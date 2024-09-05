2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Самара: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
13 сен в 08:00
14 сен в 13:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре с посещением старого города, Жигулевского комбината, набережной и других знаковых мест
10 сен в 09:00
12 сен в 09:00
6 650₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Начало: Пересечение ул. Куйбышева и ул. Ленинградской
9 сен в 09:00
10 сен в 09:30
3 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий5 сентября 2024Бошьшое спасибо Натали за очень интересную экскурсию по старому городу. Очень познавательно. Узнали много новой информации и фактов о жизни
- ООксана2 сентября 2024Выбрали автомобильную обзорную экскурсию по Самаре с экскурсовод ом Еленой. Мы в восторге. Елена очень интересно рассказывала, она профессионал своего
- ДДарья1 сентября 2024Отличная гид, интересный маршрут и яркая подача материала) обязательно вернемся еще раз!)
- ГГалина26 августа 2024Узнала много нового, открыла как бы заново улицу Куйбышева, спасибо за экскурсию.
- ННаталья26 августа 2024Огромное спасибо Елене Сергеевне!!! Прекрасная экскурсия, прекрасная подача!!! Если еще раз приедем в Самару, то все экскурсии только с ней, 2,5 часа пролетели как мгновенье.
- ББагаева22 августа 2024Всё хорошо, ездили на машине, пешком бы это я думаю не обошли.
- ООльга15 августа 2024Очень советую взять экскурсию сразу как приехали. Вам покажут и расскажут про самые интересные места, сразу можно определиться куда пойдете после. Знать так город может только местный👍
- AAnatoliy10 августа 2024Нормально.
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Самаре в сентябре 2024
Сейчас в Самаре в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 6 650. Туристы уже оставили гидам 765 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Самаре на 2024 год на рождество, 765 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь