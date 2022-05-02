Яркий и самобытный Владикавказ

Открыть один из красивейших городов Северного Кавказа с богатой историей и интересными традициями

Индивидуальная
Я хочу поделиться с вами своим родным Владикавказом, его старинными зданиями, маленькими улочками, уютными двориками и самыми вкусными кафешками.

Гуляя по Старому городу, вы узнаете, как складывалась его судьба, какие народы и отдельные личности повлияли на его облик, а также разберетесь в символике древней осетинской культуры и осмотрите главные достопримечательности центра.
Яркий и самобытный Владикавказ
Яркий и самобытный Владикавказ
Яркий и самобытный Владикавказ
Яркий и самобытный Владикавказ
Яркий и самобытный Владикавказ
Яркий и самобытный Владикавказ
Яркий и самобытный Владикавказ
Яркий и самобытный Владикавказ
Яркий и самобытный Владикавказ
Яркий и самобытный Владикавказ
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Что вас ожидает

Истоки города: коротко о главном

На площади Штыба, у памятника Дзаугу Бугулову я расскажу об основателе поселения, на месте которого позже возник Владикавказ. Вспомним историю освоения региона Российской империей. Вы узнаете о судьбе крепости, ставшей отправной точкой в истории города. Увидите символичный подарок Екатерины II. И откроете потрясающую панораму на Кавказские горы.

Самобытная культура Владикавказа

Особому духу город во многом обязан переплетениям народного фольклора и наследия, которое оставили отдельные личности. На примере фасадов музея Туганова я расскажу о восприятии мира предками осетин. А у фонтана на площади Ленина — о богатом нартском эпосе. В Центральном парке поговорим о роли Хетагурова и Цаликова в осетинской литературе. Отдельное внимание уделим проектам архитектора Шмидта. Возле дома Вахтангова обсудим его вклад в театральное искусство. А еще вы услышите о цирковой династии Кантемировых и личности Гергиева, возле здания филиала Мариинского театра.

Мозаика народов, религий и сословий

Рассматривая старинные дома, вы осознаете вклад купцов в создание нынешнего образа города. Выясните, почему Владикавказ был так интересен предпринимателям. Коснемся прошлого владикавказских армян — поводом станут мастерские Османа Омарова. А возле дома Бёме — жизни немецких и бельгийских инженеров в городе. И конечно, я покажу религиозные здания разных конфессий, которые ярко транслируют мультикультурный характер Владикавказа.

Так, неспешно прогуливаясь по центральным улочкам, вы проникнетесь их атмосферой и взглянете по-новому на город, который станет вам понятнее и ближе.

Организационные детали

  • Я приглашаю на прогулку всех путешественников старше 15 лет
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
площадь Штыба
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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