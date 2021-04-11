Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля

Что вас ожидает

Суздальские тропы — от мастерской до колокольни

Прогулка 👣 начнется на Торговой площади, где покупателей встречают более 800 лет. По соседству посмотрим на древние валы и прогуляемся по территории Кремля. Пройдем по территории посада, городу Юрия Долгорукого 12 века. Осмотрим посадские церкви, купеческие доходные дома 19, заглянем в суздальские подворотни и полюбуемся самыми красивыми 🤩 домиками в Суздале с резными наличниками. А еще по пути вас ждет встреча с потомственным гончаром в 5-ом поколении.

Город-кладезь русской самобытности

В образе суздальского стрельца я открою вам главные страницы в истории 📖 города и расскажу о происхождении слова «Суздаль». Кроме того, мы:

Зайдем в купеческий дом 19 века и обсудим его устройство;

Откроем секреты русских пословиц и поговорок — например, вполне приличных выражений «лыко не вяжет» и «ходить налево»;

Поговорим о русской одежде и обереговых символах;

Заглянем в суть русских сказок — зачем Баба-яга сажала детей на лопату и почему Иван-дурак не хотел брать в жёны царицу в «Коньке-Горбунке»;

Разберёмся, почему строили избы и церкви без гвоздей.

Организационные детали