4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда

Прогуляться по красивейшему курорту Балтики и услышать его историю

Stas
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Stas – ваш гид
Можно самостоятельно обойти городок и не понять его индивидуальности.

А можно погулять по тем же местам, но под рассказы о достопримечательностях, о прошлом и настоящем города и о быте людей сейчас.

Я познакомлю вас с дивным Светлогорском и увлеку его историей, покажу любопытные места и постараюсь влюбить в него.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда
Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда

Что вас ожидает

Не спеша по ключевым местам города-курорта
Город берёт своё начало у Тихого озера, с него вы и начнёте знакомство со Светлогорском. Здесь же я расскажу о возникновении и становлении города, а вы полюбуетесь многовековой липой с густой разросшейся кроной.

Чтобы сильнее погрузиться в историю края, вы рассмотрите макет средневекового Калининграда, который находится у фахверкового Дома Сказочника. А сама постройка хранит частичку творчества писателя Гофмана, о котором мы также поговорим.

Чудеса на Доме Сказочника не заканчиваются. Прогулявшись до центральной улицы, вы рассмотрите дачу Геринга, знаменитую тем, что здесь снимался фильм «Красная Шапочка».

После — отправимся на променад, к пляжу, любоваться солнечными мозаичными часами и морским пейзажем.

Настроившись на мирный лад природной красотой, вернёмся на центральную улицу, чтобы заглянуть в капеллу «Мария, Звезда моря». Она интересна своим частным органным залом.

И завершим экскурсию приятной прогулкой по Лиственничному парку, где вы зададите мне вопросы, а я дам рекомендации, где гулять в Светлогорске и как интересно проводить время.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда
Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда
Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда
Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда
Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда
Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда
Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда
Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда
Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда
Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда
Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда
Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда
Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда
Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда
Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Stas
Stas
Добрый день. Меня зовут Станислав. Мне 36 лет. По первому образованию я учитель истории, а по профессии журналист. Калининград и прибрежные города исхожены мной пешком вдоль и поперек. Я узнал их тайны, истории кварталов, домов и жителей. Знаю не понаслышке, что такое монотонные групповые экскурсии-лекции, поэтому во время моих прогулок туристы — полноправные собеседники, которые могут задавать вопросы, перебивать, делиться самыми нелепыми мифами и легендами. Люблю ходить пешком, делать красивые фотографии природы и людей, а главное — рассказывать истории о регионе, в котором живу. Предлагаю разделить со мной эти увлечения и понять самый российский край посреди Европы и самый европейский из российских регионов.
Напишите мне

4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

23 февраля 2020
Великолепная экскурсия. Два часа пролетели незаметно,благодаря интересному диалогу с экскусоводом
6 января 2020
Отличная экскурсия,чудесный экскурсовод. Видно , всем советую!!!!
4 ноября 2019
Очень понравилось, познавательно, интересно, рекомендую))
30 октября 2019
Гид Станислав -приятный молодой человек, интересующийся историей края. Он сам готов к восприятию новой информации. И гибок по отношению к запросам клиентов.

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