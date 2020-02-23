4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Не спеша по ключевым местам города-курорта

Город берёт своё начало у Тихого озера, с него вы и начнёте знакомство со Светлогорском. Здесь же я расскажу о возникновении и становлении города, а вы полюбуетесь многовековой липой с густой разросшейся кроной.

Чтобы сильнее погрузиться в историю края, вы рассмотрите макет средневекового Калининграда, который находится у фахверкового Дома Сказочника. А сама постройка хранит частичку творчества писателя Гофмана, о котором мы также поговорим.

Чудеса на Доме Сказочника не заканчиваются. Прогулявшись до центральной улицы, вы рассмотрите дачу Геринга, знаменитую тем, что здесь снимался фильм «Красная Шапочка».

После — отправимся на променад, к пляжу, любоваться солнечными мозаичными часами и морским пейзажем.

Настроившись на мирный лад природной красотой, вернёмся на центральную улицу, чтобы заглянуть в капеллу «Мария, Звезда моря». Она интересна своим частным органным залом.

И завершим экскурсию приятной прогулкой по Лиственничному парку, где вы зададите мне вопросы, а я дам рекомендации, где гулять в Светлогорске и как интересно проводить время.