Что вы увидите
- Торговая площадь
- Торговые ряды
- Кремль
- Успенская церковь
- Богородице-Рождественский собор
- Река Каменка
- Городской сад
- Земляные валы
- Купеческий дом
- Колокольни и деревянные церкви
Участники квеста шаг за шагом исследуют территорию Суздальского кремля, проходя командные испытания с помощью новых знаний, логики и смекалки.
Что вас ждёт на экскурсии:
- познакомитесь с бытом и предметами обихода прошлых веков,
- поиграете в старинные русские игры,
- отыщете спрятанное сокровище,
- узнаете о древних обычаях горожан и жизни города,
- особое внимание уделим истории 📖 суздальских ремесел: вы узнаете о местных промыслах и рассмотрите изделия суздальских мастеров.
- Содержание экскурсии 🧭 адаптируется в зависимости от состава и возраста участников.
Что входит
- Услуги гида
- Раздаточные материалы
- Игры
- Приз
Что не входит
- Дополнительных затрат не предусмотрено
Начало и место завершения
🚩 Торговая площадь, 2А
Выберите день для проведения квеста
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мария Ф.
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