Алёна П. – Гид из Самары

На маршрут будут «нанизаны», как жемчужины на ожерелье, три площади — Революции, Чапаева и Куйбышева.



Полюбуетесь старинными особняками, услышите мистические предания, городские легенды и неразгаданные до сих пор тайны.



В завершении экскурсии 🧭 у вас будет возможность немного отдохнуть в уютном кафе.