Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля

Об истории, быте, традициях, русских пословицах и сказках

5
2 отзыва
Александр
Александр – представитель из Суздаля
Хочу показать вам колыбель Руси! Вместе со мной — суздальским стрельцом — вы погуляете по уютным улочкам, где за поворотом открываются дивные пейзажи.

Заглянете в купеческий дом и гончарную мастерскую, подниметесь на колокольню, увидите кремль и монастыри.

Обещаю увлекательный рассказ о летописях Суздаля и необычные факты.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Суздаль со стрельцом!
Суздаль со стрельцом!

Что вас ожидает

Суздальские тропы — от мастерской до колокольни
Прогулка 👣 начнется на Торговой площади, где покупателей встречают более 800 лет. По соседству посмотрим на древние валы и прогуляемся по территории Кремля. Пройдем по территории посада, городу Юрия Долгорукого 12 века. Осмотрим посадские церкви, купеческие доходные дома 19, заглянем в суздальские подворотни и полюбуемся самыми красивыми 🤩 домиками в Суздале с резными наличниками. А еще по пути вас ждет встреча с потомственным гончаром в 5-ом поколении.

Город-кладезь русской самобытности
В образе суздальского стрельца я открою вам главные страницы в истории 📖 города и расскажу о происхождении слова «Суздаль». Кроме того, мы:

  • Зайдем в купеческий дом 19 века и обсудим его устройство;
  • Откроем секреты русских пословиц и поговорок — например, вполне приличных выражений «лыко не вяжет» и «ходить налево»;
  • Поговорим о русской одежде и обереговых символах;
  • Заглянем в суть русских сказок — зачем Баба-яга сажала детей на лопату и почему Иван-дурак не хотел брать в жёны царицу в «Коньке-Горбунке»;
  • Разберёмся, почему строили избы и церкви без гвоздей.

Организационные детали

  • Всем участникам выдается радио-гид, чтобы было хорошо слышно. Для удобства вы можете взять свои наушники с mini jack входом.
  • Подъем на колокольню оплачивается дополнительно — это пожертвование для монастыря. Взрослые — 100 руб., дети — 50 руб. (нужно иметь наличные).
Начало и место завершения
🚩 на Торговой площади
Суздаль со стрельцом!
Суздаль со стрельцом!
Суздаль со стрельцом!
Суздаль со стрельцом!
Суздаль со стрельцом!
Суздаль со стрельцом!
Суздаль со стрельцом!
Суздаль со стрельцом!
Суздаль со стрельцом!
Суздаль со стрельцом!
Суздаль со стрельцом!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александр
Александр
Лучший гид России 2018 по итогам конкурса Русского географического общества. Признаюсь честно: в школе историю не любил, она была не интересной. Поэтому сейчас мы с моими коллегами проводим такие экскурсии, чтобы история стала увлекательной! Мы проводим экскурсии и сити-квесты по Суздалю и Владимиру. Мы не грузим датами, не называем непонятных имён и не водим людей строем со словами «Посмотрите направо, посмотрите налево». Наши экскурсии просты, познавательны и понятны даже детям. Приезжайте в наш древний край и убедитесь в этом сами!
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2 настоящих отзыва от туристов

11 апр 2021
Все очень понравилось: интересная подача материала, все в лёгкой, непринуждённой форме! Много нового и интересного узнала! Всем рекомендую, не пожалеете!
27 мар 2021
Великолепная экскурсия. Гид Александр оставил исключительно приятные впечатления.

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Александр проводит ещё 5 экскурсий

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