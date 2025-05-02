В Петербург - на Рождественский бал и главные светские мероприятия с event-режиссёром

Поучаствовать в спиритическом сеансе, прокатиться на тройке и потанцевать под симфонический оркестр
Приглашаем посетить самые интересные светские мероприятия Северной столицы.

Вы попадёте в поэтический салон, где примете участие в стихотворном баттле и отведаете блюда по рецептам 19 века. Познакомитесь с правнучкой знаменитого архитектора
читать дальше

Л. Н. Бенуа и в его музее-квартире насладитесь небольшим концертом с арфой и фисгармонией.

В парке Александрия прокатимся на санях, запряжённых тройкой лошадей, попробуем царскосельские блины и выпьем шампанского. Главным событием станет бал Grey Chic, где собирается элита Москвы и Петербурга.

Под музыку малого симфонического оркестра и под руководством танцмейстера будем кружиться в танце, а ещё примем участие в рождественской лотерее.

Весь тур с нами проведёт Павел Бабинцев — event-режиссёр и продюсер, который и откроет перед вами двери мест «только для своих».

В Петербург - на Рождественский бал и главные светские мероприятия с event-режиссёром
В Петербург - на Рождественский бал и главные светские мероприятия с event-режиссёром
В Петербург - на Рождественский бал и главные светские мероприятия с event-режиссёром

Описание тура

Организационные детали

.

Проживание. Не включено в стоимость.

Питание. В стоимость тура включён иммерсивный ужин в ресторане «Палкин» с блюдами по рецептам 19 века и авторский ужин от бренд-шефа отеля Wawelberg. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус (Mercedes-Benz Sprinter или аналогичный).

Дети. 18+.

Программа тура по дням

1 день

Иммерсивный ужин с поэтическими баттлами и спиритическим сенасом

Прибытие и заселение в отель — самостоятельно. В лобби вы встретитесь с Павлом Бабинцевым, event-режиссером и продюсером, и отправитесь на иммерсивный ужин «Поэтические салоны Серебряного века» в ресторане «Палкин». Вы насладитесь блюдами, приготовленными по рецептам 19 века, почитаете стихи, потанцуете и даже примете участие в поэтических баттлах. А ещё вас ждёт настоящий спиритический сеанс!

Иммерсивный ужин с поэтическими баттлами и спиритическим сенасомИммерсивный ужин с поэтическими баттлами и спиритическим сенасомИммерсивный ужин с поэтическими баттлами и спиритическим сенасомИммерсивный ужин с поэтическими баттлами и спиритическим сенасом
2 день

Музей-квартира Л.Н. Бенуа и Рождественский бал

Утром посетим музей-квартиру Л. Н. Бенуа на Васильевском острове и познакомимся с Анастасией Бенуа, правнучкой знаменитого архитектора. Здесь вы увидите рабочий кабинет мастера, а в домашнем театре насладитесь небольшим концертом с арфой и фисгармонией. Осмотрим мебель, картины и уникальный семейный архив с редкими фотографиями и работами архитектора и его потомков.

Затем у вас будет время, чтобы собраться к Рождественскому балу в стиле новой эстетики Петербурга. Он пройдёт в главном зале отеля Wawelberg. Вас ждёт ужин от бренд-шефа, коктейль-бар и тематические зоны, а также выступления артистов, лотерея и танцы под музыку малого симфонического оркестра под руководством танцмейстера. Конечно, не обойдётся без подарков и сюрпризов.

Участие в бале не требует специальной подготовки, действие проходит под чутким руководством танцмейстера. Желающим предоставляется профессиональный партнёр для парных бальных танцев (за доплату).

Музей-квартира Л.Н. Бенуа и Рождественский балМузей-квартира Л.Н. Бенуа и Рождественский балМузей-квартира Л.Н. Бенуа и Рождественский балМузей-квартира Л.Н. Бенуа и Рождественский балМузей-квартира Л.Н. Бенуа и Рождественский балМузей-квартира Л.Н. Бенуа и Рождественский балМузей-квартира Л.Н. Бенуа и Рождественский балМузей-квартира Л.Н. Бенуа и Рождественский бал
3 день

Царское село и парк Александрия

Сегодня поедем в Царское Село, именно туда, где в Царскосельском лицее учился А. С. Пушкин. Побываем в Екатерининском дворце, ставшем любимой летней резиденцией сразу для 3 императриц: Екатерины I, Елизаветы и Екатерины II. На санях, запряжённых тройкой лошадей, прокатимся по парку Александрия, насладимся бранчем у костра с блинами и бокалом игристого и вернёмся в Санкт-Петербург. На этом наше путешествие подошло к концу.

Царское село и парк АлександрияЦарское село и парк АлександрияЦарское село и парк АлександрияЦарское село и парк Александрия

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет149 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2 ужина
  • Трансферы по маршруту
  • Все активности по программе
  • Участие в бале
  • Сопровождение экспертом Павлом Бабинцевым
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Профессиональный партнёр для парных бальных танцев - 5000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, лобби вашего отеля, 18.30
Завершение: Санкт-Петербург, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Рождественский Петербург. 5 дней в сказочном городе
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Рождественский Петербург. 5 дней в сказочном городе
Начало: Россия, Санкт-Петербург
2 янв в 10:00
от 10 900 за человека
Рождественская сказка Петербурга. Тур на 5 дней
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Рождественская сказка Петербурга. Тур на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 19 840 за человека
Три летних дня с Петербургом
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Три летних дня с Петербургом
Начало: Санкт-Петербург
2 мая в 10:00
9 мая в 10:00
от 12 550 за человека