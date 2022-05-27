Старый Владикавказ

Название "Владикавказ" означает"владей Кавказом". Оно было предложено для крепости графом П. Потемкиным

Название «Владикавказ» означает «владей Кавказом». Оно было предложено для крепости графом П. Потемкиным.

«При входе гор предписал я основать крепость на назначенном по обозрению моему месте под именем Владикавказ», — писал он в рапорте Ее Императорскому Величеству Екатерине II в 1784 году.

В Указе императрицы 1784 года сказано: «У подножья гор повелеваю я основать город, на назначенном по обозрению моему месте, под именем Владикавказ». В рамках нашей экскурсии вы увидите знаковые исторические места этого удивительного города.
Старый Владикавказ
Старый Владикавказ
Старый Владикавказ
Старый Владикавказ
Старый Владикавказ
Старый Владикавказ

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Столовая
  • Памятник Иссе Плиеву
  • Церковь Святого Григория Просветителя
  • Храм Рождества Пресвятой Богородицы
  • Парк имени Коста Хетагурова
  • Проспект Мира (от площади Свободы до улицы Кирова)
  • Мечеть Мухтарова и др

В программе:

  • Гора Столовая.
  • Местные легенды отводят возвышенности роль, аналогичную греческому Олимпу. Отсюда появился ряд легенд и мифов. Изображение горы нанесено на герб Владикавказа.
  • Памятник Иссе Плиеву.
  • Церковь Святого Григория Просветителя.
  • Храм Рождества Пресвятой Богородицы.
  • Самый старый православный храм города. Свою историю начинает в 1815 году, тогда он был деревянным.
  • Парк имени Коста Хетагурова.
  • Проспект Мира.
  • Тянется от площади Свободы до улицы Кирова. Это историческая и культурная часть города. Появился в XIX веке, неоднократно менял названия, в том числе после визита императора, стал именоваться Александровским.
  • Мечеть Мухтарова и многое другое.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Ул. Миллера, 34, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Бесплатная отмена за 48 часов.
  • Дети до 7 лет участвуют в экскурсии бесплатно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 10:30

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