Вам предстоит прогулка 👣 по вечерней Самаре. Полюбуемся старинными особняками на улицах Куйбышева, Ленинградской и Фрунзе. Однако, не стоит забывать, что вечер окутывает таинственной вуалью старый город 🏙️. Самое время для таинственных преданий и тайн:
Тайна памятника на Алексеевской площади;
Легенда о братьях Греве;
Полтергейст в заброшенной церкви;
Что скрывается в театре «Камерная сцена»;
Почему кот возле Кухмистерской сулил беду;
Мрачные страницы истории 📖 Иверского монастыря;
Куда исчез красивейший храм Поволжья;
Какое место в центре Самары одновременно восхищает своей архитектурой и манит неизведанным;
Кто построил подземный город;
Где в последний раз видели дом-призрак.
Во время чаепития в уютном кафе вы услышите самую известную самарскую историю «стояния Зои» и самый жуткий рассказ об «адовом пристанище».
Организационные детали:
Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Чаепитие
Личные расходы (сувениры и др. )
Начало
🚩 Ул. Куйбышева, 66
Место завершения
🏁 Ул. Куйбышева, 1
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.