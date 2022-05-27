Название «Владикавказ» означает «владей Кавказом». Оно было предложено для крепости графом П. Потемкиным.



«При входе гор предписал я основать крепость на назначенном по обозрению моему месте под именем Владикавказ», — писал он в рапорте Ее Императорскому Величеству Екатерине II в 1784 году.



В Указе императрицы 1784 года сказано: «У подножья гор повелеваю я основать город, на назначенном по обозрению моему месте, под именем Владикавказ». В рамках нашей экскурсии вы увидите знаковые исторические места этого удивительного города.