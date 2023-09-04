Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
Перед этим у вас будет ночь в горах в курортном поселке Степанцминда, захватывающее приключение на внедорожниках к горному храму Гергети и прогулки возле Жинвальского водохранилища. А ещё посетим пещерный город Уплисцихе, первую столицу Грузии Мцхету и винодельни Кахетии.
Это комбинированный тур, где переезды будем делать на комфортабельном транспорте и жить в уютном отеле: вас ждут несложные пешие маршруты, общение с местными жителями, вкусная и сытная еда, прекрасные закаты с самым вкусным Киндзмараули!
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Описание
Организационные детали
СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ
ЗАГРАНПАСПОРТ! (виза не нужна, ковид. ограничений нет)
Комплект удобной одежды для поездок и для активных дней. Футболки, толстовки, головной убор от солнца. Купальник, ветровка, джинсы. Внизу тепло, наверху прохладнее.
Яркие вещи для личных фотосессий (Красивая, яркая одежда ради сочных фото: круто заходят шляпы, очки, капюшоны, шарфы, палантины и шелковые платья
Кроссовки, удобная обувь.
Теплые вещи по погоде
Средства личной гигиены. Увлажняющий крем.
Солнцезащитные очки, крем от загара. В горах солнце активное.
Документы и деньги.
Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней)
Мобильный телефон, камера, павербанк.
Рюкзак/сумка. Чемоданы брать не желательно, будет проблематично транспортировать.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00Завершение: Аэропорт Владикавказа, 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.