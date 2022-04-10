Путешествие начнется с завораживающей горной дороги, проходящей через печально известное Кармадонское ущелье. Мы расскажем о сходе ледника Колка 20 лет назад, в результате которого погибла съемочная группа Сергея Бодрова. Во время следующей остановки вы исследуете Даргавский некрополь — множество древних наземных склепов на холме. Услышите, когда и кто их возвел.
Вы вдоволь подышите горным воздухом, столь чистым, прозрачным и насыщенным ароматами природы. Мне лично кажется, что самый вкусный воздух находится на высоте 2000 метров, куда мы и поднимемся. Установим палатки вблизи озера, поужинаем у костра и будем долго любоваться звездами, такими яркими вдали от городских огней.