На Рождество – экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Самаре, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Знакомьтесь, Самара
Пешая
289 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Самара: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
13 сен в 08:00
14 сен в 13:00
4 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Самаре
На машине
260 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре с посещением старого города, Жигулевского комбината, набережной и других знаковых мест
10 сен в 09:00
12 сен в 09:00
6 650 за всё до 4 чел.
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
Пешая
216 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Начало: Пересечение ул. Куйбышева и ул. Ленинградской
9 сен в 09:00
10 сен в 09:30
3 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    5 сентября 2024
    Знакомьтесь, Самара
    Бошьшое спасибо Натали за очень интересную экскурсию по старому городу. Очень познавательно. Узнали много новой информации и фактов о жизни
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    города и его жителях. Очень жаль, что времени было мало. 2 часа, конечно очень, очень мало, чтобы познакомиться с Самарой. Решили вернуться сюда снова на следующий год. До свидания и до новых встреч в Самаре!

  • О
    Оксана
    2 сентября 2024
    Обзорная экскурсия по Самаре
    Выбрали автомобильную обзорную экскурсию по Самаре с экскурсовод ом Еленой. Мы в восторге. Елена очень интересно рассказывала, она профессионал своего
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    дела. И очень удобно, что экскурсия на машине, объехали весь город, узнали много удивительного о нём. Когда приедем в Самару, то только к Елене. Она проводит и пешеходные экскурсии.

  • Д
    Дарья
    1 сентября 2024
    Знакомьтесь, Самара
    Отличная гид, интересный маршрут и яркая подача материала) обязательно вернемся еще раз!)
  • Г
    Галина
    26 августа 2024
    Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
    Узнала много нового, открыла как бы заново улицу Куйбышева, спасибо за экскурсию.
  • Н
    Наталья
    26 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Самаре
    Огромное спасибо Елене Сергеевне!!! Прекрасная экскурсия, прекрасная подача!!! Если еще раз приедем в Самару, то все экскурсии только с ней, 2,5 часа пролетели как мгновенье.
  • Б
    Багаева
    22 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Самаре
    Всё хорошо, ездили на машине, пешком бы это я думаю не обошли.
    Всё хорошо, ездили на машине, пешком бы это я думаю не обошлиВсё хорошо, ездили на машине, пешком бы это я думаю не обошлиВсё хорошо, ездили на машине, пешком бы это я думаю не обошлиВсё хорошо, ездили на машине, пешком бы это я думаю не обошли
  • О
    Ольга
    15 августа 2024
    Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
    Очень советую взять экскурсию сразу как приехали. Вам покажут и расскажут про самые интересные места, сразу можно определиться куда пойдете после. Знать так город может только местный👍
  • A
    Anatoliy
    10 августа 2024
    Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
    Нормально.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Самара
  2. Обзорная экскурсия по Самаре
  3. Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самарская набережная
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Площадь Куйбышева
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Сквер Пушкина
  7. Площадь Чапаева
  8. Площадь Славы
  9. Особняк Курлиных
  10. Иверский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Самаре в сентябре 2024
Сейчас в Самаре в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 6 650. Туристы уже оставили гидам 765 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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