Мария Ф. – Гид из Суздаля

Вы примете участие в квест-прогулке, маршрут которой охватывает территорию Суздальского Кремля и его тайные уголки.



Разберётесь в местных лабиринтах, увидите старинные артефакты и узнаете о суздальских ремёслах.



Это не только весёлое, но и познавательное приключение! Экскурсия ⛳ прекрасно подойдет для детей и подростков.