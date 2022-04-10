Под звездами Кавказа: ночь у озера в горах

Побывать в Кармадонском ущелье и Даргавсе, посидеть у костра и отдохнуть у водопадов

Индивидуальная
Высокогорье само по себе приближает к звездам, а этот воздух… На Кавказе его можно черпать ложкой! Это путешествие — возможность исполнить мечту, вырваться из суеты и провести ночь в горах под открытым небом.

Мы поедем к подножью Мидаграбинских водопадов, разобьем палатки у горного озера и поговорим о традициях края.

По пути вы также увидите некрополь Даргавс.
Под звездами Кавказа: ночь у озера в горах
Под звездами Кавказа: ночь у озера в горах
Под звездами Кавказа: ночь у озера в горах
Под звездами Кавказа: ночь у озера в горах
Под звездами Кавказа: ночь у озера в горах
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Кармадонское ущелье и «город мертвых» Даргавс

Путешествие начнется с завораживающей горной дороги, проходящей через печально известное Кармадонское ущелье. Мы расскажем о сходе ледника Колка 20 лет назад, в результате которого погибла съемочная группа Сергея Бодрова. Во время следующей остановки вы исследуете Даргавский некрополь — множество древних наземных склепов на холме. Услышите, когда и кто их возвел.

Посиделки у костра и ночь в палатках

Вы вдоволь подышите горным воздухом, столь чистым, прозрачным и насыщенным ароматами природы. Мне лично кажется, что самый вкусный воздух находится на высоте 2000 метров, куда мы и поднимемся. Установим палатки вблизи озера, поужинаем у костра и будем долго любоваться звездами, такими яркими вдали от городских огней.

Организационные детали

Как проходит тур

  • Только в тёплое время года
  • На комфортном автомобиле, подготовленном для горных дорог
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По запросу можно организовать тур и для большего количества человек

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы, палатки и спальные мешки включены
  • Питание и иные орг. моменты обговариваются и оплачиваются отдельно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Владикавказе; с аэропорта и иных мест обговариваются дополнительно
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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