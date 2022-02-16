10:00 Сбор группы у отеля Жак в Махачкале и на ж.д. вокзале (если приезжаете поездом на ж.д).

11:00 – 11:30 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд в Дербент – один из самых древних городов мира (130 км.).

Обед (вкл. в стоимость).

Обзорная экскурсия по Дербенту – крепостная стена Даг-Бары – домик Петра – цитадель Нарын-кала – Джума-мечеть – экраноплан Лунь – прогулка по магалам старого города.

Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал!

Традиционный ужин (доп. плата).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.

Километраж за день: 200 км.