Предлагаем вам посетить увлекательный тур в Сергиевский и Исаклинский район Самарской области на три красивейших озера: Серное, Голубое и грязевое озеро «Молочка».

Серное озеро

Находится в посёлке Серноводск, в низине, дорога к нему ведёт через парк 🌳, мимо построенных ещё в советское время корпусов, установленных тогда же скульптур и беседок. Ощущение, что время здесь остановилось. Озеро пополняет вода из четырех подземных источников с содержанием сероводорода и сульфатов.

Обитающие в озере бактерии расщепляют эти вещества, выделяя при этом свободную серу, отсюда и запах. Глубина водоема примерно 3 метра, цвет меняется то бирюзового до мутного голубовато-зеленого. Помимо бактерий в озере обитают диатомовые и сине-зеленые водоросли. Отмирая и смешиваясь, все это и образует лечебную грязь.

Голубое озеро

Своё название озеро получило за изумрудную окраску воды. Голубое озеро в диаметре около 40 метров. Рыба 🐟 здесь не водится, и даже лягушки мигрируют из соседних водоемов. Зимой водоем не замерзает. На протяжении всего года здесь одна и та же температура — 7-8 градусов. Так что неспешно поплавать не удастся. А вот быстро окунуться, особенно в жаркий день и после дороги, — самое то, бодрит. Впрочем, рядом с Голубым, буквально в 30 метрах, находится ещё одно озеро, мелкое и теплое, где можно наплаваться вдоволь.

Грязевое озеро Молочка

Своё название озеро получило за цвет воды, напоминающей молоко, из-за присутствия в ней коллоидной серы и различных сернистых соединений. Уровень воды в озере удерживается с помощью плотины. Поражает многообразие жизни в озере, несмотря на высокую концентрацию сероводорода в воде. Топкие берега покрыты различной растительностью, а под водой снуют головастики, рачки и др. На дне накапливается целебная грязь, которая используется в лечебных целях на курорте Сергиевские Минеральные Воды. Мы тоже можем принять «грязевые ванны».

Организационные детали: