Деревянное зодчество Самары

Каждый дом имеет свою биографию, свою судьбу, свои резные таинственные узоры на фасадах. Древняя домовая резьба была не просто украшательством. Это, прежде всего, доброжелательные языческие символы и знаки. Во время прогулки мы посмотрим на то, что ещё осталось, обратив особое внимание на резной декор. Тем более что из-за радикальной реконструкции в исторической части города исчезли многие патриархи самарского деревянного зодчества.

Секреты деревянной Самары:

Почему окна деревянных домов обязательно должны иметь наличники;

Откуда появились образцы «петушиного» стиля;

Что означает женская фигура с воздетыми руками;

Как павлин превратился в жар-птицу;

Где находится самый старый деревянный смайлик;

Почему глава торгового дома «Д. Е. Челышев и сыновья» строил в Самаре известные дома в кирпичном стиле, а сам жил в деревянном доме;

Зачем плотник Лезунов на фасаде собственного дома разместил химер и змей с собачьими головами;

Как начинался фестиваль «Том Сойер Фест», известный во многих городах России и за границей.

Чаепитие и легенда

Во время экскурсии 🧭 мы заглянем в уютное кафе, расположенное в деревянном особняке, и за чашечкой чая послушаем городскую легенду о доме с часами. Интересна она не только сама по себе, но тем, что правда оказалась печальнее и страшнее вымыслов.

Организационные детали: