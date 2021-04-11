Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля

Суздальские тропы — от мастерской до колокольни Прогулка 👣 начнется на Торговой площади, где покупателей встречают более 800 лет. По соседству посмотрим на древние валы и прогуляемся по территории Кремля. Пройдем по территории посада, городу Юрия Долгорукого 12 века. Осмотрим посадские церкви, купеческие доходные дома 19, заглянем в суздальские подворотни и полюбуемся самыми красивыми 🤩 домиками в Суздале с резными наличниками. А еще по пути вас ждет встреча с потомственным гончаром в 5-ом поколении.
Город-кладезь русской самобытности В образе суздальского стрельца я открою вам главные страницы в истории 📖 города и расскажу о происхождении слова «Суздаль». Кроме того, мы:
Зайдем в купеческий дом 19 века и обсудим его устройство;
Откроем секреты русских пословиц и поговорок — например, вполне приличных выражений «лыко не вяжет» и «ходить налево»;
Поговорим о русской одежде и обереговых символах;
Заглянем в суть русских сказок — зачем Баба-яга сажала детей на лопату и почему Иван-дурак не хотел брать в жёны царицу в «Коньке-Горбунке»;
Разберёмся, почему строили избы и церкви без гвоздей.
Организационные детали
Всем участникам выдается радио-гид, чтобы было хорошо слышно. Для удобства вы можете взять свои наушники с mini jack входом.
Подъем на колокольню оплачивается дополнительно — это пожертвование для монастыря. Взрослые — 100 руб., дети — 50 руб. (нужно иметь наличные).
Начало и место завершения
🚩 на Торговой площади
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 12 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Лучший гид России 2018 по итогам конкурса Русского географического общества. Признаюсь честно: в школе историю не любил, она была не интересной. Поэтому сейчас мы с моими коллегами проводим такие экскурсии, чтобы история стала увлекательной! Мы проводим экскурсии и сити-квесты по Суздалю и Владимиру. Мы не грузим датами, не называем непонятных имён и не водим людей строем со словами «Посмотрите направо, посмотрите налево». Наши экскурсии просты, познавательны и понятны даже детям. Приезжайте в наш древний край и убедитесь в этом сами!