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  3. Колоритная Рязань: улочки Астраханской стороны

Ощутить дух старины и рассмотреть искусные резные фасады в нетуристических кварталах города

Николай
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Николай – представитель гидов
Вы удивитесь, как много в Рязани аутентичных уголков, скрытых от глаз туристов.

На прогулке по Астраханской части города мы отыщем многие из них: тихие улицы с шедеврами деревянного зодчества, роскошные дворянские усадьбы и любопытные памятники.

С моей помощью вы погрузитесь в самобытную атмосферу Рязани и услышите её неожиданные истории.
3150 ₽
2835 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча на улице Почтовой
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Колоритная Рязань: улочки Астраханской стороны
Колоритная Рязань: улочки Астраханской стороны

Что вас ожидает

Рязанское деревянное зодчество
Стоит немного свернуть с классического туристического маршрута, и перед вами предстанут колоритные памятники деревянной архитектуры, многие из которых — настоящая редкость! На улице Радищева вы исследуете целый квартал домов с деревянными резными фасадами 19 — 20 веков. Рассмотрите ажурные наличники, увидите прекрасно сохранившиеся здание благородного собрания, дом Лаврова и усадьбу Попова. А на улице Салтыкова-Щедрина перенесетесь в прошлое и представите, как выглядела и чем жила Рязань в царскую эпоху.

Городские истории: о грибах с глазами, купцах и странниках
Петляя старинными улочками, мы отыщем одно из первых учебных заведений Рязани, а заодно — памятник «главным советским студентам», Шурику и Лидочке. Затем прогуляемся по Верхнему саду, излюбленному месту горожан, увидим необычный памятник Ленину, поговорим о рязанцах-путешественниках и первопроходцах — настоящих и вымышленных. Вы рассмотрите памятник грибам, которые в Рязани, как известно, с глазами, и откроете секрет этой поговорки. В Нижнем городском саду, у усадьбы Рюмина, узнаете о судьбе рязанского мецената и его вкладе в развитие города. А закончим прогулку у самой изящной городской усадьбы, некогда принадлежавшей купцу Павлу Лебедеву.

Кому подойдет прогулка

Этот маршрут станет отличным дополнением к обзорной экскурсии и понравится всем ценителям деревянного зодчества и атмосферы старинных русских городов.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предусмотрено
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Колоритная Рязань: улочки Астраханской стороны
Колоритная Рязань: улочки Астраханской стороны
Колоритная Рязань: улочки Астраханской стороны
Колоритная Рязань: улочки Астраханской стороны
Колоритная Рязань: улочки Астраханской стороны
Колоритная Рязань: улочки Астраханской стороны
Колоритная Рязань: улочки Астраханской стороны
Колоритная Рязань: улочки Астраханской стороны
Колоритная Рязань: улочки Астраханской стороны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на улице Почтовой.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Николай
Николай
Здравствуйте! Меня зовут Николай. Я работаю в команде увлеченных экскурсоводов, которые относятся со страстью к прошлому и горячей любовью к своему родному городу. На экскурсиях мы стремимся показать Рязань с необычной стороны, даже в самых банальных достопримечательностях ищем неочевидные и уникальные детали, скрытые от глаз людей. Рассказываем об истории города через архитектурные постройки и интересные факты из жизни знаменитых личностей. Уверены, наша уютная Рязань станет для вас настоящим открытием и не оставит равнодушными. А мы с радостью станем вашими проводниками в мир рязанской старины!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

20 марта 2020
Огромное спасибо Николаю за прекрасную, очень информативную экскурсию . Николай любит город, болеет душой за его прошлое, настоящее и будущее. Очень радостно, что есть такие люди в нашем мире. Потрясающе интересная экскурсия! Великолепный гид. Наши наилучшие рекомендации Николаю!

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