленину, поговорим о рязанцах-путешественниках и первопроходцах — настоящих и вымышленных. Вы рассмотрите памятник грибам, которые в Рязани, как известно, с глазами, и откроете секрет этой поговорки. В Нижнем городском саду, у усадьбы Рюмина, узнаете о судьбе рязанского мецената и его вкладе в развитие города. А закончим прогулку у самой изящной городской усадьбы, некогда принадлежавшей купцу Павлу Лебедеву.

Кому подойдет прогулка

Этот маршрут станет отличным дополнением к обзорной экскурсии и понравится всем ценителям деревянного зодчества и атмосферы старинных русских городов.