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Ускользающая красота деревянного зодчества

Алёна П.
Алёна П. – Гид из Самары
Мы совершим путешествие в мир самарских деревянных домов, познакомимся с прекрасными, уникальными образцами знаков и символов деревянных украсов, созданных во второй половине XIX — начале ХХ века.

За чашечкой чая в кафе деревянного особняка послушаем одну городскую легенду о доме с часами.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Ускользающая красота деревянного зодчества
Ускользающая красота деревянного зодчества

Что вы увидите

  • Деревянные дома старой Самары
Деревянное зодчество Самары
Каждый дом имеет свою биографию, свою судьбу, свои резные таинственные узоры на фасадах. Древняя домовая резьба была не просто украшательством. Это, прежде всего, доброжелательные языческие символы и знаки. Во время прогулки мы посмотрим на то, что ещё осталось, обратив особое внимание на резной декор. Тем более что из-за радикальной реконструкции в исторической части города исчезли многие патриархи самарского деревянного зодчества.

Секреты деревянной Самары:

  • Почему окна деревянных домов обязательно должны иметь наличники;
  • Откуда появились образцы «петушиного» стиля;
  • Что означает женская фигура с воздетыми руками;
  • Как павлин превратился в жар-птицу;
  • Где находится самый старый деревянный смайлик;
  • Почему глава торгового дома «Д. Е. Челышев и сыновья» строил в Самаре известные дома в кирпичном стиле, а сам жил в деревянном доме;
  • Зачем плотник Лезунов на фасаде собственного дома разместил химер и змей с собачьими головами;
  • Как начинался фестиваль «Том Сойер Фест», известный во многих городах России и за границей.
Чаепитие и легенда
Во время экскурсии 🧭 мы заглянем в уютное кафе, расположенное в деревянном особняке, и за чашечкой чая послушаем городскую легенду о доме с часами. Интересна она не только сама по себе, но тем, что правда оказалась печальнее и страшнее вымыслов.

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Чашечка чая в кафе
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало
🚩 Ул. Комсомольская, 45
Место завершения
🏁 Ул. Ульяновская, 31
Ускользающая красота деревянного зодчества
Ускользающая красота деревянного зодчества
Ускользающая красота деревянного зодчества
Ускользающая красота деревянного зодчества

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алёна П.
Алёна П.
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