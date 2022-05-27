Проспект Мира (от площади Свободы до улицы Кирова)
Мечеть Мухтарова и др
В программе:
Гора Столовая.
Местные легенды отводят возвышенности роль, аналогичную греческому Олимпу. Отсюда появился ряд легенд и мифов. Изображение горы нанесено на герб Владикавказа.
Памятник Иссе Плиеву.
Церковь Святого Григория Просветителя.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы.
Самый старый православный храм города. Свою историю начинает в 1815 году, тогда он был деревянным.
Парк имени Коста Хетагурова.
Проспект Мира.
Тянется от площади Свободы до улицы Кирова. Это историческая и культурная часть города. Появился в XIX веке, неоднократно менял названия, в том числе после визита императора, стал именоваться Александровским.
Мечеть Мухтарова и многое другое.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги профессионального гида
Что не входит
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Ул. Миллера, 34, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Бесплатная отмена за 48 часов.
Дети до 7 лет участвуют в экскурсии бесплатно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 10:30
AMADEUS — ваш гид во Владикавказе
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