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Исторический квест «В поисках клада древних славян»

4.7
15 отзывов
Мария Ф.
Мария Ф. – Гид из Суздаля
Вы примете участие в квест-прогулке, маршрут которой охватывает территорию Суздальского Кремля и его тайные уголки.

Разберётесь в местных лабиринтах, увидите старинные артефакты и узнаете о суздальских ремёслах.

Это не только весёлое, но и познавательное приключение! Экскурсия ⛳ прекрасно подойдет для детей и подростков.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕵️Квест
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Исторический квест «В поисках клада древних славян»
Исторический квест «В поисках клада древних славян»

Что вы увидите

  • Торговая площадь
  • Торговые ряды
  • Кремль
  • Успенская церковь
  • Богородице-Рождественский собор
  • Река Каменка
  • Городской сад
  • Земляные валы
  • Купеческий дом
  • Колокольни и деревянные церкви
Участники квеста шаг за шагом исследуют территорию Суздальского кремля, проходя командные испытания с помощью новых знаний, логики и смекалки.

Что вас ждёт на экскурсии:

  • познакомитесь с бытом и предметами обихода прошлых веков,
  • поиграете в старинные русские игры,
  • отыщете спрятанное сокровище,
  • узнаете о древних обычаях горожан и жизни города,
  • особое внимание уделим истории 📖 суздальских ремесел: вы узнаете о местных промыслах и рассмотрите изделия суздальских мастеров.
  • Содержание экскурсии 🧭 адаптируется в зависимости от состава и возраста участников.
Что входит
  • Услуги гида
  • Раздаточные материалы
  • Игры
  • Приз
Что не входит
  • Дополнительных затрат не предусмотрено
Начало и место завершения
🚩 Торговая площадь, 2А
Исторический квест «В поисках клада древних славян»
Исторический квест «В поисках клада древних славян»
Исторический квест «В поисках клада древних славян»
Исторический квест «В поисках клада древних славян»

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Мария Ф.
Мария Ф.
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15 отзывов оставили туристы

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