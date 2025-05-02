Утром посетим музей-квартиру Л. Н. Бенуа на Васильевском острове и познакомимся с Анастасией Бенуа, правнучкой знаменитого архитектора. Здесь вы увидите рабочий кабинет мастера, а в домашнем театре насладитесь небольшим концертом с арфой и фисгармонией. Осмотрим мебель, картины и уникальный семейный архив с редкими фотографиями и работами архитектора и его потомков.

Затем у вас будет время, чтобы собраться к Рождественскому балу в стиле новой эстетики Петербурга. Он пройдёт в главном зале отеля Wawelberg. Вас ждёт ужин от бренд-шефа, коктейль-бар и тематические зоны, а также выступления артистов, лотерея и танцы под музыку малого симфонического оркестра под руководством танцмейстера. Конечно, не обойдётся без подарков и сюрпризов.

Участие в бале не требует специальной подготовки, действие проходит под чутким руководством танцмейстера. Желающим предоставляется профессиональный партнёр для парных бальных танцев (за доплату).