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Три озера или Самарская Мацеста

5
5 отзывов
Ульянкины П.
Ульянкины П. – Гид из Самары
Предлагаем вам посетить красоты Самарской области, полюбоваться просторами нашего края, подышать чистейшим воздухом, измазаться в лечебной грязи, искупаться.

В общем замечательно отдохнуть от городской суеты и полюбоваться тремя красивыми 🤩 озерами: Серное, Голубое и грязевое озеро «Молочка».
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Три озера или Самарская Мацеста
Три озера или Самарская Мацеста

Что вы увидите

  • 2 Голубых озера
  • Гора Высокая
  • Шунгутский водопад
  • Место слияния двух озер
  • Грязевое озеро
  • Серное озеро
Предлагаем вам посетить увлекательный тур в Сергиевский и Исаклинский район Самарской области на три красивейших озера: Серное, Голубое и грязевое озеро «Молочка».
Серное озеро
Находится в посёлке Серноводск, в низине, дорога к нему ведёт через парк 🌳, мимо построенных ещё в советское время корпусов, установленных тогда же скульптур и беседок. Ощущение, что время здесь остановилось. Озеро пополняет вода из четырех подземных источников с содержанием сероводорода и сульфатов.
Обитающие в озере бактерии расщепляют эти вещества, выделяя при этом свободную серу, отсюда и запах. Глубина водоема примерно 3 метра, цвет меняется то бирюзового до мутного голубовато-зеленого. Помимо бактерий в озере обитают диатомовые и сине-зеленые водоросли. Отмирая и смешиваясь, все это и образует лечебную грязь.
Голубое озеро
Своё название озеро получило за изумрудную окраску воды. Голубое озеро в диаметре около 40 метров. Рыба 🐟 здесь не водится, и даже лягушки мигрируют из соседних водоемов. Зимой водоем не замерзает. На протяжении всего года здесь одна и та же температура — 7-8 градусов. Так что неспешно поплавать не удастся. А вот быстро окунуться, особенно в жаркий день и после дороги, — самое то, бодрит. Впрочем, рядом с Голубым, буквально в 30 метрах, находится ещё одно озеро, мелкое и теплое, где можно наплаваться вдоволь.
Грязевое озеро Молочка
Своё название озеро получило за цвет воды, напоминающей молоко, из-за присутствия в ней коллоидной серы и различных сернистых соединений. Уровень воды в озере удерживается с помощью плотины. Поражает многообразие жизни в озере, несмотря на высокую концентрацию сероводорода в воде. Топкие берега покрыты различной растительностью, а под водой снуют головастики, рачки и др. На дне накапливается целебная грязь, которая используется в лечебных целях на курорте Сергиевские Минеральные Воды. Мы тоже можем принять «грязевые ванны».

Организационные детали:

  • Организатор вправе изменить порядок экскурсий в рамках поездки, не меняя их количества, или в случае невозможности предоставления для осмотра одного или нескольких экскурсионных объектов предоставить равноценную замену;
  • Необходимо взять с собой: теплая кофта, купальник и полотенце для желающих искупаться, вода, чай, бутерброды и т. п. (запас еды на 12 часов экскурсии), покрывало на котором можно будет отдохнуть, аптечка с препаратами индивидуально необходимыми (средства от аллергии и т. п. ), спрей от комаров.
Что входит
  • Транспорт (комфортабельный микроавтобус с кондиционером)
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание и напитки
Начало
🚩 пр. Кирова, 391Б, Самара
Место завершения
🏁 пр. Кирова, 391Б
Три озера или Самарская Мацеста
Три озера или Самарская Мацеста
Три озера или Самарская Мацеста
Три озера или Самарская Мацеста

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ульянкины П.
Ульянкины П.
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5 отзывов оставили туристы

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