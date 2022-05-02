Что вас ожидает

Истоки города: коротко о главном

На площади Штыба, у памятника Дзаугу Бугулову я расскажу об основателе поселения, на месте которого позже возник Владикавказ. Вспомним историю освоения региона Российской империей. Вы узнаете о судьбе крепости, ставшей отправной точкой в истории города. Увидите символичный подарок Екатерины II. И откроете потрясающую панораму на Кавказские горы.

Самобытная культура Владикавказа

Особому духу город во многом обязан переплетениям народного фольклора и наследия, которое оставили отдельные личности. На примере фасадов музея Туганова я расскажу о восприятии мира предками осетин. А у фонтана на площади Ленина — о богатом нартском эпосе. В Центральном парке поговорим о роли Хетагурова и Цаликова в осетинской литературе. Отдельное внимание уделим проектам архитектора Шмидта. Возле дома Вахтангова обсудим его вклад в театральное искусство. А еще вы услышите о цирковой династии Кантемировых и личности Гергиева, возле здания филиала Мариинского театра.

Мозаика народов, религий и сословий

Рассматривая старинные дома, вы осознаете вклад купцов в создание нынешнего образа города. Выясните, почему Владикавказ был так интересен предпринимателям. Коснемся прошлого владикавказских армян — поводом станут мастерские Османа Омарова. А возле дома Бёме — жизни немецких и бельгийских инженеров в городе. И конечно, я покажу религиозные здания разных конфессий, которые ярко транслируют мультикультурный характер Владикавказа.

Так, неспешно прогуливаясь по центральным улочкам, вы проникнетесь их атмосферой и взглянете по-новому на город, который станет вам понятнее и ближе.

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