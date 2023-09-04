В этом путешествии вы отправитесь в самое сердце Грузии — старый город Тбилиси с его извилистыми улочками, серными банями и крепостью Нарикала.



Перед этим у вас будет ночь в горах в курортном поселке Степанцминда, захватывающее приключение на внедорожниках к горному храму Гергети и прогулки возле Жинвальского водохранилища. А ещё посетим пещерный город Уплисцихе, первую столицу Грузии Мцхету и винодельни Кахетии.



Это комбинированный тур, где переезды будем делать на комфортабельном транспорте и жить в уютном отеле: вас ждут несложные пешие маршруты, общение с местными жителями, вкусная и сытная еда, прекрасные закаты с самым вкусным Киндзмараули!