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Мистическая экскурсия «Огни вечерней Самары»

Алёна П.
Алёна П. – Гид из Самары
На маршрут будут «нанизаны», как жемчужины на ожерелье, три площади — Революции, Чапаева и Куйбышева.

Полюбуетесь старинными особняками, услышите мистические предания, городские легенды и неразгаданные до сих пор тайны.

В завершении экскурсии 🧭 у вас будет возможность немного отдохнуть в уютном кафе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Мистическая экскурсия «Огни вечерней Самары»
Мистическая экскурсия «Огни вечерней Самары»

Что вы увидите

  • Площадь Революции
  • Площадь Чапаева
  • Площадь Куйбышева
  • Улицы Куйбышева, Ленинградской и Фрунзе
Самарские сумерки

Вам предстоит прогулка 👣 по вечерней Самаре. Полюбуемся старинными особняками на улицах Куйбышева, Ленинградской и Фрунзе. Однако, не стоит забывать, что вечер окутывает таинственной вуалью старый город 🏙️. Самое время для таинственных преданий и тайн:

  • Тайна памятника на Алексеевской площади;
  • Легенда о братьях Греве;
  • Полтергейст в заброшенной церкви;
  • Что скрывается в театре «Камерная сцена»;
  • Почему кот возле Кухмистерской сулил беду;
  • Мрачные страницы истории 📖 Иверского монастыря;
  • Куда исчез красивейший храм Поволжья;
  • Какое место в центре Самары одновременно восхищает своей архитектурой и манит неизведанным;
  • Кто построил подземный город;
  • Где в последний раз видели дом-призрак.
  • Во время чаепития в уютном кафе вы услышите самую известную самарскую историю «стояния Зои» и самый жуткий рассказ об «адовом пристанище».

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Чаепитие
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало
🚩 Ул. Куйбышева, 66
Место завершения
🏁 Ул. Куйбышева, 1
Мистическая экскурсия «Огни вечерней Самары»
Мистическая экскурсия «Огни вечерней Самары»
Мистическая экскурсия «Огни вечерней Самары»
Мистическая экскурсия «Огни вечерней Самары»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алёна П.
Алёна П.
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