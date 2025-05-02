Вы попадёте в поэтический салон, где примете участие в стихотворном баттле и отведаете блюда по рецептам 19 века. Познакомитесь с правнучкой знаменитого архитектора
Описание тура
Организационные детали
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Проживание. Не включено в стоимость.
Питание. В стоимость тура включён иммерсивный ужин в ресторане «Палкин» с блюдами по рецептам 19 века и авторский ужин от бренд-шефа отеля Wawelberg. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус (Mercedes-Benz Sprinter или аналогичный).
Дети. 18+.
Программа тура по дням
Иммерсивный ужин с поэтическими баттлами и спиритическим сенасом
Прибытие и заселение в отель — самостоятельно. В лобби вы встретитесь с Павлом Бабинцевым, event-режиссером и продюсером, и отправитесь на иммерсивный ужин «Поэтические салоны Серебряного века» в ресторане «Палкин». Вы насладитесь блюдами, приготовленными по рецептам 19 века, почитаете стихи, потанцуете и даже примете участие в поэтических баттлах. А ещё вас ждёт настоящий спиритический сеанс!
Музей-квартира Л.Н. Бенуа и Рождественский бал
Утром посетим музей-квартиру Л. Н. Бенуа на Васильевском острове и познакомимся с Анастасией Бенуа, правнучкой знаменитого архитектора. Здесь вы увидите рабочий кабинет мастера, а в домашнем театре насладитесь небольшим концертом с арфой и фисгармонией. Осмотрим мебель, картины и уникальный семейный архив с редкими фотографиями и работами архитектора и его потомков.
Затем у вас будет время, чтобы собраться к Рождественскому балу в стиле новой эстетики Петербурга. Он пройдёт в главном зале отеля Wawelberg. Вас ждёт ужин от бренд-шефа, коктейль-бар и тематические зоны, а также выступления артистов, лотерея и танцы под музыку малого симфонического оркестра под руководством танцмейстера. Конечно, не обойдётся без подарков и сюрпризов.
Участие в бале не требует специальной подготовки, действие проходит под чутким руководством танцмейстера. Желающим предоставляется профессиональный партнёр для парных бальных танцев (за доплату).
Царское село и парк Александрия
Сегодня поедем в Царское Село, именно туда, где в Царскосельском лицее учился А. С. Пушкин. Побываем в Екатерининском дворце, ставшем любимой летней резиденцией сразу для 3 императриц: Екатерины I, Елизаветы и Екатерины II. На санях, запряжённых тройкой лошадей, прокатимся по парку Александрия, насладимся бранчем у костра с блинами и бокалом игристого и вернёмся в Санкт-Петербург. На этом наше путешествие подошло к концу.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|149 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- 2 ужина
- Трансферы по маршруту
- Все активности по программе
- Участие в бале
- Сопровождение экспертом Павлом Бабинцевым
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Проживание
- Питание
- Профессиональный партнёр для парных бальных танцев - 5000 ₽